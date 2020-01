Los patrimonios de Cristina, Macri y Alberto; el guiño del FMI y los créditos UVA: las 7 noticias del día

Confirman que el helicóptero en el que murió Bryant no tenía "sistema de alarma de terreno"

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) de los Estados Unidos confirmó que el helicóptero que cayó el domingo no estaba equipado con un sistema de alarma de terreno. En el mismo, murieron nueve personas, entre ellas al ex astro NBA, Kobe Bryant.



“La máquina no estaba equipada con un sistema de alarma de terreno que podría haber advertido al piloto que se estaba acercando a una ladera”, indicaron funcionarios de la NTSB, según reprodujo un informe del periódico 'Los Angeles Times'.



El domingo último, un helicóptero Sikorsky S-76, propiedad de la ex estrella de Los Angeles Lakers, se estrelló a las 10.00 hora local (15.00 de Argentina) contra una ladera en la zona de Calabasas, estado de California, luego de haber despegado del Aeropuerto John Wayne, en el condado de Orange, treinta y nueve minutos antes.