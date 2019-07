Claves de la semana: 25 años de AMIA, la condena por el crimen de Brian Aguinaco y el estreno de La casa de Ppapel

1. Arranca el "Servicio Cívico Voluntario" de Bullrich: Gendarmería enseñará "valores democráticos" a jóvenes en un ex centro clandestino

Por decreto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lanzó el “Servicio Cívico Voluntario en Valores”, con el objetivo de “ofrecer oportunidades a jóvenes para que puedan desarrollar sus potencialidades y lograr la máxima satisfacción integral”.

Será impartido por la Gendarmería Nacional en Campo de Mayo, entre otras bases militares, y según dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el Servicio Cívico Voluntario de Valores no se convertirá una “colimba encubierta”.

2. ARA San Juan: un lapidario informe apunta a Macri y a Aguad

El informe de la comisión Bicameral que investigó el hundimiento y la tragedia del submarino ARA San Juan reveló que el presidente Mauricio Macri “exhibió un bajo nivel de involucramiento con todo lo relacionado a la tragedia” y que “nunca ejerció su mando como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas”. Además fue lapidario con el ministro de Defensa, Oscar Aguad, y las autoridades navales por “subestimar la gravedad del incidente”.

El informe de la comisión Bicameral apunta a que la tragedia del ARA San Juan se desencadenó a partir de un incendio luego de que ingresara agua al sector de baterías, lo que de acuerdo con la investigación produjo un cortocircuito por la concentración de hidrógeno.

El documento apunta también a la falta de inversión en las Fuerzas Armadas, aunque asegura que no se puede afirmar que la falta de mantenimiento en el navío fuese la causante del hundimiento, así como tampoco la reparación de media vida realizada durante el gobierno de Cristina Kirchner, ya que las soldaduras del casco resistieron.

3. A 25 años de AMIA, hay una sola testigo que vio la Trafic que explotó

Este jueves 18 de julio se cumplió un cuarto de siglo del mayor ataque terrorista que sufrió la Argentina y que aún, a pesar del paso del tiempo, permanece impune. Hasta ahora, María Nicolasa Romero es la única persona que aseguró ante la Justicia haber visto la trafic que explotó frente al edificio.

Su testimonio tuvo tanto detalle, que hasta dijo que pudo ver en forma definida la cara del conductor del vehículo, a tal punto que luego realizó un dictado de rostro para que se confeccionara un identikit.

Por u parte, el presidente de la AMIA, Ariel Eichbaum, apuntó a Irán y Hezbollah durante el acto por el 25 aniversario del atentado a la AMIA y exigió verdad y Justicia por el mayor atentado terrorista que sufrió la Argentina. “Cada año que pasa la Justicia se vuelve más lejana, más abstracta”, afirmó, y se preguntó: “¿Cómo es posible que no haya ni un responsable preso?”, cuestionó.

4. Dictaron la prisión preventiva para el conductor borracho que atropelló a un ciclista y chocó a un auto

El juez en lo penal contravencional y de faltas de la ciudad de Buenos Aires Juan José Cavalari dictó este viernes la prisión preventiva para Miguel Ivanovich, el joven de 28 años que atropelló a un ciclista y chocó a otro auto parado en un semáforo mientras manejaba borracho en la madrugada del miércoles por Villa Devoto y Agronomía.

Por el momento, el conductor está procesado por lesiones culposas agravadas y por lesiones leves, en primer lugar contra el ciclista y en segundo contra el automovilista que chocó de atrás.

En la madrugada del miércoles, Ivanovich atropelló a Sebastían Devoto, un ciclista que se dirigía a una estación de servicio donde trabajaba todos los días en el barrio de Agronomía. El joven padre de dos niños está internado en grave estado, y después de haber sido intervenido por daño cerebral, pelea por su vida en el Sanatorio Finochietto. En ese mismo episodio, ocho cuadras después el detenido pasó varios semáforos en rojo, y luego de hacer muchas malas maniobras, chocó de lleno a un auto que estaba detenido en un semáforo, por lo que también se armó una causa en su contra por esto.

5. Condenaron a prisión perpetua a uno de los acusados del crimen de Brian Aguinaco

La Justicia condenó a prisión perpetua a uno de los motochorros que participó del homicidio de Brian Aguinaco, el joven de 14 años que en 2016 perdió la vida cuando su abuelo quiso impedir un robo.

“Lo único que me alivia es que él va a estar paz, y que su nombre ya no va a salir en ningún lado, porque a él no le gustaba sacarse fotos y esas cosas. El dolor sigue estando, pero al margen de nuestra situación, espero que esta resolución sea un ejemplo para los casos que están impunes", dijo en diálogo con BigBang Eliana Passada, mamá del niño.

6. Violador serial de Rosario: hay dos hermanos detenidos y uno de ellos confesó haber cometido los abusos

Un hombre confesó este viernes ante la Justicia ser el violador serial que era buscado en Rosario desde principios de julio. Luego de una intensa investigación, el jueves los policías detuvieron a dos hermanos como sospechosos, y en las últimas horas finalmente uno de ellos aseguró que fue quien abusó de las 9 víctimas que lo denunciaron.

Según la investigación, el violador cometió entre enero y julio de este año nueve robos seguidos de abusos sexuales contra mujeres de entre 17 y 40 años, aunque seis de ellas tienen 17 y 18. En todos esos hechos, el agresor abordó a sus víctimas en la vía pública o en locales comerciales ubicados en distintos puntos de Rosario a los que ingresaba mientras se hacía pasar por cliente, les robaba y bajo amenaza con arma de fuego, abusaba de ellas.

7. Denuncian otro misterioso robo de un cadáver en Miramar: sería el cuarto de un bebé en dos años

Días atrás se dio a conocer el robo del cadáver de un bebé de cuatro meses, identificado como Ciro, que había sido sepultado el 4 de julio tras sufrir un paro cardíaco súbito. Fue su mamá, Noelia Lescano, quien realizó la denuncia al ver que la tumba estaba removida, por lo que la policía exhumó el féretro y verificó que estaba vacío, sin rastros de los restos de la criatura.

Durante los rastrillajes, la mamá de Ciro informó través de las redes sociales que habían encontrado ropa de otro bebé en el cementerio. La terrible noticia llegó a los oídos de los familiares de otro chico -que falleció en febrero último cuando un televisor se le cayó encima- y reconocieron la ropa. Los padres de ese nene no lo dudaron e hicieron la denuncia en la sub DDI y la investigación quedó a cargo del fiscal Alejandro Pellegrinelli, quien ordenaría en las próximas horas la exhumación de la tumba. El objetivo es comprobar si el cuerpo sigue allí. De no ser así, se convertiría en el cuarto caso en la misma zona ocurrido en los últimos dos años.

8. La inflación va a la baja: en junio fue del 2,7%, pero llegó al 55,8% anual

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió este jueves que la inflación de junio de 2,7% por lo que en los primeros seis meses del año la variación de precios alcanzó el 22,4%. El mes anterior la medición se había ubicado en 3,1%, y el anterior fue de 3,7%. Si tomamos el período junio 2018-junio 2019 la inflación fue del 55,8%.

9. Adicciones, violencia de género y "travestis": los furiosos chats de Caniggia contra Nannis

La separación entre Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis es un hecho, y al parecer los protagonistas de esta historia resolverán todo en la Justicia, ya que trascendieron algunos chats y mensajes de audio entre Caniggia y su ex mujer, donde se muestran mutuamente el rencor, la bronca y el odio que quedó de la relación.

Nannis y Caniggia se separaron a fines de 2017, pocos meses después de que la rubia protagonizara un llamativo viaje relámpago a la Argentina. Por ese entonces, Mariana se jactaba de la “relación abierta” que tenía con su marido, en un mano a mano con Susana Giménez.

10. Se estrenó la tercera temporada de La casa de papel

La tercera temporada de La casa de papel, que cuenta con la actuación del actor Rodrigo De la Serna, se estrenó y ya está disponible en el país. Aunque no vamos a adelantar nada, solo vamos a contar que esta vez la historia transcurre en América y Asia.