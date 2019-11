Claves de la semana: accidente en la Ruta 2, la licencia a Alperovich y el paro de los residentes porteños

1. Carlos Stornelli se presentó a declarar y acusó a D'Alessio y Etchebest de ser "socios" para "voltear la causa de los cuadernos"

Después de haber sido declarado en rebeldía, el fiscal federal Carlos Stornelli se presentó a declarar ante el juez de Dolores Alejo Ramos Padilla en el marco de la causa donde está imputado por formar parte de una red de espionaje paraestatal, extorsiones a empresarios y presiones a dirigentes políticos y abogados.

En su declaración, aseguró hoy que el falso abogado Marcelo D´Alessio “armó” una maniobra con su “socio” el empresario Pedro Etchebest para “voltear” la causa de los cuadernos.

2. Aprueban la licencia de Alperovich: por cuánto será y, ¿cobrará sueldo como senador?

La Cámara de Senadores de la Nación aprobó este miércoles por la tarde la licencia solicitada en las últimas horas por el senador del PJ José Alperovich, quien la semana pasada fue denunciado ante la Justicia por su sobrina por los delitos de abuso sexual y violación. La medida estará vigente durante seis meses y será sin goce de sueldo.

3. Accidente en la Ruta 2: murieron dos niños y el chofer del micro le echó la culpa al viento y a una falla mecánica

Alberto Gustavo Maldonado, el chofer del micro que volcó ayer en la Ruta 2, lo que provocó la muerte de dos nenas de 11 años y decenas de chicos heridos, atribuyó el accidente a una "falla mecánica" y a un “viento” que le evitó “corregir” el sentido del vehículo. Además, negó haber utilizado el celular o haber tenido sueño mientras conducía.

4. La madrugada "twitstar" de Alberto | Techo roto, Los Simpson y la aclaración: "Soy yo, no es Dylan"

Antes de asumir como presidente, Alberto Fernández respondió a una catarata de mensajes en Twitter de estudiantes que le reclamaron saludos luego de haber aprobado una materia o finalizado la carrera. Prometió que volverá a haber Ministerio de Salud, hizo una broma con Los Simpsons y le envió un mensaje a una familia a la que se le derrumbó el techo. “Suerte para los que tienen un sueño, si insisten pueden cumplirlo”, finalizó.

5. Margarita Barrientos y uno de sus comedores, en el horno: grave denuncia por explotación laboral, comida en mal estado y facturas "dibujadas"

Trabajadoras despedidas del comedor popular Isidro Antúnez de Añatuya, Santiago del Estero, formularon una serie de gravísimas denuncias contra la dirigente social Margarita Barrientos, la cara de la beneficencia durante el gobierno de Mauricio Macri. Las denuncias, de comprobarse, dejarían al desnudo una trama que incluye explotación laboral, comida en pésimo estado para los más humildes y una posiblemente millonaria defraudación al Estado.

6. Laura Alonso debutó en Comodoro Py: cuál es la causa por la que debió rendir cuentas

La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, declaró el miércoles como imputada por supuesto encubrimiento ante el juez federal Luis Rodríguez en el marco de una causa donde se investiga si el ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, benefició a la petrolera Shell, de la que fue CEO hasta asumir, mediante aumentos de tarifas y la compra directa de gas a Chile.

En un escrito que presentó, negó los cargos que se le imputan y pidió su sobreseimiento. “Ni encubrí una infracción de Aranguren, ni omití actuación alguna en la OA”, sostuvo en el escrito entregado en el juzgado federal.

7. Paro en los hospitales, disturbios y marcha de los residentes contra la precarización laboral

Residentes, concurrentes y profesionales de la salud llevaron a cabo un paro y marcharon este viernes en repudio a la represión de la policía de la Ciudad ocurrida el jueves sobre quienes querían ingresar a la Legislatura porteña para evitar que se votara el proyecto de ley que regula la actividad en la Capital Federal. La medida fue aprobada por los legisladores de Cambiemos, ya que varios diputados de la oposición no pudieron votar, debido a que salieron a detener la represión.

La sesión incluyó gritos, insultos dentro del recinto e incidentes en la puerta del Palacio, donde finalmente la Policía tiró gas pimienta para dispersar a los manifestantes. Entre los artículos del proyecto que los residentes cuestionan, está la "legalización de jornadas laborales extenuantes" y el "sostenimiento del régimen de concurrentes", es decir, médicos que cumplen las mismas tareas que los residentes pero sin remuneración.

8. Omar "Caballo" Suárez pidió volver a prisión porque no soporta a su familia

El sindicalista Omar "Caballo" Suárez -en prisión domiciliaria mientras espera el comienzo de su juicio por presunta asociación ilícita- pidió volver al penal de Ezeiza (donde estuvo preso durante dos años) ya que no soportaba más la tensa situación cotidiana viviendo en la casa de sus hijas.

"Me van a volver loco, me subió la presión. Me van a terminar matando, quiero volver al penal", le habría expresado el ex líder del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) a los efectivos de las fuerzas de seguridad encargados de su custodia remota. En Tribunales, a Suárez se le permitió ir al Hospital Británico para tratar su cuadro de hipertensión. La Justicia decidió modificarle las condiciones de su beneficio y el gremialista se mudó para vivir solo en un modesto PH de Villa Pueyrredón.

9. El jugador de Racing, Cristaldo, fue denunciado por violencia de género: "¡Mirá cómo me dejó la cara!

Jonatan Ezequiel Cristaldo, delantero de Racing, fue denunciado por su ex pareja, Morella De Las Heras, ante la Justicia por violencia de género. Según contó la mujer de 28 años, el futbolista la golpeó dos veces en el rostro el último sábado y la arrastró “de los pelos” frente a sus dos hijos por la cocina de la casa que ambos comparten en la calle Santa María de Las Conchas.

Si bien Cristaldo figuraba en la lista de concentrados de la Academia de cara al compromiso de este viernes (21:10 en el Cilindro de Avellaneda) por la fecha 15 de la Superliga, Eduardo Coudet –a pedido de las autoridades del club- decidió desafectarlo. Además, al ex jugador de Vélez le dieron una licencia temporal de cinco días para colaborar con la investigación.

10. Sarampión sin control: hay 61 casos confirmados y genera preocupación en los expertos

Desde la Secretaría de Salud hicieron público un nuevo boletín epidemiológico, en el que explicaron que aparecieron nuevos casos de sarampión en municipios donde hasta el momento no se habían detectado. "Con el fin de lograr la interrupción de la transmisión viral, se insta a la población a verificar su estado de vacunación", pidieron.

Consultada por BigBang, la vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, Analía Rearte, confirmó que el brote actual es el más grande desde que la enfermedad se eliminó del país (en el 2000), mientras que además reveló que el virus no está controlado, por lo que lo más importante en estos momentos es que la población complete su esquema de vacunación para prevenir un futuro contagio.