Claves de la semana: Alberto presidente electo, la condena al clan Benítez y el cepo al dólar

1. Alberto Fernández se convirtió en el nuevo Presidente electo y Macri se reunió con él para iniciar la transición

El domingo Alberto Fernández se convirtió en el nuevo presidente electo de la Argentina, después de derrotar a Mauricio Macri con más del 48% de los votos. "Vamos a colaborar en todo lo que podamos, lo único que nos preocupa es que los argentinos dejen de sufrir de una vez por todas", dijo en su discurso tras conocerse vencedor, y al día siguiente fue recibido por el presidente en la Casa Rosada para iniciar una transición organizada.

2. El Gobierno reforzó el cepo y se pueden comprar US$200 por mes: cómo es el trámite y por qué conviene el home banking

Después de la derrota electoral de Mauricio Macri, el presidente del Banco Central anunció un nuevo límite para la compra de dólares. La medida fue anunciada el lunes y ahora solo se puede comprar US$200 por mes. "El objetivo es preservar las reservas durante el período de transición", precisó Guido Sandleris.

3. Problemas de salud, causas judiciales y la copia a la "estrategia Cristina": los secretos de la reunión en la que Carrió formalizó su renuncia

Elisa “Lilita” Carrió se reunió en los últimos días con el presidente Mauricio Macri para anunciarle que dejará la Cámara de Diputados a partir del 1° de marzo del año que viene. Así se lo hizo saber también a su círculo más cercano el pasado miércoles, al tiempo que adelantó que presentará su renuncia la semana que viene para que la trate la composición actual de la Cámara Baja.

La salud de Lilita es uno de los motivos detrás de su renuncia; el lapso entre 2016 y 2017 le generó varias secuelas en su salud, al punto tal de que ese fue uno de los motivos para que decline de competir por la senaduría en la provincia de Buenos Aires como quería.

4. Una de cal y una de arena: revocaron dos procesamientos a Cristina, pero ratificaron un tercero

Revocaron el procesamiento de Cristina Kirchner en una de las causa conexas a los cuadernos del chofer Oscar Centeno: la que investiga, por los dichos de arrepentidos, las coimas que habrían pagado empresarios a cargo de los corredores viales. La prisión preventiva había sido dictada por el juez Claudio Bonadio; pero ahora la Cámara Federal le dictó la falta de mérito a la vicepresidenta electa de la Nación.

Bonadio le había dictado "prisión preventiva" a Cristina, situación que no se efectivizó jamás ya que el Senado votó en contra de quitarle los fueros. Al mismo tiempo, la Cámara Federal dictó la falta de mérito y consideró que no se cometió el delito de la asociación ilícita en la causa de Gas Licuado.

Por otra parte, la Cámara Federal sí confirmó el procesamiento de CFK en una tercera causa: la de la cartelización de obra pública. Los mismos camaristas confirmaron el procesamiento de Cristina, Julio de Vido y José López.

5. Kicillof se reunió con Vidal y le pidió dar marcha atrás con el aumento de la luz

El gobernador electo de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, mantuvo este jueves la primera reunión de transición con la mandataria saliente, María Eugenia Vidal, en donde adelantó que le solicitó que retrotraiga el aumento de luz que autorizó el Ejecutivo bonaerense.

“Le pedí que retrotraiga el aumento tarifario”, manifestó Kicillof al salir de la casa de Gobierno en La Plata, donde estuvo reunido durante más una hora y media con Vidal. “Le dije que con los precios, como está la gente y lo que ganaron las empresas, no me parecía, y le pedí que no queden cuestiones que se van a aplicar en el próximo gobierno definidas ahora", agregó.

6. Alberto Fernández recibió en su oficina a Braian Gallo, el joven discriminado cuando oficiaba de autoridad de mesa

Braian Gallo, el joven de 22 años discriminado en redes por su vestimenta cuando ofició de autoridad de mesa en Moreno en las elecciones del domingo, se reunió con el presidente electo Alberto Fernández en su oficina de San Telmo. Allí, ambos conversaron y Fernández se puso la gorra que llevaba Brian para fotografiarse juntos. "Para que todos entiendan cómo es la historia: la gorra no cambia nada", subrayó el dirigente del Frente de Todos.

7. Investigan si Bullrich hostigó y persiguió a mapuches para favorecer negocios inmobiliarios

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, Pablo Nocetti, su jefe de gabinete cuando murió Santiago Maldonado, y otros funcionarios de su cartera serán investigados para determinar si utilizaron el aparato del Estado para perseguir, espiar y hostigar a comunidades mapuches que están en conflicto por reclamos de tierras para beneficiar a los actuales propietarios, en contra de los reclamos ancestrales y favorecer negocios inmobiliarios.

El fiscal federal Franco Picardi pidió investigar a Bullrich, adalid de la mano dura del gobierno que se va, en una causa que se había iniciado por una denuncia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos que relató una serie de hechos, entre los que se incluyó la muerte de Maldonado en Chubut y de Rafael Nahuel en Bariloche.

8. Trump llamó a Alberto Fernández para felicitarlo y le dijo que instruyó "al FMI para trabajar" con él

A tan solo horas de que el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, señalara que espera que Alberto Fernández "cumpla" el compromiso de Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el presidente estadounidense Donald Trump llamó al mandatario electo para felicitarlo por el triunfo logrado el último domingo, en las elecciones generales.

Según trascendió, Trump le dijo a Fernández que instruyó "al FMI” para trabajar con él a partir de su asunción como presidente de la Nación, la cual se llevará a cabo el 10 de diciembre. "Felicitaciones por la gran victoria. La vimos por televisión", le comentó Trump al candidato electo del Frente para Todos en el inicio de la comunicación entre ambos.

9. Clan Benítez: condenan a 48 años de prisión a Fernando por raptar, torturar y abusar de dos chicas durante meses

El juicio contra el clan Benítez comenzó el 21 de octubre, y diez días después, llegó a su fin. El Tribunal en lo Criminal N°1 de Bahía Blanca condenó este jueves al mediodía a 48 años de prisión a Fernando, el joven de 27 años acusado de haber raptado, violado y torturado durante meses a dos chicas en su propia casa. Allí vivía junto a su madre Nélida Llanos y su hermano, Gonzalo, por lo que ambos recibieron la pena de 13 años de cárcel por ser considerados “partícipes necesarios” de algunos de los delitos, como la privación ilegal de la libertad.

10. Adicciones, ataques de pánico, fobias y depresión: temen por la vida del hermano de Rodrigo Guirao Díaz

La familia Guirao Díaz atraviesa un delicado momento personal luego de que Gonzalo, hermano de Rodrigo y primo de Rocío, fuera denunciado por una mujer estadounidense por ingresar a su propiedad, ubicada en el barrio de Palermo. Según denunció la mujer, Gonzalo saltó al balcón vecino con la intención de robarle las pertenencias a su vecina.

Consternado con lo que ocurrió, Rodrigo emitió un comunicado dando a conocer que su hermano Gonzalo padece problemas psicológicos: “Mi hermano se encuentra atravesando un mal momento de salud vinculado a ataques de pánico, fobias, depresión y posible patología de adicción”.