Claves de la semana: Alperovich fue denunciado por violación y la salida de Rubinstein

1. La sobrina de José Alperovich denunció a su tío por violación: la horrible reacción del ex gobernador

La sobrina del ex gobernador y actual senador nacional por la provincia de Tucumán, José Alperovich, denunció a su tío por violación. La denuncia por abuso sexual fue hecha este viernes en los Tribunales penales de Tucumán como en Buenos Aires, en la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), porque los abusos ocurrieron en las dos provincias.

Según contó en su descargo ante la Justicia, en 2017 empezó a trabajar con su tío para la campaña provincial, y solo seis días después ocurrió el primer abuso. "No quería que me besara. Lo hacía igual. No quería que me manoseara. Lo hacía igual. No quería que me penetrara. Lo hacía igual. Inmovilizada y paralizada, mirando las habitaciones, esperando que todo termine, que el tiempo corra", contó conmovida.

La joven tiene actualmente 29 años y escribió una carta, que fue publicada en el diario Clarín por Mariana Iglesias, actual editora de Género del matutino. El político usó sus redes sociales para negar todas las acusaciones en su contra. Además, dijo en su Twitter que en realidad la víctima era él porque recibía amenazas desde hace mucho tiempo, y reveló el nombre de la denunciante, el cual hasta ahora se mantenía en reserva para su resguardo emocional y físico.

2. Máximo, el armador de bajo perfil que se encamina a manejar el joystick del Frente de Todos en el Congreso

A partir del 10 de diciembre habrá una situación histórica: Cristina controlará el Senado y su hijo Máximo presidirá el bloque del Frente de Todos en Diputados. Siempre y cuando no se alteren los planes que diseña la fórmula Fernández-Fernández, el apellido Kirchner adquirirá, como nunca, una relevancia única en el Congreso.

Máximo Kirchner se encamina a presidir del bloque del Frente de Todos en la Cámara de diputados, tal como confirmó Agustín Rossi, actual jefe del bloque y a quien muchos ven como posible ministro de Defensa de Alberto Fernández, cargo que ya ocupó hasta 2015. “Será un excelente presidente del bloque”, anticipó este martes, y dijo que reúne una gran cantidad de consensos.

Si efectivamente se logra la unidad del PJ, La Cámpora y el Frente Renovador en la Cámara baja, Máximo comandará un nutrido bloque de 120 diputados. Quienes conocen desde hace años a Máximo Kirchner lo definen ante BigBang como un hombre callado y reservado. “Es analítico, no le gusta el alto perfil y es tímido. Pero puertas adentro es distinto, muy afectuoso, cariñoso, divertido y sabe escuchar”, lo describe un dirigente que tiene trato habitualmente.

3. Lázaro Báez dijo que el Gobierno de Macri lo apretó para involucrar a CFK

Lázaro Báez sostuvo el miércoles que fue víctima de presiones por parte de funcionarios del gobierno de Mauricio Macri para acusar a la ex presidenta Cristina Kirchner y admitir ser testaferro de sus bienes, con el fin de "atacar al modelo de país que imaginó Néstor". Lo hizo al prestar declaración indagatoria por primera vez en el juicio por supuesto "lavado de activos" que se le sigue junto a sus cuatro hijos, acusados de maniobras para blanquear unos 60 millones de dólares.

El dueño de "Austral Construcciones" rechazó todas las acusaciones, negó haber sido testaferro del fallecido ex presidente y vinculó los cargos en su contra a una supuesta decisión política del actual gobierno de "perjudicar al peronismo" y al "modelo de país" del kirchnerismo. Báez aludió a una "encerrona" armada para que se convirtiera en arrepentido con el fin de involucrar a la familia Kirchner en los delitos de lavado de activos por los que ahora está preso y es juzgado.

4. Fernández analiza una suba de salarios y jubilaciones en el inicio de su gobierno

En el equipo económico del presidente electo, Alberto Fernández, evalúan un plan para subir los salarios más bajos y las jubilaciones en el inicio de la gestión. Según Clarín, estudian que se trate de una suma fija de dinero y no un porcentaje de aumento. El proyecto también incluye subas en los planes sociales, la AUH y los haberes jubilatorios.

Las subas serán al margen de los bonos navideños y de fin de año que negocien los gremios de manera individual (la CGT adelantó que no los reclamará) ante las empresas. El detalle lo trabajan entre el posible ministro Matías Kulfas y Claudio Morini, casi seguro al frente del Ministerio de Trabajo, de buen vínculo con sindicalistas.

5. El gobierno derogó el protocolo de aborto no punible impulsado por Rubinstein

Con la firma de la ministra de Desarrollo Social y Salud, Carolina Stanley y el presidente Mauricio Macri, el gobierno dio marcha atrás con el protocolo que regula el aborto no punible que había sido publicado en el Boletín Oficial el miércoles y provocó una fuerte interna dentro de Cambiemos. La medida había sido resuelta por el secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, quien según el Ejecutivo “no consultó a sus superiores jerárquicos”.

El protocolo para la Interrupción Legal del Embarazo que había sido publicado esta semana permitía abortar a partir de los 13 años, por las causales que ya establece el Código Penal desde 1921, que apunta a que las mujeres pueden interrumpir la gestación siempre y cuando sea producto de una violación y represente un riesgo para su salud.

Luego de la insólita interna que se generó dentro del gobierno de Cambiemos, este viernes Adolfo Rubinstein renunció a su cargo en la Secretaría de Salud. “La derogación del protocolo en el día de la fecha, me obliga a renunciar indeclinablemente a mi cargo ya que durante toda mi gestión tuve como una de mis máximas prioridades la ampliación de los derechos", escribió el ex funcionario.

6. Fariña renunció al programa de testigos protegidos, aunque deberá explicar a la Justicia su decisión

El ex valijero Leonardo Fariña renunció el jueves al programa de protección a testigos e imputados colaboradores al que había accedido hace dos años, en diciembre de 2017, en el marco de la causa conocida como la “Ruta del Dinero K”, que tiene en sus manos el juez federal Sebastián Casanello, quien lo citó este viernes para que explique su decisión y definir si permite o rechaza el pedido.

Fariña accedió al programa de testigos protegidos que depende del Ministerio de Justicia tras aportar información en la causa por la que está siendo juzgado el empresario Lázaro Báez. “Fui acosado por el servicio de inteligencia a la orden del actual gobierno, para que se involucre al peronismo y a la ex presidente”, dijo.

7. Ley de góndolas: las cosas que cambiarán si sale en el Senado y cómo impacta en tu bolsillo

La Cámara de Diputados le dio media sanción a la ley de góndolas y ahora la pelota quedó en la cancha del Senado. Al haber diferentes tipos de cupos y regulaciones, las pequeñas marcas tendrán casi la misma visibilidad que las que más invierten no sólo en publicidad y marketing sino también con el pago a las cadenas para hacer que sus productos tengas espacios preferenciales dentro de los locales.

La normativa considera demás que las diferentes plataformas digitales de los supermercados son una góndola más, por lo que cada uno de los puntos tiene que estar contemplados allí también. Las grandes marcas no podrán tener más del 30% en la góndola de un determinado producto. El caso más paradigmático es el de la leche en donde básicamente dos jugadores controlan el 80% del mercado. Con la nueva normativa, las lecherías menores ganarían más espacio y por ende visibilidad.

El proyecto de ley también termina con la posibilidad que tienen las empresas de contratar mejores espacios en las góndolas para sus productos. De esta forma se obliga a que todos tengan la misma visibilidad. De aprobarse en el Senado, las cadenas de supermercados estarán obligadas a mostrar los productos mucho más, lo que hará que se tengan más opciones a la hora de llevarse determinado producto.

8. Diputados dio media sanción al proyecto de ley de alquileres: los cambios más importantes

La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría en general -con 192 votos y 24 abstenciones- un proyecto de reforma de la ley de Alquileres. La misma contempla la extensión del contrato a tres años, una actualización anual de ese acuerdo basado en un promedio del aumento de salarios e inflación y un nuevo sistema de garantías.

Los aspectos centrales de la reforma del Código Civil y Comercial referido a la ley de alquileres son la extensión de un contrato de dos a tres años, un nuevo mecanismo de actualización anual -en lugar de semestral-, que se calculará en base al aumento de la inflación y el salario.

En ese sentido se establece una fórmula para la actualización de los precios, combinando el IPC (Índice de Precios al Consumidor) con el RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables). Otro punto clave del proyecto es que se dispone que el inquilino podrá optar por presentar como garantía un aval bancario, seguro de caución; garantía de fianza; o personal del locatario, que se documentará con recibo de sueldo, certificado de ingresos o cualquier otro medio fehaciente.

9. Elecciones en Boca: Riquelme será candidato con Ameal y Pergolini contra la lista de Angelici

Juan Román Riquelme confirmó que será candidato a vicepresidente segundo de la lista que encabezaran Jorge Amor Ameal y Mario Pergolini en el club Boca Juniors. De esta manera, se enfrentarán a la lista que apoyará el actual presidente, Daniel Angelici. El ex mediocampista Xeneize había pedido una lista de unidad. Si se llegara a imponer, podría ser un cimbronazo para el macrismo en Boca.

Por otro lado, se anunció que postergará el partido de despedida de Riquelme, programado para el 12 de diciembre. “El partido va a tener que esperar, es lo normal. Mi partido tiene que ser algo divertido, una fiesta, y no me parece bien que esté bien que se haga cuando hay elecciones, tengo que pensar en el club, gane quien gane”, dijo Riquelme.

10. "¿Te gustó la puñalada, amiga?" Una adolescente de 16 años fue apuñalada dentro de un colegio de Lanús

Un grupo de adolescentes, que no estudian en esa institución, ingresaron a la Escuela 54 Islas Malvinas -ubicada en calles Santiago Plaul y Liniers, Lanús- por un portón (que está siempre abierto) que permite el acceso directo a la Secundaria para apuñalar a una chica de 16 años que estaba cursando. Todo resultó ser una venganza, ya que la víctima confirmó que se había peleado una semana atrás con este grupo de adolescentes en una plaza.

La alumna recibió un puntazo en la espalda y fue atendida por la lesión que no afectó ningún órgano. Sus atacantes, sin embargo, lograron huir del lugar antes de que llegue la policía, pero su líder, de 18 años, fue detenida horas más tarde. Por otra parte, se dio a conocer que la madre de la víctima había sido imputada en una causa caratulada "lesiones leves" por un hecho ocurrido el viernes último.

“¡Eh! Te re cabió pedazo de puta”; “¿Te gustó la puñalada, amiga?” y “Fijate, con las wachinas no se mete y menos con mi familia, gata”, fueron las frases que la atacante y sus cómplices pronunciaron en un video que ellas mismas grabaron y publicaron en las redes para celebrar la "venganza", mientras exhibían el celular de la víctima que habían robado.