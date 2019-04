Claves de la semana: el libro de CFK, la suba del dólar y la absolución del médico que mató al ladrón

1. Confirman la fecha de inicio del primer juicio contra Cristina Kirchner

La Cámara Federal de Casación Penal resolvió no acumular en un solo tribunal los juicios que recaen sobre los hombros de la ex presidenta y actual senadora Cristina Kirchner por las causas de las presuntas irregularidades de la obra pública otorgada a Lázaro Báez y por el expediente "Los Sauces".

De esta manera, el próximo 21 de mayo comenzará el primer juicio contra la ex jefa de Estado por el supuesto direccionamiento de la obra pública. La decisión fue tomada por unanimidad por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa.

2. Cristina anunció "Sinceramente", su autobiografía, y la presenta en la Feria del Libro

La ex presidenta y actual senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner, anunció la publicación de su libro autobiográfico y difundió la tapa y un adelanto a través de sus cuentas en las redes sociales. El libro ya salió a la venta y rápidamente se agotó en todas las librerias.

La ex mandataria presentará su obra el próximo 9 de mayo en la Feria del Libro, en lo que promete ser un acontecimiento político poderoso, cuando todavía no está confirmado si presentará su candidatura para los próximos comicios.

Además de hablar de Mauricio Macri y la actualidad económica del país, Fernández contó detalles de su relación con su marido Néstor Kirchner, el Papa Francisco, Daniel Scioli y Héctor Magnetto, entre otros.

3. El condenable exabrupto de Carrió en Córdoba: "Gracias a Dios se murió De la Sota"

La diputada nacional de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, volvió a desbarrancar y generó todo tipo de repudio y un fuerte malestar en las redes sociales al referirse al difunto ex gobernador José Manuel De la Sota. En la ciudad de Cruz del Eje, Córdoba, al participar de actividades en apoyo al candidato a gobernador y diputado radical Mario Negri, Lilita no dudó en “agradecerle a Dios” por la muerte del ex gobernador. "Gracias a Dios se murió De la Sota", disparó.

4. El dólar en escalada durante toda la semana: cerró a $47 en el Banco Nación

Desde que abrió el mercado a principios de semana, el dólar ha tocado los $47 en varias oportunidades. La inestabilidad de la moneda provocó la subida del riesgo país, y una fuerte crítica hacia el Gobierno de Mauricio Macri. Aunque este viernes la divisa tuvo una baja inicial, la estabilidad duró poco y volvió a cerrar a $ 46,90 según el promedio del Banco Central, mientras que llegó a los $47 en algunas entidades.

5. Una familia tipo necesitó en marzo más de $28 mil para no ser pobre en la Ciudad

Una familia tipo necesitó como mínimo $28.330,36 en marzo para no ser pobre, según las cifras de la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires. El estudio revela además que para no caer en la indigencia una familia tipo tuvo que tener ingresos por $14.019,86.

6. ¡Llamen a Bonadio! En medio de la suba del dólar volvió a procesar a Cristina Kirchner

El juez federal Claudio Bonadio procesó y ratificó la prisión preventiva a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa de los Cuadernos. La acusó de nuevos delitos vinculados a la causa por corrupción entre funcionarios y empresarios de la obra pública. La Cámara Federal ya le había confirmado un primer procesamiento en el expediente.

7. Frutazo en Plaza de Mayo: repartieron 20 toneladas de frutas para reclamar por la crisis del sector

Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén organizaron esta semana un acto solidario en el que repartieron a los vecinos más de 20.000 kilos de manzanas y peras como respuesta a la profunda crisis que atraviesa el sector.

Pese a la negativa del gobierno de la Ciudad, los productores igualmente comenzaron la concentración a las 9.30 del martes en las inmediaciones de la Plaza de Mayo, y durante horas, entregaron frutas de manera gratuita.

8. "Quedo a tu disposición": un chat que demuestra el vínculo entre D'Alessio y Patricia Bullrich

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) le remitió al juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, un informe con nuevas pruebas sobre el vínculo entre el falso abogado Marcelo D’Alessio y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La CPM es el organismo de Derechos Humanos al que el magistrado le había solicitado colaboración para analizar la información hallada en poder de D’Alessio por su labor durante la última dictadura cívico - militar.

En un documento de más de 70 páginas, al que tuvo acceso BigBang, la CPM le envió un informe al juez en el que asegura que “del análisis de las comunicaciones se desprende que el propio D’Alessio refiere mantener vínculos con el Ministerio de Seguridad, en particular, con la ministra Patricia Bullrich”. “Este vínculo significaría contraprestaciones económicas y la recepción por parte de D’Alessio de indicaciones por parte de la ministra. La confirmación de estas expresiones significaría nuevas violaciones a la normativa de inteligencia vigente”, explica el escrito.

9. Procesan por "falso testimonio" a la docente secuestrada y torturada en Moreno

El miércoles 12 de septiembre del año pasado, el secretario general de Suteba, Roberto Baradel, denunció el secuestro y tortura de una docente en la localidad bonaerense de Moreno. Según describió, "le pusieron una bolsa en la cabeza y se la llevaron en un auto", cuando participaba de una olla popular frente al CEC 801.

Sin embargo, no todo es lo que parece. Este martes De Bonis fue procesada por falso testimonio y deberá presentarse a indagatoria junto a la directora de la escuela. Para el fiscal Emiliano Buscaglia, a cargo de UFI N° 5, ambas incurrieron en el delito de falso testimonio.

10. "¡No culpable!", el jurado dio su veredicto y el médico no será condenado por matar al ladrón

El jurado popular en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de San Martin, integrado por 12 personas, seis hombres y seis mujeres, entre ellos un empleado de una empresa de Logística, una profesora de inglés y varios estudiantes, dio su veredicto y determinó por "unanimidad" que el médico Lino Villar Cataldo es "no culpable" de los delitos de “exceso en la legítima defensa” y “homicidio simple agravado por el uso de arma”.

Lino Villar Cataldo enfrentó el juicio por haber matado de cuatro disparos a Ricardo Alberto Krabler, el delincuente que intentó asaltarlo en la puerta de su casa en la localidad bonaerense de Loma Hermosa el 26 de agosto de 2016.