Claves de la semana: el triunfo de Alberto, la devaluación y la eliminación del IVA

1. Amplio triunfo de Alberto Fernández en las PASO: le sacó 15 puntos a Mauricio Macri

El domingo se llevaron a cabo las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, y después de mucha incógnita y dudas, finalmente el Frente de Todos triunfó con Alberto Fernández como candidato a presidente. En su discurso, el político dijo que si ganan van a "construir un país distinto".

"Estoy seguro que hoy la Argentina dio un veredicto claro que dice Cambiemos, en el mejor sentido. Que dice terminemos con este tiempo. Lo que Argentina se dio cuenta era que el cambio éramos nosotros, no ellos. Y vamos a trabajar todo lo que haga falta para que los argentinos pacifiquen sus espíritus”, sostuvo en la noche del domingo luego de que se dieran a conocer los resultados oficiales.

2. El presidente anunció la eliminación del IVA para los productos de la canasta básica

En una de las medidas propuestas desde Casa Rosada para amortiguar el impacto de la subida del dólar, tras el triunfo de Fernández, el presidente Mauricio Macri anunció mediante un decreto en el boletín oficial la eliminación del IVA para los principales productos de la canasta básica como pan, leche, aceite, pastas, yerba mate, arroz y azúcar, entre otros.

La medida se regirá hasta fin de año y según el jefe de Estado, el Estado controlará “que esta norma se cumpla en todo el país”. “Como siempre mi única prioridad es cuidar a los argentinos y llevarles alivio. Por eso y a partir de la situación que se generó este lunes tomé una decisión excepcional que nunca antes se ha tomado en la historia de este país”, dijo Macri.

3. Tras la subida del dólar, Macri oficializó un paquete de medidas económicas

Mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno finalmente dispuso el aumento del 20 % en el mínimo no imponible y las deducciones especiales del impuesto a las Ganancias, tal como anunció el jueves Maurico Macri desde la Residencia de Olivos en un mensaje grabado antes de la apertura de los mercados. De esta manera, comenzarán a pagar Ganancias los solteros sin hijos a partir de los $55.376; y a partir de los $70.274 para quienes tengan una familia tipo.

Por otra parte, y también mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno convocó al Consejo del Salario para discutir el Salario Mínimo Vital y Móvil, que desde marzo se encuentra en $12.500.

4. Macri anunció que hasta diciembre se mantiene congelada la cuota de los créditos UVA

El presidente Mauricio Macri anunció este jueves que se mantendrá hasta diciembre la cuota de los créditos UVA y aseguró que el Estado "se hará cargo de la diferencia". "Para acompañar a quienes compraron su casa a través de un crédito hipotecario UVA, estamos manteniendo el valor de sus cuotas por cuatro meses. Hasta diciembre, la cuota que pagarán será igual a la que pagaron en agosto", precisó en las redes el jefe de Estado.

"Así ayudamos a más de 90.000 familias: las 33 mil de ProCreAr y a otras 60 mil familias que compraron viviendas únicas de menos de 140.000 UVA", sostuvo.

5. El Gobierno confirmó el congelamiento de las naftas por tres meses

El gobierno oficializó este viernes el congelamiento de los combustibles por 90 días a través de un decreto de necesidad y urgencia publicado en el Boletín Oficial que lleva la firma del presidente Mauricio Macri y todos sus ministros. Hasta el próximo 9 de noviembre, productoras y refinadoras deberán tomar como referencia un tipo de cambio de 45,19 pesos y un barril de crudo tipo Brent de 59 dólares.

6. Mauricio Macri llamó a Alberto Fernández tras la subida del dólar y la crisis de los mercados

Luego de las elecciones del domingo en las que perdió por amplia mayoría, y tras la abrupta subida del dólar, Mauricio Macri llamó a Alberto Fernández para pedirle unión ante la crisis económica de la Argentina. Por eso mismo, el candidato del Frente de Todos brindó este miércoles una conferencia de prensa desde su oficina en San Telmo, en la cual confirmó la charla, y en la que además reveló detalles de la conversación.

"Le di mi opinión sobre lo que estaba pasando y le manifesté mi ayuda teniendo en cuenta que soy un candidato y que no fui electo todavía", dijo al principio de la conferencia, en la que además agregó que esta llamada telefónica es un buen paso para mejorar las cosas en la Argentina.

"Le sugerí cosas a grandes rasgos, ideales globales del funcionamiento de la economía, yo no me animaría a decirle a un presidente lo que tiene que hacer", sostuvo, aunque asumió que le dijo a Macri que lo llamara todas las veces que hiciera falta, porque él estaba dispuesto a ayudar.

7. "Nos van a sacar muertos de Olivos": las reacciones descarriadas de Elisa Carrió

Si bien desde el Gobierno comenzaron a bajar un mensaje más conciliador encabezado por el presidente Mauricio Macri, después de la derrota en las elecciones primarias y tras el abrupto salto del dólar esta semana, la diputada nacional Elisa Carrió prefiere no poner un alto a su embestida política y sigue apuntando con munición gruesa contra el Frente de Todos.

En primer lugar, tras la derrota de Cambiemos, Carrió le habló a los ciudadanos y les dijo que en octubre las cosas se iban a dar vuelta y que el oficialismo iba a ganar con la mitad de los votos. Después de eso, aseguró por Twitter que en las elecciones hubo fraude, ya que los telegramas no contaron los votos a favor de Macri.

Sin dejar de generar críticas, este jueves la diputada fue por más, y desde el Centro Cultural Kirchner, donde se llevó a cabo la reunión de gabinete ampliado, dijo que a los funcionarios de Cambiemos los van a sacar únicamente "muertos". "No se borren, los que se borran son cobardes", dijo la socia del frente gobernante y además aseguró que "este es el momento de la victoria". "A nosotros no nos van a sacar de Olivos los que nos quieren mover; nos van a sacar muertos, pero no nos van a sacar sino de pie", sostuvo.

8. Detuvieron a un joven por el crimen del nene colgado de un puente en Tucumán: se trata de un familiar

A casi una semana del crimen de Benjamín Amaya, el nene de cuatro años que apareció colgado de un puente en Tucumán, fue detenido un joven de 37 años, acusado de ser el principal sospechoso de haber cometido el crimen. Según revelaron fuentes policiales, se trata de Claudio Argañaraz, el hermano de la pareja de la abuela del niño, quien fue identificado por un testigo que lo vio en el momento en que se llevaba a la víctima contra su voluntad.

9.¿Juanita lo hizo otra vez? Estaría de novia con un ex ministro de la Nación, apodado el “Latin Lover”

Hace tres años, cuando las cosas todavía iban sobre ruedas para el Gobierno, trascendió que el presidente de la Nación, Mauricio Macri, comenzó a llamar al ex ministro de producción Francisco “Pancho” Cabrera por los pasillos de la Casa Rosada con el apodo de “Latin Lover” a raíz de los rumores de un supuesto romance que había iniciado el mendocino con Juanita Viale.

Ahora, parece que las cosas entre Cabrera y Juanita marchan sobre ruedas, ya que en los últimos días, a la actriz la volvieron vincular en una relación con el mendocino, con quien se la vio muy pegada y, además, enamorada. a pareja fue vista en la gala y concierto que realizaron Marta Argerich y Daniel Baremboim la semana pasada en el Centro Cultural Kirchner. Por lo que dicen los testigos, ninguno de los dos tuvo intenciones de ocultarse ni tampoco de desmentir la unión: durante toda la celebración se mostraron juntos.

10. Con Malaika y con un dibujo en su pancita: así confirmó Zaira Nara su segundo embarazo

Si bien los rumores rodeaban a su hermana Wanda, finalmente fue Zaira Nara quien confirmó su embarazo: la modelo y su marido Jakob von Plessen pronto le darán un hermanito o hermanita a su hija Malaika.

"Había que esperar un poquito y Mali se enteró ayer", explicó la modelo. "Quería que se entere primero la familia y amigos, que supieron guardar el silencio. Estamos de tres meses", aseguró.