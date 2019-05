Claves de la semana: empezó el juicio contra CFK, aumentó la canasta básica y la masacre de San Miguel del Monte

1. Empezó el primer juicio contra la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner

El juicio contra la ex presidenta y actual senadora por la provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner, por la causa conocida mediáticamente como “Vialidad” empezó el lunes pasado y continuará a comienzos de la próxima semana con algunas novedades.

La primera de ellas es que la Justicia autorizó este viernes a la ex presidenta a no concurrir a audiencias del juicio siempre y cuando acredite superposición con funciones de la labor parlamentaria. La defensa de la senadora por Unidad Ciudadana había solicitado permiso para que la imputada no se presentara a todas las audiencias porque, argumentó, “conoce acabadamente los requerimientos de elevación a juicio formalizados en la causa”.

Una vez que se finaliza esta etapa procesal, los acusados dejan de estar obligados a estar presentes en el juicio salvo cuando les toque declarar y al momento de la lectura de la sentencia.

2. Caso D'Alessio: Movistar confirmó que existía vínculo entre Patricia Bullrich y el falso abogado

La empresa Movistar confirmó los contactos entre el falso abogado Marcelo D’Alessio y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En un oficio que envió al juzgado federal de Dolores, la compañía telefónica sostuvo que la línea que figura agendada bajo el nombre “Patricia Bullrich S6” en el Iphone de D’Alessio está a nombre de la funcionaria, que había negado los contactos.

En un oficio enviado al juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, Movistar confirma que la línea que D’Alessio tenía agendada bajo el nombre “Patricia Bullrich S6” figura a nombre de la ministra y tiene como domicilio de facturación al departamento de la calle Berutti, en el barrio porteño de Palermo, donde vive la funcionaria.

El falso abogado está detenido desde febrero, como parte de la asociación ilícita que se dedicaba a espiar de manera ilegal y extorsionar a periodistas, empresarios y abogados, en la causa donde hay varios ex espías de la AFI detenidos, un fiscal provincial procesado y el fiscal federal Carlos Stornelli se encuentra en “rebeldía”.

3. Lavagna indeciso: ahora dice que nunca se fue de Alternativa Federal

Roberto Lavagna se postuló como candidato a presidente de la Argentina, pero todavía no definió dentro de qué partido lo hará. Al comienzo de la semana aseguró que Alternativa Federal era un "capítulo cerrado”, aunque horas después volvió sobre sus pasos y hasta dijo que el diálogo con Sergio Massa,Juan Schiaretti, Miguel Ángel Pichetto y Juan Manuel Urtubey "sigue abierto".

"El diálogo es posible, no hubo una ruptura. Hubo una fijación de diferencias, un momento de clarificación, para que no hagamos un amontonamiento de gente que aspira a cargos. Tenemos un diálogo abierto”, expresó en diálogo con Radio Mitre.

4.Primeras horas de Alberto candidato: visita a Alicia Kirchner y acto en Merlo para recordar a Kirchner

Después de que Cristina Fernández de Kirchner anunciara el sábado 18 que iba a postularse como vicepresidenta en la formula con Alberto Fernánez como presidente de la Nación, el político viajó a Santa Cruz para reunirse con la gobernadora Alicia Kirchner. Este fue un reencuentro muy esperado y contó con un momento que describieron como “muy emotivo”, porque una de las reuniones fue en el despacho que supo ocupar Néstor Kirchner durante casi 12 años en sus tiempos como mandatario provincial.

Además, el político encabezará este sábado su primer acto de campaña junto a su compañera de fórmula, Cristina Fernández de Kirchner. Será con un acto en homenaje a Néstor Kirchner al cumplirse 16 años de su asunción como presidente, el 25 de mayo de 2003.

El primer acto de la fórmula Fernández-Fernández será en Merlo. Aprovecharán la inauguración del Parque Municipal Néstor Kirchner, una obra realizada en los predios de “El Tejadito” y “La Colonial”. El anfitrión será el intendente Gustavo Menéndez, un hombre de buen diálogo tanto con Alberto como con Cristina. Entre los invitados, además, habrá intendentes del conurbano, legisladores y eventuales candidatos.

5. Extienden el plazo de consultas del padrón por las denuncias de miles de adolescentes

La Cámara Nacional Electoral extendió hasta el 29 de mayo el plazo para consultar el padrón provisorio de cara a las PASO y las elecciones generales, en medio de las múltiples denuncias de adolescentes de entre 16 y 18 años que no fueron incluidos en el listado. En una resolución, la Cámara Electoral le apuntó al Registro Nacional de las Personas por las demoras.

El padrón provisorio podrá consultarse hasta el 29 de mayo en www.padron.gov.ar: el resultado de la búsqueda no arrojará ni la dirección exacta donde se deberá emitir el voto ni el número de mesa. Es un dato clave, ya que permite chequear si el padrón está confeccionado con errores o falta de datos. En caso de no estar, se deberá realizar la denuncia para poder estar habilitado para votar.

En la Ciudad de Buenos Aires la denuncia se realiza de manera presencial en Tucumán 1320. En el resto del país se puede hacer a través de un formulario en la web de la Cámara Nacional Electoral, pero es aconsejable llamar al 0800-999-7237. Están habilitados para votar los adolescentes que cumplan 16 años hasta el 24 de octubre y tengan hecho el DNI de mayor de edad. Si no figuran, una vez realizado el reclamo deberán aparecer en la confección del padrón final.

6. Stornelli rodeado: Casal ordenó que se le abra un sumario administrativo

El juez federal Alejo Ramos Padilla pidió en las últimas horas el desafuero del fiscal federal Carlos Stornelli al titular interino del Ministerio Público, Eduardo Casal, quien casi en simultáneo ordenó que se le inicie un sumario administrativo que podría derivar en su juicio político.

Ramos Padilla no hizo más que cumplir lo que le ordenó la Cámara Federal de Mar del Plata, que ratificó la declaración de rebeldía de Stornelli, dictada por Ramos Padilla, y además le indicó que se debía reclamar su jury de continuar sin presentarse a prestar declaración indagatoria, como hizo hasta ahora, en la causa por la que se investiga una banda dedicada a la extorsión, el espionaje ilegal y el direccionamiento de causas judiciales a través de declaraciones guionadas.

Casi al mismo tiempo, finalmente el procurador Casal ordenó que se inicie un sumario contra Stornelli, en línea con lo resuelto por el consejo evaluador, integrado por cinco colegas del fiscal federal, quienes habían recomendado por cinco votos a cero que se diera inicio a la investigación administrativa.

7. Aumentó la canasta básica y una familia tipo necesitó $29.493 en abril para no ser pobre

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) anunció este miércoles que la Canasta Básica Total (CBT) aumentó 2,6% en abril de 2019, respecto a marzo pasado. Según estos datos, una familia tipo necesitó entonces $29.493,65 el mes anterior para no ser pobre en la Argentina.

Además, el Indec también comunicó que la Canasta Básica Alimentaria subió 1,8% en abril, por lo que una familia tipo necesitó $11.844,84 para no caer en la indigencia durante el mes pasado en el país.

8. Ya son 13 los policías desafectados y siete los detenidos por la masacre de San Miguel del Monte

Un teniente de la Policía bonaerense fue desafectado de la fuerza en las últimas horas por el presunto encubrimiento de la masacre que terminó con la muerte de tres adolescentes y un joven de 22 años que chocaron con un camión cuando eran perseguidos por un patrullero en San Miguel del Monte el lunes por la madrugada. Ya son 13 los uniformados desplazados.

Por el hecho, murieron el conductor del auto, Carlos Suárez (22) y tres de los cuatro integrantes que lo acompañaban: Gonzalo Domínguez (14), Camila López (13) y Danilo Sansone (13). La quinta ocupante, Rocío Gugliarello (13) continúa internada en grave estado.

En total hay 13 policías que fueron desafectados y siete que se encuentran detenidos. Los detenidos son el capitán Rubén García y el oficial Leonardo Ecilape, quienes participaron de la persecución que terminó con la muerte de los chicos en la ruta 3. También el subinspector José Domínguez, los oficiales subayudantes Mariano Ibáñez y Cristian Righero y los oficiales Juan Gutiérrez y Manuel Monreal.

9. La Justicia uruguaya procesó y dictó la prisión preventiva para El Cachila, el único acusado por el crimen de Lola Chomnalez

El lunes a la mañana Ángel Moreira Marín, apodado "El Cachila", fue trasladado por la policía uruguaya desde la localidad de Rivera hasta Rocha, donde prestó declaración ante el fiscal que investiga el crimen de la adolescente argentina Lola Chomnalez, ocurrido en diciembre de 2014 en Barra de Valizas. Luego de su relato, el representante del ministerio público Jorge Vaz solicitó que el indagado quedara demorado, al mismo tiempo que pidió que fuera procesado como coautor del delito de "homicidio muy especialmente agravado" de la adolescente de 15 años y que, por ese motivo, se ordene de inmediato la prisión preventiva en su contra.

Ante esta situación, la jueza Rossana Ortega resolvió aceptar el pedido del fiscal, y en la madrugada del miércoles, procesó por prisión preventiva a Moreira Marín como presunto coautor de un "homicidio agravado por alevosía". El detenido es el único sospechoso que tiene la causa hasta el momento, aunque la hipótesis del fiscal es que el acusado sabe quién o quiénes asesinaron a la joven.

10. Imputan y detienen al hijo de uno de "Los Nocheros" por violar a una nena de 10 años

Marcos Lautaro Teruel, hijo de Mario Teruel, integrante de " Los Nocheros", fue detenido e imputado por abusar sexualmente en dos oportunidades de una menor en Salta cuando ésta tenía tan solo 10 años. La denuncia la realizó la madre de la víctima, quien detalló que el hijo del músico se aprovechó de su hija cuando la menor jugaba con un familiar de él en su casa.

La investigación quedó en manos del fiscal penal 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Sergio Federico Obeid, quien solicitó el cumplimiento de diversas medidas probatorias e imputó a Marcos Lautaro Teruel por los delitos de “exhibiciones obscenas agravadas (dos hechos) y abuso sexual con acceso carnal (dos hechos) en concurso real”.

En este contexto, Mario Teruel, cantante de Los Nocheros y padre del acusado, publicó un comunicado en las redes sociales. "Estoy angustiado y conmovido por esta dolorosa situación, con mi familia nos encontramos destruidos por un hecho que ha sido recientemente denunciado el cual parece haberse producido varios años atrás", reconoció el músico.