Claves de la semana: Fernández desafió a Macri, mala praxis en Berazategui y la economía más vulnerable

1. Alberto Fernández desafió a Macri a un debate: "Me encantaría debatir, espero que esta vez no mienta"

El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, desafió a Mauricio Macri a un debate previo a las elecciones, aunque remarcó: “Lo haría con todo gusto. Lo que espero es que esta vez no mienta”. Durante su recorrida por la provincia de Santa Fe, Fernández confirmó que estará presente en el debate presidencial, que aún no tiene fecha confirmada pero que será entre el 13 y 20 de octubre, y aprovechó para pegarle un palo a su rival: “Debatiremos, con todo gusto".

“Generalmente (Macri) no contesta, no tiene mucho sentido preguntar”, aseguró al ser consultado durante una conferencia de prensa sobre qué le gustaría consultarle a su rival en el debate presidencial. Luego agregó que es una “campaña guionada”, donde “las respuestas están ausentes”.

2. El único Mundial que podemos ganar: la Argentina es la economía emergente más vulnerable del mundo

A menos de un mes de las PASO, la agencia internacional Bloomberg publicó el ranking de los países emergentes más vulnerables del mundo. De acuerdo al cálculo realizado a partir de las cifras del Banco Mundial y del propio Fondo Monetario Internacional, la economía argentina desplazó al segundo puesto a Turquía y se posicionó como la más “vulnerable”. Sudáfrica completa el podio, seguida por Egipto y Colombia.

3. Cristina y Massa se mostrarán juntos antes de las PASO

La tan esperada foto llegará el 3 de agosto y podría ser tomada en Tigre. Allí, y por primera vez después de seis años de distancia, críticas cruzadas y acusaciones variadas, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa volverán a mostrarse juntos en público, ocho días antes de las elecciones primarias. Será en la presentación de Sinceramente, el libro de la ex presidenta, que este fin de semana hará una gira por San Juan y Mendoza.

El acto de Cristina con Massa será el 3 de agosto y todavía en el Instituto Patria no terminaban de definir la locación, aunque podría ser en el auditorio de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) o ponerle una impronta aún mayor e ir al DirecTV Arena, un estadio con capacidad para 15 mil personas en Tortuguitas, donde hace pocas semanas se presentó el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández.

4. Por qué es posible otorgar remedios gratis a jubilados

Con el objetivo de salir a la pesca de uno de los votos más difíciles, el candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, prometió esta semana durante un acto en el conurbano bonaerense que si es electo enviará al Congreso una ley para que los jubilados afiliados al PAMI reciban gratis todos los remedios. Sus declaraciones causaron malestar en el gobierno.

Según el PAMI, el costo superaría los $ 19.000 millones al año, y aunque los empresarios del sector aún no se expresaron, la iniciativa tuvo un fuerte respaldo. Fernández lanzó su idea el lunes durante un acto en Lomas de Zamora: “Vamos a hacer una ley que diga que los jubilados no pagan los medicamentos y que el Estado los va a subsidiar, no me importa lo que digan, esto es lo que va a ocurrir”.

El secretario general del sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos, Marcelo Peretta, dijo a BigBang que el proyecto es ciento por ciento viable. “Por supuesto que se puede. El oficialismo dice que es electoralista, que tal vez lo sea, pero se puede hacer”, indicó. En este sentido, detalló que el PAMI podría ahorrar hasta un 40 por ciento del gasto anual en medicamentos. “Se gasta más porque se gasta al precio de venta al público. Es necesario hacer licitaciones de las cantidades anuales”.

5. Pérez Volpin: denuncian que faltan 41 páginas de un informe clave del día de la muerte

Uno de los testigos que declaró el viernes en la quinta audiencia del juicio oral y público por la muerte de Débora Pérez Volpin dijo haber impreso y entregado a la Dirección Médica del sanatorio La Trinidad de Palermo el informe completo del equipo de monitoreo de los parámetros vitales de la periodista desde el inicio del estudio endoscópico pero en la causa constan apenas 19 de un total de 60 páginas.

Así se desprende de la declaración testimonial que brindó esta mañana el técnico en electromedicina Juan Martín Chávez, quien dijo haber recibido en la noche del 6 de febrero de 2018, el mismo día en que murió la periodista cuando le practicaban una endoscopía digestiva alta, de baja complejidad, la orden de "la Dirección del Sanatorio" de imprimir el informe del monitor multiparamétrico utilizado durante el estudio.

6. Mala praxis en Berazategui: El traumatólogo que amputó a la jubilada afirmó que cortó "la pierna que me dijo el cirujano"

El Nuevo Sanatorio de Berazategui quedó en el centro de las críticas luego de que la familia de Magdalena Leguizamón denunciara un insólito error que desencadenó un escándalo de mala praxis: la mujer de 66 años, que sufre de diabetes y que debido a esta enfermedad se le tenía que amputar la pierna derecha, fue víctima de un llamativo descuido de parte del equipo médico al ingresar al quirófano.

El traumatólogo Gonzalo Cardozo y el cirujano cardiovascular Rafael Mariano Rico Núñez le seccionaron la pierna equivocada: la izquierda. “Yo amputé la pierna que me dijo Rico", aseguró Cardozo, quien realizó la intervención en el Sanatorio Berazategui. Rico Núñez es el cirujano cardiovascular y ambos quedaron imputados por "lesiones culposas".

7. Tenía 64 años y esperó seis horas que lo atendieran en la guardia: murió de un paro cardíaco

El Hospital Centenario, ubicado en Urquiza y Francia, de la ciudad de Rosario quedó envuelto en un escándalo luego de que un hombre de 64 años muriera de un paro cardiorrespiratorio el 23 de julio último después de haber esperado durante más de seis horas la atención médica en la guardia. El deceso es investigado por la unidad fiscal de Homicidios Culposos.

Juan Carlos Borini llegó a la guardia en la silla de ruedas que utilizaba para trasladarse, ya que había sufrido tiempo atrás la amputación de su pierna izquierda por un cuadro de diabetes. Luego de esperar por seis horas que lo atendieran, se descompensó sobre su silla de ruedas. El momento fue registrado por otro de los pacientes a través de su teléfono, mientras que los médicos de la guardia constataron que había fallecido tras sufrir un paro cardiorrespiratorio.

8. La única sobreviviente de la masacre de Monte dijo que no va a parar hasta "hacer justicia"

La adolescente Rocío Guagliarello, única sobreviviente de la persecución policial a los tiros que terminó con cuatro jóvenes muertos en la localidad bonaerense de Monte en mayo, aseguró que no va a parar "hasta hacer justicia" por ellos y lamentó los sueños y los proyectos que les "arrebataron" a todas las víctimas en ese hecho.

La carta, difundida por la revista La Garganta Poderosa, fue dirigida por Guagliarello a su mejor amiga, Camila López (13), quien murió en el incidente junto a Danilo Sansone (13), Carlos Aníbal Suárez (22) y Gonzalo Domínguez (14). En tanto, el miércoles, la Cámara de Apelaciones de La Plata confirmó el procesamiento con prisión preventiva de los nueve ex policías y el secretario de Seguridad de que están detenidos por el hecho, según informaron fuentes judiciales.

9. Con amenazas a la prensa arrancó el juicio al boxeador Carlos Baldomir, acusado de abusar de su hija

El jueves en la ciudad de Santa Fe comenzó el juicio contra el ex campeón mundial de boxeo Carlos "Tata" Baldomir, acusado de haber abusado sexualmente de su hija en reiteradas ocasiones desde que tenía 8 años. La llegada del púgil a los tribunales causó un escándalo: cuando le sacaron las esposas, alzó sus puños en pose de combate dirigiéndose hacia los periodistas presentes en la sala, a quienes luego les dedicó un gesto de "fuck you".

El camino hacia el tribunal comenzó cuando la ex esposa de Baldomir y madre de la víctima lo denunció en el Centro de Orientación a la Víctima de Violencia Familiar y Sexual de Santa Fe en octubre del 2016. El boxeador fue detenido 20 días después en la ciudad de Junín y permanece preso desde ese entonces luego de que se le negaran tres pedidos de excarcelación.

10. La Iglesia se quiere desprender del Luna Park para construir un edificio de oficinas

El estadio Luna Park podría ser vendido para la construcción de un edificio de oficinas. La Iglesia Católica, dueña del inmueble desde hace años, quiere desprenderse de la propiedad con el objetivo de cubrir los $130 millones que destinan para los sueldos de curas a los que renunció voluntariamente el año pasado. Un grupo inversor europeo tendría interés en quedarse con el galpón construido en 1932.

El Luna Park quedó en manos de la Iglesia Católica en 2013, luego de la muerte de Ernestina Devecchi de Lectoure, que lo administró más de cinco décadas, tras la muerte de su esposo,Pepe, uno de los fundadores del mítico estadio junto a su amigo Ismael Pace. Ella donó el 95 por ciento del estadio a Cáritas, dependiente del Arzobispado de Buenos Aires, y a la orden salesiana de San Juan Bosco.