Claves de la semana: golpe contra Evo, el aumento de las naftas y alerta roja para detener a Darthés

1. Golpe de Estado en Bolivia: Evo Morales renunció acorralado por las Fuerzas Armadas

Luego de que las Fuerzas Armadas y la Policía le pidieran la renuncia al presidente Evo Morales, el mismo día que reconoció las irregularidades en el proceso electoral del pasado 20 de octubre, pasadas las seis de la tarde del domingo, el mandatario dio una conferencia de prensa y anunció su renuncia.

"Quiero decirles, la lucha no termina acá. Los humildes, los pobres, los sectores sociales vamos a continuar con esta lucha por la igualdad y la paz. Es importante decirle al pueblo que es mi obligación como Presidente buscar esta pacificación. Por esa y muchas razones estoy renunciado. Lamento este golpe cívico y de las fuerzas", sostuvo. Tras su dimisión, la ex senadora nacional Jeanine Áñez asumió el martes como presidenta provisional de Bolivia, aunque lo hizo sin lograr un quórum en la Asamblea Legislativa.

2. Evo Morales fue recibido en México como refugiado político luego del golpe en Bolivia

Después de haber renunciado a su presidencia por un un golpe institucional, y luego de pedir asilo político al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, este martes Evo Morales arribó a México, y apenas bajó del avión brindó una conferencia de prensa donde aseguró que su vida en Bolivia estaba en riesgo, pero que a pesar de eso, sigue su vocación política y sus ganas de luchar por el pueblo. "Mientras tenga vida sigue la lucha", sostuvo tras agradecerle al Gobierno mexicano por su ayuda.

"El presidente de México me salvó la vida. El pasado 9 de noviembre un miembro del equipo de seguridad del ejército me hizo leer mensajes y me comentó de llamadas donde le ofrecieron 50.000 dólares a cambio de entregarme. Por eso digo que estamos muy agradecidos", afirmó Morales y agregó: "Mientras tenga la vida seguimos en política. Mientras tenga la vida sigue la lucha y estamos seguros que los pueblos del mundo tienen todo el derecho de liberarse".

3. Espionaje ilegal: D'Alessio quiere ser arrepentido y el fiscal rebelde Stornelli patea la indagatoria

A días del cambio de gobierno y con el objetivo de obtener un beneficio de la Justicia ante una eventual condena, el falso abogado Marcelo D’Alessio solicitó acogerse al régimen del arrepentido en el marco de la causa que investiga una red de espionaje paraestatal que presionaba y extorsionaba a empresarios, abogados y periodistas.

Detenido desde mediados de febrero pasado y procesado por asociación ilícita, extorsión y lavado de dinero, D’Alessio pidió en las últimas horas convertirse en imputado colaborador ante el fiscal federal de Dolores, Juan Pablo Curi. A través de su abogado, Claudio Fogar, el falso abogado solicitó un plazo de 15 días para preparar su declaración en la que busca aportar información sensible para la causa que tramita en el juzgado federal de Dolores, a cargo de Alejo Ramos Padilla.

4. Alberto Fernández se reunió con dirigentes sociales y políticos: "Hagamos algo épico, terminemos con el hambre"

El presidente electo Alberto Fernández convocó este viernes durante el Consejo contra el Hambre a diferentes referentes políticos, sociales, gremiales y empresariales, a "hacer algo épico que valga la pena y terminar con el hambre" en el país, en el marco de un medida que busca incorporar a partir del 10 de diciembre.

"Tantas veces nos embarcamos en batallas épicas. Hagamos algo épico que valga la pena, que es terminar con el hambre. Y que no sea el mérito de un presidente sino de una sociedad que se puso de pie avergonzada por esa realidad que se vive. Esta va a ser la epopeya de los argentinos. En los peores momentos lo logramos. ¿Cómo no vamos a poder ahora?", preguntó Fernández y agregó: "cuando termine el mandato van a cumplirse 40 años de democracia, así que vamos a cumplir el sueño de (Raúl) Alfonsín, cuando decía que con la democracia se puede educar, se puede curar y se puede comer".

5. El Papa Francisco condenó el uso abusivo de las prisiones preventivas

El papa Francisco criticó el viernes el "uso arbitrario" de la prisión preventiva y denunció el "lawfare" contra "dirigentes políticos", en línea con lo que vienen denunciando líderes progresistas latinoamericanos como el ex presidente de Ecuador Rafael Correa y la vicepresidenta electa de la Argentina, Cristina Kirchner.

En un discurso pronunciado ante miembros de la Asociación Internacional de Derecho Penal, a los que recibió este viernes en el Vaticano, el pontífice dio su visión sobre el "estado actual" de la materia y se enfocó en los "abusos del poder punitivo".

"En nuestro encuentro anterior señalé con preocupación el uso arbitrario de la prisión preventiva. Lamentablemente, en los años transcurridos desde entonces, la situación se ha agravado en algunos países y regiones donde el número de detenidos sin condena ya supera ampliamente el cincuenta por ciento de la población carcelaria", les dijo Jorge Bergoglio durante la reunión.

6. Del freezer al horno: terminó el congelamiento y subieron las naftas

Luego de que venciera el congelamiento de precios de los combustibles, las naftas aumentaron este jueves un 5% y el litro de súper en YPF ya supera los $50. En lo que va del año las naftas aumentaron nueve veces y las subas superan el 35 %. Las petroleras reclaman que todavía están por debajo del valor de mercado y no se descartan nuevas subas antes de fin de año.

7. Gatillo fácil: rechazaron el sobreseimiento de los policías que mataron al remisero en Villa Crespo

Los jueces de la sala 6 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional porteña resolvieron este jueves rechazar el pedido de sobreseimiento realizado en los últimos días por los abogados defensores de los tres policías que el pasado 1° de octubre asesinaron a balazos al remisero Claudio Romano en el barrio de Villa Crespo. De esta manera, los acusados seguirán procesados por el delito de "homicidio agravado por ser miembros de la Policía de la Ciudad y por el uso de armas de fuego", por lo que ahora continúa la instrucción de la causa hasta que se pida la elevación a juicio.

Además, en el fallo los magistrados negaron rotundamente que la víctima se haya querido suicidar antes de ser atacado por los oficiales o incluso durante el enfrentamiento, hipótesis que fue instalada por la policía desde el comienzo de la investigación.

8. Pidieron 45 años de prisión para los curas abusadores del Instituto Próvolo de Mendoza

El Ministerio Público Fiscal solicitó este martes una pena de 45 años de prisión para los curas del Instituto Antonio Próvolo de Mendoza, Nicola Corradi y Horacio Corbacho, acusados ambos de abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda y la convivencia preexistente con menores, en concurso real con corrupción de menores, en 11 casos de niños hipoacúsicos que asistían a esa institución.

Por su parte, para el ex jardinero Armando Gómez, que está sospechado de haber cometido los mismo delitos que los sacerdotes, los fiscales solicitaron una pena de 22 años y medio de prisión por ser "una persona altamente influenciable" y por su condición de hipoacúsico y de poca instrucción, ya que es analfabeto.

9. Otra mala para Darthés: Interpol sacó una alerta roja para su captura internacional

A principios de noviembre, la justicia de Nicaragua solicitó oficialmente a Interpol la captura inmediata en Brasil de Juan Darthés para que enfrente la acusación por violación agravada que le impuso la Fiscalía del país centroamericano a raíz de la denuncia efectuada por Thelma Fardin.

Sin embargo, fue este jueves que lanzaron una alerta roja en Interpol por la captura del actor que se encuentra refugiado en el país vecino. “Me acaban de confirmar oficialmente desde el Ministerio del Interior que, desde ayer, está el alerta roja para Darthés. Está confirmado. Yo ya lo tenía por otro ministerio”, contó este viernes Jorge Rial en Intrusos.

10. Besos en la boca y roces en la cama: Anna Chiara denunciará a su padre por abuso sexual y corrupción de menores

Luego de que se conociera que Amalia Granata fue denunciada por la perito Raquel Holway, quien la acusa de haber abusado sexualmente a Anna Chiara, la hija de Andrea del Boca, este viernes los abogados de la adolescente se presentaron en Intrusos para contar detalles de las acusaciones que la joven hará ante la Justicia contra su padre Ricardo Biasotti. "Él la obligaba a dormir con ella mientras estaba desnudo o en calzoncillos y ella sentía el miembro de su padre la tocaba", contó horrorizado el letrado Claudio Calabressi.

Según revelaron los abogados que representan a la hija de Del Boca, la semana entrante harán una denuncia penal contra Biasotti por los delito de abuso sexual agravado por el vínculo y corrupción de menores. Aunque la menor ya tiene otras causas civiles en contra de su padre por diversos temas, dentro de esos expedientes figuran dibujos que hizo la propia Anna Chiara cuando tenía 4 años, en los que aparecen los genitales de un hombre, que es algo que los especialistas sostienen que una niña a esa edad no debería conocer.