Claves de la semana: la internación de Alberto Fernández, la visita de Jair Bolsonaro y el aumento del pan

1. Bonadio procesó a CFK y al primo del presidente Macri junto a un centenar de empresarios

El juez federal Claudio Bonadio procesó este jueves a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner bajo la acusación de haber recibido coimas en el marco de un expediente derivado de la causa de los cuadernos, en el que se investiga la supuesta cartelización de la obra pública y el presunto pago de sobornos por parte de las empresas que explotaban las rutas con peajes durante su gestión.

En la misma resolución, procesó también a un centenar de empresarios, entre los que se encuentra Angelo Calcaterra, el primo hermano del presidente Mauricio Macri.

Entre los ex funcionarios procesados se encuentra el detenido ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, y el ex secretario de Obras Públicas José López, mientras que entre los empresarios acusados de pagar coimas y ser parte de la cartelización están los detenidos Lázaro Báez, Gerardo Ferreyra, Fabian De Sousa y Cristóbal López, a quienes Bonadio procesó con prisión preventiva.

2. Bolsonaro llegó a la Argentina y respaldó a Macri: "Tenemos prácticamente los mismos ideales"

El presidente brasileño Jair Bolsonaro y Mauricio Macri mantuvieron este jueves una reunión bilateral ampliada en Buenos Aires con medio gabinete. Lo acompañaron Paulo Guedes, ministro de Economía; Fernando Azevedo, ministro de Defensa; Bento Albuquerque, ministro de Energía ; Marcos Pontes, ministro de Ciencia y Tecnología, y la ministra de Agricultura Tereza Cristina.

Los dos presidentes sostuvieron lo que suele llamarse "reunión bilateral ampliada", en el salón Eva Perón de la Casa de Gobierno. Luego ofrecieron una declaración conjunta en la que, sin dar nombres, Bolsonaro llamó "mi hermano" a Macri y destacó: "Tenemos prácticamente los mismos ideales".

En ese mismo discurso se refirió a las próximas elecciones en la Argentina y pareció, sin hacerlo del todo explícito, respaldar al mandatario argentino, ya que reclamó a los argentinos "tener más responsabilidad y menos emoción" a la hora de votar. "Queremos evitar nuevas Venezuelas en la región", sostuvo.

3. Alberto Fernández fue dado de alta luego de su internación y ya retomó su agenda de actividades

Alberto Fernández se internó el lunes por la noche en el Sanatorio Otamendi, donde le encontraron una inflamación pleural que podría corresponder a una obstrucción arterial subsegmentaria. Después de pasar dos días alojado en el centro médico, finalmente el candidato salió sano y salvo y retomó su agenda.

Además de mantener planeada una reunión con representantes de agrupaciones feministas, luego del alta Fernández se reunió con el gobernador Sergio Uñac.

4. Cristina pidió autorización para visitar a su hija Florencia en Cuba

Cristina Fernández de Kirchner le pidió permiso al Tribunal Oral Federal 2, que la juzga por presuntas irregularidades en las concesiones de obra pública, en Santa Cruz, para viajar a Cuba entre el 2 y el 10 de julio, con el objeto de encontrarse con su hija Florencia.

En esos días no habrá audiencias en el juicio, ya que habitualmente se desarrolla los lunes y la ex mandataria estará ausente sólo el lunes 8, que es feriado puente.

Es la tercera vez que la senadora nacional viajaría a Cuba en el año para ver a Florencia. Las dos anteriores fueron del 14 al 22 de marzo y del 20 al 30 de abril, y en esos casos el Tribunal la autorizó, por lo que se estima que tampoco habría inconvenientes en esta ocasión.

5. Apuestan a que la Gobernadora María Eugenia Vidal sume votos peronistas

El presidente Mauricio Macri firmó en abril un decreto para prohibir que una misma fórmula política fuera compartida por partidos o alianzas diferentes. Sin embargo, ahora la idea de Cambiemos es que la gobernadora María Eugenial Vidal pueda ir por agrupaciones diferentes, con el objetivo es captar votos del peronismo que están lejos del kirchnerismo, y así el mandatario no tendría que pagar el costo político de tomar la decisión contradecirse con un nuevo decreto.

6. La pobreza infantil trepó casi al 52% y es la más alta en la última década

Un informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA reveló que la pobreza infantil superó el 51% en 2018, siete puntos por encima de los datos de 2017. Se trata de las cifras más altas sobre pobreza en niños y niñas en la última década, con un dato alarmante: cerca del 15 % de los nenes que viven en el conurbano están por debajo de la línea de indigencia.

De acuerdo con las cifras de la UCA, en 2010 había un 49,9 % de los niños con “privaciones severas de derechos”. En 2011, esa cifra cayó a 40. Luego fue creciendo y en 2018 escaló al 51,7. Lo llamativo es que en apenas un año, de 2017 a 2018, creció siete puntos.

7. No alcanza para nada: el kilo de pan superó los $100 en algunos barrios de la Capital Federal

El billete de $100 en la Argentina alcanza cada día para menos. Hace algunos años, ese dinero servía para comprar un combo en una casa de comida rápida o hasta dos entradas de cine. Sin embargo, ahora ya no alcanza ni siquiera para comprar un kilo de pan. Desde el sector de panaderos explicaron que en algunos comercios de la Ciudad de Buenos Aires adiquirir esa cantidad ya cuesta más de $ 100.

En su explicación indicaron que este aumento se debe a la presión que genera la inflación y el dólar sobre el valor de la harina, aunque aclararon que este incremento no se detendrá, sino que muy por el contrario seguirá, ya que se espera una nueva suba en el precio de la harina.

8. Clausuraron la guardería de La Plata e investigan nuevos casos de maltrato a bebés

La guardería donde una maestra maltrató a una beba de cuatro meses que estaba bajo su cuidado fue clausurada este jueves por la municipalidad de La Plata, debido a que a pesar de que el episodio ocurrió en octubre pasado, el video de las agresiones se viralizó en las últimas horas.

Más allá de la clausura del lugar, en el allanamiento que los investigadores realizaron descubrieron nuevas imágenes de maltratos a otros niños, por lo que se cree que hay, al menos, otros tres niños que fueron víctimas de la misma docente.

9. Neymar fue acusado de violación por una joven brasileña

La modelo Najila Trindade Mendes de Souza denunció que fue víctima de Neymar, a quien acusó de los delitos de “abuso sexual con acceso carnal” y “violencia de género”.

La modelo denunció ante la policía de San Pablo, en la comisaría 6ta. de la Defensa de la Mujer en el barrio de Santo Amaro, al futbolista por una violación que habría ocurrido el 15 de mayo en un hotel de París, adonde ella llegó invitada por la estrella del PSG.

10. Se cayó de la bicicleta, fue a atenderse al hospital y un médico la abusó

Natalia Lanza, de 24 años, vivió un calvario durante un control en el Hospital Zonal Magdalena V. de Martínez, de General Pacheco. Según contó la joven, el doctor Jonathan D'alessandro abusó sexualmente de ella cuando acudió al nosocomio con lesiones en las costillas y una mano tras haberse caído de una bicicleta.