Claves de la semana: Liberan a Lula, Alberto Fernández en México y femicidios

1. Alberto Fernández consiguió financiamiento en el BID y un "guiño" del FMI

El presidente electo Alberto Fernández recibió el jueves una buena noticia por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y un “guiño” del Fondo Monetario Internacional (FMI) para lo que serán los primeros meses de su gestión. El organismo supranacional manifestó su intención de trabajar junto a los equipos técnicos de Fernández sobre todo para definir detalles para el desembolso de los US$ 5.400 millones que corresponden al último envio del 2019 del préstamo de stand by que rubricó la administración de Mauricio Macri por US$ 57.000 millones.

En cuanto al BID, luego de reunirse en una de las salas de reuniones del aeropuerto de Ezeiza con el titular del organismo, Luis Alberto Moreno, Fernández consiguió que se mantenga el financiamiento del organismo multilateral de crédito para financiar proyectos de aquí a 2023 por un total de US$ 6.000 millones. Según se informó en un comunicado de prensa el encuentro tuvo como objetivo "avanzar en el apoyo y acompañamiento del Grupo BID al país en la etapa que se iniciará con la asunción del nuevo gobierno".

2. A poco de dejar el cargo e presidente, Macri dijo que hay "gato para rato"

El presidente Mauricio Macri encabezó el lunes una reunión de gabinete ampliado en el Centro Cultural Kirchner (CCK), la primera tras la derrota electoral del domingo 27 de octubre, que marcará el inicio de una nueva etapa signada por la transición hasta el 10 de diciembre. Durante el tramo final de su discurso, el jefe de Estado aseguró que intentará aprovechar el porcentaje de votos logrado en las últimas elecciones para convertirse en “una oposición constructiva, que no pone palos en la rueda. Cada comentario que hagamos, cada propuesta, tiene que ser inteligente y responsable”. Y al final, bromeó con respecto al apodo de “gato” que la oposición que puso durante estos últimos cuatro años. “No me voy a ir a ningún lugar. Hay Mauricio para rato, o debería decir hay gato para rato”, bromeó sobre el apodo que caracteriza su perfil durante esta gestión.

3. Lula libre: el ex presidente salió de prisión después de estar 580 días detenido

El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da SIlva recuperó pasadas las 16.15 del viernes la libertad, después de 580 días preso, luego de haber sido detenido el 7 de abril de 2018 para cumplir una condena de 8 años y 10 meses por corrupción, según determinó la justicia de ejecución penal de la ciudad de Curitiba, estado sureño de Paraná. El ex presidente salió de la prisión unos minutos antes de las 18, hora de la Argentina.

Lula da Silva pidió mediante sus abogados a la jueza de ejecución penal Carolina Lebbos su inmediata liberación, en virtud del fallo de la corte suprema que impide detener a un condenado sin haber agotado toda las instancias judiciales, se informó oficialmente. Tras salir de la prisión, Lula salió a reunirse con sus seguidores, que lo esperaban en la puertas de la prisión, donde se improvisó un escenario para que pudiera hablar ante la multitud.

4. Alberto Fernández habló de los futuros cambios: "El 10 de diciembre no es una fecha mágica"

Alberto Fernández se reunió este lunes con el jefe de estado de México, Andrés Manuel López Obrador, en el Palacio Nacional, y explicó que hablaron "sobre la necesidad de poner en valor el vínculo comercial en materia automotriz en materia de autopartes, pero fundamentalmente en materia de carnes y de algunas producciones locales".

En ese sentido, detalló que con el mandatario mexicano habló de "mucho de lo que le pasa a la Argentina y de la necesidad de comprensión que tenemos de que el mundo entienda en el punto que hemos quedado. El 10 de diciembre no cambia la realidad económica argentina”, aclaró.

Y al final, resaltó que "aspira a tener un vínculo muy bueno con Estados Unidos", lo que implicaría que "los dos" países se respeten, reconoció que "tuvo una buena charla con el presidente (Donald) Trump", de quién valoró la disposición para "ayudarnos en esta etapa" y aprovechó la oportunidad para referirse a la gestión de Mauricio Macri.

5. Bolsonaro dijo que tres empresas se van del país, lo desmintieron y reaccionó contra Alberto

El presidente Brasil, Jair Bolsonaro, celebró durante la mañana del miércoles que tres empresas cerrarían sus plantas en la Argentina y se trasladarían a su país, aunque la noticia fue desmentida por las propias compañías, que rechazaron la versión y negaron el traslado al país vecino. Se suma a la tensión con las autoridades del país vecino luego de la victoria de Alberto Fernández.

Finalmente, el entredicho terminó con el presidente del país vecino borrando el tweet y se suma a las señales sobre una relación tensa entre ambos países. Durante la campaña, Fernández había definido a Bolsonaro como un “misógino, racista y violento”. Además, antes de las PASO Alberto viajó a Brasil para visitar a Lula Da Silva, detenido en la cárcel de Curitiba. Las empresas a las que hacía referencia eran las multinacionales L’Oreal, MWM (fabrica motores) y la automotriz Honda.

6. El día que Macri le declaró la guerra a Cristóbal López y cuando Angelici le confirmó que iría preso

El empresario Cristóbal López supo el 13 de marzo de 2016 que la amenaza que le había hecho Mauricio Macri el 25 de octubre de 2015, el mismo día que se realizaba la primera vuelta de las elecciones presidenciales, empezaba a concretarse. Ese día se desayunó con la tapa del diario La Nación en la que se lo señalaba como deudor de la AFIP por 8 mil millones de pesos de su petrolera OIL, que supuestamente correspondía al impuesto a los combustibles.

Aquella mañana de elecciones, Macri le había dicho a López que estaba seguro de que se convertiría en el nuevo presidente tras el ballotage, porque tenía información “de la embajada” que así se lo aseguraba, se quejó por el tratamiento que le habían dado en el canal C5N durante la campaña y porque el conductor Marcelo Tinelli no lo atendía muy bien en su programa de canal 13, que el empresario patagónico producía en forma indirecta.

“Entonces me dice que él necesitaba el canal para ir por Cristina. Le digo que es ir por Cristina y me dice hay que meterla presa, a lo que yo contestó no contés conmigo. Yo no soy amigo de Cristina, pero la aprecio y creo en el proyecto político del kirchnerismo. De ahí no se como fue la charla, no me acuerdo. Me quedé muy nervioso, me alteró", contó López el martes último al declarar como testigo ante la jueza federal María Servini y el fiscal Guillermo Marijuán.

7. El pediatra Ricardo Russo fue condenado a 10 años de prisión por tener, producir y distribuir pornografía infantil

Luego de varias audiencias, el miércoles último el pediatra Ricardo Russo, ex jefe de Inmunología y Reumatología del Hospital Garrahan, fue condenado a 10 años de prisión por los delitos de distribución, tenencia y producción de pornografía infantil. Aunque el médico llegó al debate con el beneficio de la prisión domiciliaria, tras un pedido de la fiscal por riesgo de fuga, el juez resolvió que el acusado sea trasladado a un servicio penitenciario.

Según consideró el magistrado Gonzalo Rúa, a cargo del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas número 6 porteño, entre el 26 de septiembre de 2018 y el 12 de noviembre del mismo año, Ricardo Russo tuvo en su poder y ofreció a través de la plataforma Emule 66 archivos de video de abuso o explotación sexual infantil.

"También los peritos dijeron que detectaron 67 archivos de video de explotación sexual infantil en su computadora. Eran archivos de mucha violencia sexual, y en algunas casos se trataba de bebés. Se comprobó que las víctimas de estos abusos eran menores de 13 años, algo que es un agravante para la ley", agregó.

8. La crisis llegó al Cyber Monday y de computadoras pasamos a pañales: los productos más vendidos

Durante las primeras horas del Cyber Monday, la plataforma Mercado Libre vendió 200.000 pañales, alrededor de 348 por minuto, y se transformó rápidamente en uno de los diez ítems más comprados en la primera jornada de la feria de descuentos virtuales. Además, según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) hubo un fuerte crecimiento de ventas en el rubro de alimentos y bienes de consumo.

Desde la CACE advirtieron que hubo un fuerte aumento en las ventas del rubro “Alimentos y Bienes de Consumo”, y señalaron que según información aportada por las empresas en la primera jornada se duplicaron las ventas registradas en las primeras 24 horas de 2018. Las bebidas con y sin alcohol fueron las más vendidas del rubro, seguido por jabón líquido y en polvo para ropa, leche larga vida y artículos de cuidado personal.

9. Detuvieron al remisero que manejaba el auto desde el que tiraron a la chica que fue atropellada

Laura Vanina Roberto falleció el último domingo por la noche al ser atropellada por un camión recolector de basura en Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza. La mujer iba a bordo de un Renault 9 bordó cuando –por razones que aún se buscan esclarecer- cayó del vehículo en movimiento cuando éste circulaba por la ruta 21. La última novedad del caso es que el remisero quedó detenido acusado de abandono de persona.

La Policía Bonaerense logró detener al conductor del remís que se mantuvo prófugo hasta este jueves. Se trata de un hombre de 22 años, quien fue encontrado y detenido en una zona descampada de Virrey del Pino luego de observaciones encubiertas llevadas a cabo por detectives de la DDI La Matanza. El chofer quedó imputado por “abandono de persona seguida de muerte”.

10. Detuvieron al acusado del femicidio de la enfermera Daiana: causas por abuso y fue condenado por homicidio

Daiana Almeida, enfermera de San Nicolás y que se encontraba desaparecida luego de salir de trabajar durante la madrugada del jueves, fue encontrada asesinada con el torso desnudo en un descampado de la zona rural de esa ciudad bonaerense. Según estableció la autopsia, fue degollada y no presentaba signos de abuso sexual. La policía identificó y detuvo al único sospechoso, que tiene antecedentes por homicidio y abusos.

Se trata de Miguel Nievas, un albañil de 32 años con antecedentes por homicidio y abuso sexual, como el autor del hecho. El hombre había recuperado la libertad en 2018 y fue delatado por su propia esposa, quien llamó al 911 para reportar que su marido había llegado borracho y le confesó que había asesinado a una mujer.

Al albañil tiene causas por robo y por abuso sexual simple. Además, fue condenado a 9 años de prisión por homicidio el 17 de noviembre de 2014. De la condena, solo cumplió cuatro años y recuperó la libertad el 19 de enero de 2018.