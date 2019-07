Claves de la semana: Macri contra los sindicalistas, la muerte de Fernando de la Rúa y condenan a Aldana

1. Macri, furioso con los sindicalistas: acusó a Moyano de dejar a mucha gente sin trabajo y tildó de "prepotente" a Palazzo

El presidente Mauricio Macri lanzó duras críticas hacia el sindicalismo opositor. Durante una entrevista con el periodista Marcelo Longobardi que saldrá publicada en CNN en Español el domingo por la noche, aseguró que Hugo Moyano “deja a mucha gente sin trabajo”; calificó al titular de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, como un “prepotente”, y al líder de la asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, Pablo Biró, como un “sinvergüenza”.

Las críticas de Macri a Palazzo surgen días después de que el gremialista que nuclea a los trabajadores bancarios afirmara que buscaría sindicalizar a los empleados de Mercado Pago. Pero el presidente también extendió sus críticas hacia Biró, titular del gremio que nuclea a pilotos aeronáuticos que la semana pasada llevó a cabo una serie de asambleas que provocaron demoras y cancelaciones en Ezeiza y Aeroparque: “Este señor se opone al desarrollo de otras líneas aéreas".

2. A los 81 años, murió el ex presidente Fernando de la Rúa

A los 81 años, el ex presidente Fernando de la Rúa falleció el martes 9 en el sanatorio Fleming de la ciudad de Buenos Aires, luego de haber sido internado en estado "sumamente grave" a raíz de una descompensación generalizada que afectó su sistema cardíaco y renal. Padecía un cuadro oncológico avanzado.

Fernando de la Rúa -de origen radical -tuvo un controvertido paso por Casa Rosada, en medio de una feroz y grave crisis económica que originó una verdadera masacre entre 19 y 20 de diciembre de 2001 que terminó con más de 30 muertos y más de 400 heridos producto de una feroz represión policial a causa de medidas como el "megacanje" o el "blindaje", que derivaron en el "corralito".

3. Con críticas a Kicillof y CFK, Juntos por el Cambio realizó su primer encuentro en Parque Norte

De cara a las elecciones presidenciales y en medio de la campaña, el complejo Parque Norte fue el escenario elegido para el primer encuentro de la coalición oficialista: Juntos por el Cambio, en vez de la vieja Cambiemos. Allí, el candidato a vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto, consideró "un orgullo y un compromiso" haber sido designado como el compañero de fórmula de Macri.

Además, volvió a cargar contra el candidato a gobernador bonaerense del kirchnerismo,Axel Kicillof, al señalar que "además de tener conformación marxista, expresa potentemente que La Cámpora va a gobernar la provincia de Buenos Aires", aunque dijo que "no cree que lo logre".

Otro que se refirió al kirchnerismo fue el actual jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta al sostener que "muestran lo que son" cuando envían a "un sindicalista patotero" al Obelisco a "instalar una carpa a las trompadas". "Nos vinieron a patotear estos neo kirchneristas que querían poner una carpa a las trompadas en el Obelisco y lastimaron a un policía", dijo.

4. Violencia, denuncia y separación: los detalles de la explosiva ruptura entre Mariana Zuvic y Eduardo Costa

La precandidata a diputada nacional por Juntos por el Cambio en la Ciudad, Mariana Zuvic, blanqueó su separación del senador nacional y candidato a gobernador Eduardo Costa por Santa Cruz. La integrante de la Coalición Cívica lo denunció ante la Justicia por "violencia económica". “La #ViolenciaEconómica no discrimina. De manera silenciosa podemos ser víctimas”, escribió junto al hashtag #JuntasPodemos.

5. A los tiros en un frigorífico: dos hombres con graves heridas tras un enfrentamiento gremial

Dos trabajadores del frigorífico Ecocarne S.A (ex Cocarsa) resultaron heridos de bala luego de un enfrentamiento entre agrupaciones vinculadas a la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus derivados. Ocurrió en el partido bonaerense de San Fernando en plena madrugada del miércoles.

Miembros de la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus derivados se enfrentaron con fuerza con empleados de la empresa y hubo un cruce de disparos que terminó con dos hombres heridos, uno de ellos de gravedad. Ambos trabajadores recibieron el impacto de bala en la zona del tórax y debieron ser operados por el grave estado en el que se encontraban.

6. Condenaron a Cristian Aldana a 22 años de prisión por abuso sexual y corrupción de menores

Luego de un año de proceso, Cristian Aldana fue condenado este viernes por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 25 a la pena de 22 años de prisión. Según explicaron los magistrados a cargo del debate, durante el juicio se logró comprobar que el músico abusó sexualmente de cuatro menores de edad, mientras que fue absuelto por otros casos que también se le imputaron. El próximo 6 de fallo será la lectura de los fundamentos.

Según afirmó el presidente del tribunal, hubo una disidencia entre los magistrados, ya que la jueza Ana Dieta de Herrero consideró que el acusado debía recibir una pena de 35 años de prisión, como lo había solicitado la fiscalía. Sin embargo, por mayoría, el músico fue condenado a 22 años de prisión, acusado de haber cometido los delitos de "abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores" contra cuatro chicas menores de edad.

7. Murió el taxista que fue atacado a golpes en Ensenada: su agresor fue procesado pero está en libertad

El taxista de 52 años que sufrió una golpiza de puños y patadas tras una discusión de tránsito en la ciudad de Ensenada murió el viernes a la tarde, y aunque su agresor fue procesado por el delito de "tentativa de homicidio", en las últimas horas recuperó la libertad hasta que la Cámara de Apelaciones defina una eximición de prisión presentada por su defensa.

La víctima se llamaba Jorge Alberto Gómez, y murió esta tarde mientras estaba internado en el hospital Cuenca de la ciudad de Cañuelas, a donde fue derivado desde el hospital Cestino de Ensenada tras sufrir decenas de golpes en la cabeza que lo dejaron en estado de coma. Los médicos habían informado que el hombre de 52 años tenía "muerte cerebral", y que su situación era irreversible.

8. Detuvieron a un hombre acusado de abusar de una adolescente con retraso madurativo y dijo que "fue consentido"

Un hombre de 30 años cuya identidad no trascendió fue detenido en Acheral, provincia de Tucumán, acusado de abusar de una adolescente con retraso madurativo. La madre de la víctima (una chica de 15 años) denunció que el hombre había salido a caminar por la plaza con su hija y que regresaron al cabo de unas horas, cuando la joven le contó apesadumbrada que el hombre la había llevado a unos matorrales y la había violado.

En su primera declaración ante los investigadores, el acusado -que evidentemente desconocwe las leyes- negó el abuso sexual y dijo que se había tratado de un acto consentido. Desde luego que no existe tal cosa cuando se trata de una menor con retraso madurativo, por lo cual su situación judicial quedó comprometida.

9. Otro inexplicable tiroteo entre policías de la Federal y la Bonaerense: dos heridos

Este jueves, otra vez en territorio de la provincia de Buenos Aires, hubo un tiroteo entre efectivos de las dos fuerzas: la que responde a Patricia Bullrich y la que obedece a Cristina Ritondo. En este caso también se habla de una investigación por drogas y el desenlace fue dos efectivos heridos, uno por bando.

Lo más llamativo, por definirlo de alguna forma, según las fuentes, estarían investigando a la misma banda narco, pero sin coordinar las pesquisas, cada una por su lado, según las primeras versiones. Aunque más tarde se conocieron otras hipótesis sobre cómo ocurrieron los hechos.

Cómo la cuestión es por demás confusa, el fiscal a cargo de la causa, José Calonge, a cargo de la Fiscalía de Delitos Especiales del Departamento Judicial de Azul, convocó a la Gendarmería Nacional para que realice los peritajes en el lugar donde ocurrieron los hechos y que lleve adelante las primeras pesquisas. También interviene la Dirección de Asuntos Internos de la policía bonaerense.

10. Nueva denuncia contra Fabián Gianola: una locutora aseguró que el actor la abusó mientras estaban al aire

La locutora Viviana Aguirre presentó este jueves una denuncia penal contra el actor, donde reveló que fue abusada por él mientras estaban al aire en el programa radial Estamos de Vuelta, de Radio Colonia. La joven explicó que el cómico le metió la mano en la cola adelante de sus compañeros de trabajo mientras estaban al aire.

"Yo era columnista y me sentaba al lado de él. En pleno aire me mete la mano y me agarra un cachete de la cola. Yo me sobresalto y hay testigos de esto que cuento. Él no estaba hablando y yo tampoco en ese momento. Me agarró como una pala y me metió los dedos. Yo ahí salto, y estaba mi compañero justo que ve la situación, que me estaba mirando como diciendo 'es un desubicado' ", aseguró la actriz.