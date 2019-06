Claves de la semana: Macri en Japón, Argentina en semis y apagón en La Plata

1.Antes de ir a Japón por el G-20 Macri se reunió con su par de Indonesia

Mauricio Macri se reunió el miércoles con el presidente indonesio, Joko Widodo, en una visita oficial al cuarto país más poblado del mundo para potenciar lazos comerciales antes de la Cumbre de Líderes del G20, que comenzó el viernes en Osaka. Macri aseguró que los mandatarios, que se reunieron en el palacio presidencial de Bogor -a unos 45 kilómetros al sur de Yakarta-, conversaron sobre retomar las conversaciones entre Indonesia y Mercosur para firmar un tratado de libre comercio. "Estoy acá para reiterar que creemos que hay una enorme potencialidad en este relación".

Al mismo tiempo, el jefe de Estado visitó un supermercado japonés en la previa de la apertura de la cumbre del G20. Se trata de la cadena Ito Yokado, que esta semana comenzó a vender carne argentina, entre otros productos nacionales."La Argentina es un país que produce alimentos de calidad para 400 millones de personas, a pesar de que somos solamente 44 millones, y aspiramos a llegar en pocos años, en 2025, a producir para 600 millones de personas", advirtió el presidente, al tiempo que le pidió al primer ministro nipón abrir el mercado a los arándanos y cerezas argentinas.

2.Detuvieron a otro médico pedófilo por producción, tenencia y distribución de pornografía infantil

Se trata de Alberto Rodríguez Vélez. Trabajaba en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica de la Ciudad. Quedó detenido luego de un allanamiento realizado en su casa: se determinó que podría ser el mismo lugar en el que fotografiaba a menores de edad. La investigación comenzó por una solicitud de Interpol, después de que la Policía internacional detectara desde la ciudad canadiense de Ottawa que un usuario, cuya dirección de IP estaba localizada en la Argentina, compartía imágenes con escenas de explotación sexual infantil. Además de material pornográfico se secuestró un arma y municiones.

3.Marcelo Tinelli, tras el cierre de listas: "Me saturó la política, estoy cansado"

Si bien coqueteó con una eventual candidatura, al final se quedó afuera. Después de seis meses a pura rosca electoral, Marcelo Tinelli finalmente no forma parte de ninguno de los espacios políticos que se presentarán a elecciones. "Me saturó la política. Me cansó el tema. Basta de políticos yendo de un lado para el otro", disparó, al tiempo que criticó: "Me parece que se equivocó (Roberto Lavagna) en algo importante. Para ser dirigente político y construir tenés que tener empatía y relación con la gente, y ya cuando él plantea esta situación de que no va a ir a una interna y que el consenso pasa por él, ahí me mató. Creo que fue el mazazo que, para mí, se le dio a Alternativa Federal".

4.Condenaron a un año de prisión en suspenso a Mariana Gómez, detenida tras besar a su mujer en Constitución

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 26 condenó a un año de prisión en suspenso este viernes a Mariana Gómez, por el delito de “resistencia a la autoridad”, en el marco de una causa iniciada en octubre de 2017, tras una discusión con efectivos de la Policía de la Ciudad por prender un cigarrillo en una estación de subte. La joven había denunciado que se trataba de un caso de lesbofobia, ya que al momento de originarse la pelea le estaba dando un beso a su esposa y habían sido advertidas por un miembro de la Policía.

5.Apagón en La Plata: la empresa Edelap deberá pagar $280 millones en multas y sanciones

La situación de los barrios del norte en la ciudad de La Plata (City Bell y Villa Elisa) por la falta de servicio eléctrico que recién, de acuerdo a la empresa Edelap, comenzó a restablecerse el miércoles por la noche, tuvo a miles de usuarios sin energía desde el sábado por la noche. Es por eso que la administración de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, evaluó terminar la concesión con la empresa distribuidora por no respetar el contrato, aunque esa posibilidad luego se diluyó. Edelap forma parte del Grupo Pagano, que se quedó con la compañía en 2016. Justamente el fin del contrato es lo que se encuentran analizando en el ministerio de Infraestructura, a cargo de Roberto Gigante.

Sin embargo, frente al apagón en La Plata, que mantuvo a cerca de 200 mil personas sin luz, tendrá un costo económico para Edelap en concepto de multas. La empresa deberá hacerse cargo de al menos 280 millones de pesos, si se incluyen las multas en curso y los resarcimientos a los usuarios. El vicegobernador bonaerense, Daniel Salvador anunció que el Organismo de Control de la energía (OCEBA) aplicará una multa de $150 millones por "deficiencia en la calidad del servicio" y además, los 51 mil usuarios afectados quedarán exentos de abonar la factura de junio.

6.Cayó escondido en su propio búnker: quién es el cabecilla de la megabanda de los 2500 fusiles

Una investigación internacional por tráfico de armas, de la que participaron también España y Estados Unidos, permitió desbaratar una megabanda que operaba en el país. Sólo en la Argentina hubo 17 personas detenidas y se secuestraron más de 2500 fusiles, explosivos, granadas y hasta un cañón antiaéreo. El cabecilla de la banda, que se presume proveía de armamento a organizaciones delictivas -como el brasileño Comando Vermelho fue detenido el miércoles a las seis de la mañana. Tiene 50 años, antecedentes en Estados Unidos y se escondió en el búnker de su casa, un sótano adjunto a su cochera repleto de armamento. "(Las armas) Salían de Estados Unidos y otras de Europa. Por eso el nombre de Palak, porque es un barco de origen portugués que traía partes de armas. Acá estamos hablando de unas mil armas que se armaban aquí, en la Argentina", precisó Patricia Bullrich.

7.El Mercosur y la Unión Europea cierran un histórico acuerdo de libre comercio

El Mercosur logró en Bruselas concluir las negociaciones para la firma de un Acuerdo de Asociación Estratégica con la Unión Europea, uno de los eventos más importantes en la historia a nivel mundial. El entendimiento implica la integración de un mercado de 800 millones de habitantes, casi una cuarta parte del Producto Bruto Interno (PBI) mundial y con más de 100.000 millones de dólares de comercio bilateral de bienes y servicios, informó el Gobierno argentino. El acuerdo, que culmina un proceso negociador que se extendió por más de 20 años y cobró impulso a partir de 2016, constituye "un hito para la inserción internacional de la Argentina ya que aumenta las exportaciones de las economías regionales".

8.Denuncias, estafa y deudas millonarias: el empresario acusado de ahorcar a la novia

Esteban Mallorca Tebaldi cobró gran notoriedad a raíz de la denuncia que realizó Camila Serra, su ahora ex novia. A través de las redes sociales, la modelo de 22 años contó el infierno que padeció a manos de su pareja: "Dejó el arma, me agarró, me tiró a la cama, se me subió con las rodillas arriba de las lolas, y me empezó a ahorcar y pegar". Mallorca Tebaldi es un empresario de 32 años relacionado a las compañías familiares Unilogro, Asesorarte y Plan Ambo. La ONG Usuarios y Consumidores Unidos asegura haber recopilado más de 40 relatos de personas que denunciaron haber sido abordadas por representantes de las firmas que encabeza Mallorca Tebaldi para entregar sus datos y terminar con débitos irregulares en sus cuentas. Al mismo tiempo, el empresario tendría deudas con cinco bancos por más de 1.300.000 de pesos, según un informe comercial realizado por el Banco Central.

9. Jubilados: el Gobierno decidió extender la moratoria previsional

El Gobierno anunció de forma oficial la extensión de la moratoria previsional que se iba a cerrar el 23 de julio. ¿A quiénes beneficia la extensión? A las personas que ya se encuentran en la franja etaria de 60 y 65 años, y que no cuentan con aportes patronales a lo largo de su historial laboral, o que les faltan años de aportes para jubilarse. La primera de las moratorias previsionales fue realizada en 2005, cuando el ahora candidato a diputado nacional Sergio Massa se encontraba a cargo del ANSES. Ahora resta ver el impacto fiscal que tendrán y si efectivamente se termina por extender la “Reparación Histórica”. Esa política vence a mediados de julio por lo que los jubilados que no se acogieron a ella dejarán de cobrar el aumento correspondiente, algo que se implementó para agilizar los tiempos.

10. Argentina venció 2 a 0 a Venezuela y enfrentará a Brasil en la semifinal

Con un gran nivel de tres ex Racing, Lautaro Martínez, Marcos Acuña y Rodrigo De Paul, la Selección Argentina superó a Venezuela en el Maracaná -con goles del delantero del Inter de Milán y Giovani Lo Celso - y accedió a la semifinal de la Copa América, donde ya la espera Brasil. La albiceleste se enfrentará al local el próximo martes en el Estadio Mineirão a las 21.30 horas.