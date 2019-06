Claves de la semana: Pichetto irá con Macri, Massa se suma a los Fernández y José López condenado

1. Macri eligió a Miguel Pichetto como candidato a vice: “Es un hombre de Estado”

El presidente Mauricio Macri anunció el martes que su compañero de fórmula será el senador peronista Miguel Ángel Pichetto, quien renunció a la presidencia de la bancada del PJ en el Senado. El mandatario dijo que “es un hombre de derecho” a quien conoció “con el correr de los difíciles años de gobierno” y a quien dijo respetar por “su compromiso con la Patria y las instituciones”.

La fórmula se mostró en público por primera vez el jueves en la provincia de Neuquén, donde se realizó la experiencia IDEA-Vaca Muerta. Antes, Pichetto se reunió con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y referentes radicales.

En esa línea, el ex Senador del PJ desafió a Cristina Fernández de Kirchner a un debate de candidatos a vicepresidente. “Que me invite a debatir, por supuesto, a donde quiera”, disparó en declaraciones a TN. “Estaría absolutamente dispuesto a debatir con Cristina y con los otros, yo tengo la piel dura y no me tiembla el pulso”, dijo.

2. Massa acordó con Alberto Fernández e inscribieron el “Frente de Todos”

El precandidato a presidente Alberto Fernández recibió el miércoles también al líder del Frente Renovador, Sergio Massa, quien el martes ya había dado una clara señal de que se sumaría a una coalición opositora de la que forman parte el kirchnerismo y el PJ. Por la noche, inscribieron el “Frente de Todos”, del que forman parte 19 partidos nacionales y provinciales.

Si bien se trató de un paso clave de cara a la unidad, las listas se definirán dentro de diez días, el 22 de junio, cuando vence el plazo para presentar las candidaturas. Ese miércoles, Massa había dicho a la salida del encuentro con Fernández que restaba conversar si la candidatura se definirá mediante una PASO o si avanzarán en el consenso de la fórmula Fernández-Fernández.

3. Lavagna será candidato a presidente y compartirá fórmula con Juan Manuel Urtubey

El ex ministro de Economía Roberto Lavagna confirmó su candidatura a presidente e inscribió el frente Consenso 2030. Su candidato a vicepresidente será el gobernador de la provincia de Salta, Juan Manuel Urtubey, quien el miércoles en un acto en La Matanza señaló que “hay vida en la Argentina más allá de Macri y Cristina”.

“Con Urtubey siempre mantuvimos la coherencia, desde el principio dijimos ‘ni Macri ni Cristina’. La coherencia nuestra siempre fue esa: no salimos de la línea del medio”, detalló Lavagna.

4. Abuelas anunció la restitución del nieto 130

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, anunció el jueves la recuperación del nieto 130. Se trata de Javier Matías Darroux Mijalchuk, quien pudo recuperar su identidad luego de cuarenta años y se reencontró su tío, Roberto Mijalchuk.

En un emotivo mensaje, Darroux Mijalchuk remarcó: “Las Abuelas son abrazos; pude reencontrarme con mi tío y darle un abrazo como el que nunca nadie me dará”. "Necesito saber si tengo un hermano o una hermana", dijo luego.

Abuelas había anunciado el lunes la recuperación del nieto 130, pero la presentación formal - como realiza el organismo ante cada restitución de identidad - se hizo esperar tres días ya que Darroux Mijalchuk vive en la provincia de Córdoba y debía viajar.

Darroux Mijalchuk tiene 42 años y nació en el hospital Alemán. Es hijo de Elena Mijalchuk yJuan Manuel Darroux, ambos desaparecidos en diciembre de 1977. Según detalló Estela, a partir de investigaciones judiciales, el nieto recuperado fue hallado a pocas cuadras de la ex ESMA, el mayor centro clandestino de detención de la Ciudad.

5. José López fue condenado a seis años de cárcel por los bolsos con U$S 9 millones

El Tribunal Oral Federal N° 1 condenó al ex secretario de Obras Públicas, José López, a seis años de cárcel por enriquecimiento ilícito por el escándalo de los bolsos con cerca de U$S 9 millones que intentó ocultar en un convento de General Rodríguez en 2016. Deberá pagar una multa del 60 % del valor del enriquecimiento, el dinero secuestrado será donado y el ex funcionario no podrá volver a ocupar cargos públicos en su vida.

6. Cristina Kirchner fue autorizada a viajar a Cuba para ver a su hija Florencia

Cristina Fernández de Kirchner podrá viajar por tercera vez a Cuba a visitar a su hija Florencia. El Tribunal Oral Federal 2, que lleva adelante el juicio oral por la causa de Vialidad, autorizó a la ex presidente y precandidata a vicepresidente a viajar a ese país entre el 2 y el 10 de julio. Deberá presentarse en tribunales 48 horas después de su regreso a la Argentina.

"A pesar de haber comenzado el debate en el marco de la presente causa, lo cierto es que la fecha en la que ha solicitado viajar no implicaría ninguna afectación del cronograma de audiencias ni tampoco importaría su ausencia en el juicio, a raíz de los feriados decretados para los días 8 y 9 de julio del corriente año", sostuvo el TOF.

7. El Indec difundió la inflación de mayo: fue del 3,1%

Luego de que el Indec informara el jueves por la tarde que la inflación de mayo fue del 3,1 por ciento - 0,3 % más bajo que en abril -, el presidente Mauricio Macri sostuvo en declaraciones a una radio santafesina que el índice de precios “va a ir a la baja” e insistió en la necesidad de trabajar “duro para ir al equilibrio fiscal y no gastar más de lo que se tiene”.

Además justificó que “venimos de 80 años de inflación con un promedio de 62,6 por ciento y eso ha generado que no tengamos moneda ni crédito, fundamental por ejemplo para las pymes que necesitan crecer y generar empleo”.

8. El salario cayó 53 por ciento en dólares desde 2015

Es producto de la devaluación, el ajuste y la contracción. El salario mínimo, vital y móvil, medido en dólares, tuvo una caída del 53 por ciento desde la asunción de Mauricio Macri, en diciembre de 2015. De acuerdo a un informe de la Universidad Nacional de Avellaneda, cayó de U$S 580 en noviembre de 2015 a U$S 279 en la actualidad.

9. Rocío, la sobreviviente de la masacre de Monte: le dieron el alta y le contaron lo qué le pasó a sus amigos

Rocío Quagliarello, la única sobreviviente de la masacre de San Miguel del Monte, fue dada de alta el jueves tras permanecer 25 días internada en el Hospital El Cruce de la localidad de Florencio Varela. La adolescente de 13 años salió del hospital antes de las 9.30 en una ambulancia custodiada por dos patrulleros de la Gendarmería Nacional y ya se encuentra en su casa.

Si bien algunos especulan con la posibilidad de que declare en los próximos días ante el fiscal, fuentes cercanas al caso le advirtieron a este portal que a pesar de lo “relevante” de su testimonio, no está previsto que Rocío declare ante el fiscal de la causa al menos en el corto plazo, ya que la prioridad es “su recuperación” y todavía no puede hablar con normalidad.

Rocío ingresó el lunes 20 de mayo con un cuadro de politraumatismo grave, con un traumatismo craneoencefálico grave, contusión pulmonar bilateral, laceración hepática que requirió intervención quirúrgica y con fractura de fémur. La adolescente fue operada de una herida en el hígado, apenas llegó de urgencia al hospital. También la intervinieron por la fractura en el maxilar y el 31 de mayo pasó por el quirófano por sus fracturas en un brazo, una pierna y uno de sus tobillos.

10. Dolor: falleció periodista deportivo Sergio Gendler

Mucha tristeza se vivió en la sala velatoria de la calle Loyola, en Villa Crespo, donde velaron los restos de Sergio Gendler. El periodista deportivo murió este jueves por la madrugada a los 53 años, luego luchar durante 19 años contra un cáncer intestinal generado por la enfermedad de Crohn.

Luego el velatorio trasladaron sus restos al Cementerio Israelita de La Tablada, acompañado por su mujer, Nancy Lescano, sus hijas, Bárbara e Ivana, y sus amigos más íntimos. También participó de la ceremonia Felisa, la mamá de Sergio, de 80 años, quien no pudo ocultar su dolor al tener que despedir a su hijo, el cual se había ganado el cariño de todos a base de bondad y profesionalismo.