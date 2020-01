Claves de la semana: rebaja en la coparticipación porteña, incendios en Australia y Precios Cuidados

1. Alberto confirmó que habrá una rebaja en la coparticipación para la ciudad de Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández confirmó este viernes que se discute con la Ciudad de Buenos Aires una rebaja del porcentaje de coparticipación federal y defendió la idea de una reducción con el argumento de que "hay que poner en orden las cuentas del Estado nacional". "Hay que poner en orden las cuentas del Estado nacional, que han quedado bastante desordenadas", dijo el mandatario.

Según fuentes oficiales, aún "no está definido el monto ni cuándo se efectivizará esa baja", pese a que versiones periodísticas hablaron de un porcentaje ya convenido que podría ser de al menos un punto, un equivalente a más de 30.000 millones de pesos.

2. El gobierno relanzó Precios Cuidados con primeras marcas y subas del 5 por ciento

Con marcas líderes, menos productos y aumentos del 5 por ciento en promedio, el gobierno relanzó el programa Precios Cuidados. El objetivo es que las primeras marcas vuelvan a cobrar protagonismo en el programa lanzado en 2014 durante la presidencia de Cristina Kirchner con Axel Kicillof como ministro de Economía. De esta forma, las marcas “La Pindonga y El Cuchuflito”, como las bautizó la ex presidenta meses atrás, abandonarían la canasta.

El nuevo Precios Cuidados sería renovado por entre tres y cuatro meses, las subas promedio serán del 5 por ciento De 553 productos, Precios Cuidados pasó a tener menos de 310 y se implementaron esquemas de fiscalización y control de precios. La medida funcionará durante todo el año, aunque habrá revisiones de precios cada tres meses manteniendo siempre los mismos productos respetando su formato.

3. Vuelve Conectar Igualdad: sería "multiplataforma" y relanzado para el inicio de las clases

El gobierno relanzará en 2020 el plan Conectar Igualdad, que entre 2010 y 2015 distribuyó más de 5 millones de netbooks entre estudiantes y alumnos de escuelas secundarias de todo el país, y que en 2018 fue reemplazado por el programa “Aprender Conectados”. Quieren que el regreso coincida con el inicio del ciclo lectivo y ya evalúan de cuánto será la inversión inicial.

Conectar Igualdad fue uno de las “banderas” del gobierno de Cristina Kirchner. Lanzado en 2010, hasta diciembre de 2015 había repartido más de 5,3 millones de netbooks en todo el país, que se complementó con la construcción de 1.400 “aulas digitales” en todo el país. Financiado por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, el plan original era de tres millones de computadoras, aunque luego fue ampliado.

4. El ex espía Bogado dijo que un funcionario de Macri le dio "un guión" para acusar al kirchnerismo en el caso Nisman

El ex espía Allan Bogado cargó contra miembros de la administración del ex presidente Mauricio Macri y remarcó que su declaración en la causa por la denuncia que realizó el ex fiscal Alberto Nisman “fue guionada” por el ex secretario General de la Presidencia, Fernando De Andreis.

Frente al juez Claudio Bonadio, el espía explicó la supuesta conexión que había entre Venezuela e Irán, como también el rol que jugó de cara a lo que fue la intención de llevar adelante el memorándum de entendimiento. Ese planteo figuraba en la denuncia de Nisman contra CFK.

Asimismo, en esa oportunidad, remarcó cómo eran los acuerdos de cooperación en materia de energía nuclear para poder sortear las restricciones que tenía el país de Medio Oriente como consecuencia de varias sanciones de la ONU. Además explicó como otros organismos como el INVAP y la CNEA estaban al tanto. Todo eso era parte de la denuncia original, aunque luego en la práctica nada se pudo corroborar.

Pero todo eso, de acuerdo a lo que dijo el jueves durante una entrevista que brindó a Radio 10, habría sido un guión que De Andreis lo habría obligado a decir para evitar caer preso. "Mis abogados se juntaron con gente de la Secretaría de Presidencia y me guionaron lo que tenía que decir del Gobierno anterior. Hacía esto o iba preso", afirmó.

5. "A Nisman lo mataron": la oscura teoría de Mohsen Rabbani, el iraní acusado del atentado a la AMIA

En diálogo con Radio 10, el ex agregado de la embajada de Irán en Buenos Aires y uno de los principales acusados por la voladura de la AMIA, Mohsen Rabbani, planteó que a “Nisman lo mataron”. "¿Por qué cuando Alberto Nisman tenía la oportunidad de testimoniar o aclarar ante los diputados, que podían hacer preguntas muy precisas, lo mataron? ¿Por qué lo mataron? ¿Quién mató a Nisman? ¿Por qué no dejan que en la Argentina conozcan la verdad, por qué ocultan la verdad? ¿Por qué deben llevar a la cárcel a D´Elía porque viajó a Irán?”, se preguntó.

De acuerdo a la investigación de Nisman, Rabbani había sido una figura clave en la planificación del atentado a la Amia del 18 de julio de 1994. Sobre él pesa aún una alerta roja de Interpol para su detención internacional. Al presentarlo, Sylvestre había pronosticado que la entrevista iba a tener una gran repercusión. No imaginó hasta qué punto.

6. Desde el fondo del bambú a la ONU: la deuda de US$ 150 millones con organismos internacionales que dejó Macri

La pesada herencia llegó también en la Cancillería luego de que se confirmó que la administración de Mauricio Macri dejó deudas por más de US$ 150 millones por no pagar la membresía y fondos para varios programas con organismos supranacionales y multilaterales como es el caso de la ONU.

La ONU intimó a la Cancillería a que cancele sus deudas de lo contrario aplicaría el quite del voto del país, de acuerdo a lo que establece el reglamento. Esa intimación oficial fue emitida el 4 de octubre del año pasado cuando todavía Macri ocupaba la primera magistratura y le fue enviada al ex embajador argentino ante la ONU, Martín García Moritán (tío del actual marido de la modelo Carolina “Pampíta” Ardohain). Desde la administración anterior no regularizaron ese pago.

7. El Gobierno de Canadá confirmó que el avión de Ucrania con 176 pasajeros fue derribado por Irán

Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, responsabilizó el jueves al régimen iraní por la caída del avión Boeing 737-800 de la aerolínea Ukraine International en la que murieron 176 personas. Luego de esta confirmación, trascendió un video que mostraría el exacto momento en que un misil choca contra la nave, que segundos después finalmente se precipita.

El primer ministro canadiense insistió en que estos últimos descubrimientos "refuerzan la necesidad de una investigación exhaustiva sobre este asunto", ya que los canadienses merecen saber la verdad. De este modo, el gobierno de Canadá solicitó a Irán que autorice el acceso de sus funcionarios a ese país para que puedan brindar servicios consulares y profundizar sus investigaciones.

8. Los incendios en Australia "afectaron" a 800 millones de animales

Los incendios en Australia han generado una gran perdida en la naturaleza, ya que desde que comenzó el fuego hace 10 días, hasta la actualidad, se han quemado cinco millones de hectáreas mientras que 800 millones de animales resultaron afectados. Además, 24 personas perdieron la vida y otras están desaparecidas, mientras que el daño material es elevado, ya que por el momento más de 1500 casas resultaron destruidas.

Según explicó al medio BBC Chris Dickman, experto en biodiversidad australiana de la Universidad de Sídney, solo en Nueva Gales del Sur "es probable que hasta 800 millones de mamíferos, reptiles y aves estén directamente afectados por los incendios". El dato es clave porque muchos medios indicaron que ese era el número de animales muertos.

9. Signos de desorientación y llanto: así apareció el sospechoso de asesinar a su familia

Exequiel S, el adolescente de 17 años que era buscado desde el 1 de enero último luego de que su madre, su sobrina y su padrastro aparecieron asesinados a cuchilladas en su casa de Melchor Romero, fue encontrado el lunes por la tarde caminando por la banquina de la Autovía 2 a la altura de la localidad de Samborombón.

El adolescente fue sometido a un control médico, ya que los investigadores querían determinar si tenía algún tipo de lesión o corte que pudieran determinar su posible participación en el hecho. "Aparentemente, por lo que me dicen, no tiene lesiones significativas a simple vista", dijo el fiscal Martini, con la excepción de un rasguño superficial en una de sus manos.

En el reconocimiento médico-legal surgió “una herida superficial lineal” en la mano cuya data coincidiría con la de los asesinatos, compatible con un rasguño aparentemente cometido por una víctima al intentar defenderse. “Por lo recolectado cierra el hecho de que haya asesinado a su padrastro y madre por la mala elección que tenía”, señaló una fuente.

10. Horror en México: un nene de 12 años mató a su maestra, le disparó a sus compañeros y se suicidó

Un adolescente de 12 años mató a su maestra, hirió a algunos de sus compañeros de clase y terminó suicidándose este viernes en el Colegio Cervantes de educación primaria de la ciudad mexicana de Torreón. El intendente Jorge Zermeño Infante precisó que portaba dos armas y le recomendó a los demás colegios “revisar las mochilas de los niños” que ingresen a las instituciones con el objetivo de prevenir una nueva tragedia.