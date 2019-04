Claves de la semana: Samid prófugo, abuso y muerte en Chubut, y Florencia Kirchner en Cuba

1. Samid, prófugo de la Justicia: ¿Se escapó al caribe?

El Tribunal Oral en lo Penal Económico ordenó la detención del empresario de la carne Alberto Samid, en una causa donde está siendo juzgado por evasión impositiva, en un expediente que data de la década de 1990. Lo curioso es que la orden es sólo para que Samid asista a las audiencias de juicio, por lo que si se entregara, sería notificado y quedaría en libertad, según explicó uno de los fiscales de juicio.

Sin embargo, el empresario y comerciante de la carne continúa prófugo y por el hecho ya interviene Interpol: hay una orden de captura en su contra. La Justicia investiga si Samid escapó mediante la frontera con Paraguay hacia Belice, país que no tiene tratado de extradición con la Argentina.

Si bien el empresario negó haber salido del país y señaló que se encuentra en “una provincia peronista”, trascendieron algunas fotos del "Rey de la carne" yéndose hacia Belice. Mientras, Samid aclaró que no se entregará: “Si ellos, que son la Justicia, no la cumplen, ¿por qué la voy a cumplir yo?”.

2. La Justicia peritará los libros contables de las empresas de la familia Macri

Lo había solicitado la fiscal Gabriela Boquín, quien investiga si la familia del presidente vació el Correo Argentino, empresa que perteneció al holding empresarial de los Macri en la década de 1990. La Sala B de la Cámara Comercial autorizó que se realice un peritaje contable a los libros de Sideco y Socma.

Así, la Justicia podría acceder a movimientos contables de las compañías que estuvieron en manos de la familia Macri. El peritaje será realizado por el Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema de Justicia. La investigación comenzó luego de que el presidente condonara una millonaria deuda de su familia con el Estado por el Correo. La fiscal Boquín quiere determinar hasta qué punto llegó el supuesto vaciamiento de la empresa postal.

3. La Justicia extendió los plazos para que Florencia Kirchner informe su estado de salud

El Tribunal Oral Federal N° 5 extendió los plazos para que la hija de la ex presidenta informe sobre su estado de salud. Tenía tiempo hasta el jueves para volver al país, pero finalmente se extendió por otras 48 horas. Florencia Kirchner está en Cuba sometiéndose a un tratamientopor un complejo cuadro de salud, según dijo su madre.

Ahora, el abogado Carlos Beraldi tiene tiempo hasta el lunes para justificar la ausencia de Florencia Kirchner ante el tribunal, si es que finalmente se queda en la isla. El miércoles, la defensa de la familia Kirchner presentó ante la Justicia una serie de documentos que detallan la historia clínica de la hija de CFK, y las razones por las que no podría viajar en avión desde La Habana. Florencia es investigada por dos causas vinculadas al presunto lavado de dinero: Hotesur y Los Sauces.

4. La CGT, la CTA y los movimientos sociales protestan en el centro contra el Gobierno

Una multitud marchó este jueves, pese a la lluvia, desde Plaza Miserere hasta Plaza Congreso, como parte de la denominada "Marcha por la unidad, la producción y el trabajo argentinos" convocada por la CGT y las CTA en momentos en que los tres bloques peronistas impulsaban en Diputados el tratamiento de una serie de leyes tendientes a mitigar los efectos del ajuste.

La misma terminó con incidentes frente al Ministerio de Desarrollo Social: los efectivos de seguridad tiraron gases y balas de goma contra los manifestantes. "Ni bien llegamos, nos encontramos con que una compañera, referente de un comedor de La Matanza, fue detenida. La policía nos dijo que no podíamos manifestar cortando todo. Somos miles de personas, no podemos manifestar todos sobre una vereda", dijo Eduardo Belliboni, del Polo Obrero.

Según detallaron fuentes cercanas al organismo de seguridad, los manifestantes del Polo Obrero, Barrios de Pie, CTEP y la Corriente Clasista y Combativa buscaron instalar carpas en plena calle, cortando en su totalidad la Av. 9 de Julio. "Si el Gobierno no quiere que haya acciones de lucha, tiene que recibir los reclamos sociales", señaló Belliboni, quien además pidió por la libertad de la mujer detenida, identificada como Lidia Ríos.

5. San Juan: le practicaron el aborto a la nena de 11 años violada por su padrastro

Luego de que la historia de la nena de 11 años violada y embarazada por su padrastro en San Juan repercutiera a nivel nacional, los médicos del hospital en el que permanece internada confirmaron que le practicaron esta mañana la interrupción legal del embarazo (ILE). El cuerpo médico expuso su informe ante la Justicia local, como parte de la prueba, y se analizó la declaración de la menor en Cámara Gesell.

El pedido se judicializó porque la provincia no adhiere al Protocolo ILE. La voz de la nena (que tiene a su madre presa por complicidad y a su padre biológico ausente) y los detalles médicos lograron que finalmente se realice la interrupción del embarazo. El procedimiento se concretó en el quirófano del área de Maternidad del Hospital Rawson.

6. Degolló a su novia, una vecina lo filmó cuando salía de la casa y simulaba hablar con la víctima

Antonela Rocío Bernhardt tenía 30 años y fue encontrada el viernes degollada en su departamento de la zona de El Brete, de la ciudad misionera de Posadas. Su novio, Cristian Daniel Vargas (29), fue acusado de cometer el femicidio luego de que los vecinos lo grabaran y lo identificaran como el autor del asesinato.

La mujer mantuvo una fuerte discusión con su novio, quien según fuentes de la investigación, en medio de la pelea agarró un cuchillo y la degolló. La víctima era oriunda de Oberá y fue encontrada asesinada cerca de las 14 del jueves 4 en el departamento que alquilaba en la calle Comandante Miño 980, en la capital de Misiones.

7. Camaño, a Cambiemos: “No podemos seguir cobrando mientras no hacemos un carajo”

La presidenta del bloque del Frente Renovador en la Cámara de diputados criticó al oficialismo durante la sesión especial en la que el peronismo pretendía tratar 80 proyectos de ley que incomodaban al Gobierno y que no tenían despacho de comisión. Con duras críticas al presidente de la Cámara, Emilio Monzó, Camaño disparó: “No podemos seguir cobrando lo que cobramos mientras no hacemos un carajo”.

La diputada peronista aseguró que “el pueblo está con problemas”. “Damos vergüenza, a pesar de las sonrisas socarronas de los que creen que la política se maneja por redes diciendo estupideces, dan vergüenza, porque los que se llevaron la llave del Congreso a Balcarce 50 son ustedes”.

8. Después del papelón, liberaron a los artistas chilenos detenidos en Córdoba

Los artistas chilenos Gabriela Medrano y Felipe Zegers, quienes fueron detenidos e imputados en una causa por haber dejado un artefacto que para la policía era sospechoso en un hotel de la ciudad de Córdoba, fueron liberados el jueves y aseguraron que todo se trató de "una gran equivocación" y que esperan que la Justicia resuelva lo sucedido "para poder regresar" a su país.

La arquitecta y el publicista fueron excarcelados en la noche del miércoles por decisión del juez federal Hugo Vaca Narvaja, y durante la mañana del jueves leyeron un comunicado de prensa en el que aseguraron que llegaron a la ciudad de Córdoba "invitados por la Facultad de Filosofía" para realizar una exposición.

Aunque no contestaron preguntas por orden de su abogado, si se tomaron unos minutos para detallar que la caja que halló la Unidad Antiterrorismo de la Dirección de Investigaciones de la Policía de Córdoba es una "contiene un MP3 y un amplificador". "Para poder funcionar, necesita una batería. Como las baterías no se pueden llevar en el avión (ni siquiera en el equipaje que se despacha), les pedimos a nuestros anfitriones que nos facilitaran una en Córdoba, la cual no pudimos devolver a tiempo, y, por eso, quedó en el hotel", expresaron.

9. Un adolescente abusó de un nene de 12 años y luego incitó a los vecinos a linchar a un inocente

Un adolescente de 15 años violó a un chico de 12 y luego instigó a los vecinos de Comodoro Rivadavia, Chubut, a linchar a otro hombre haciéndoles creer que había sido él quien abusó del menor. El adolescente que abusó del niño e instigó el homicidio de otro, es menor, y por lo tanto inimputable: por eso quedó en libertad y está bajo la custodia de sus padres.

El adolescente participó activamente del linchamiento: rompió vidrios de la casa apuntada y arengó a los vecinos para que le prendieran fuego. La turba asesinó a José Oviedo, de 48 años: por el crimen ya hay ocho detenidos. La historia comenzó el 25 de marzo pasado, en el barrio de Comodoro Rivadavia conocido como Fracción 14, cuando un chico de 12 años denunció que había sido violado cuando volvía de la escuela con destino a su casa.

Los vecinos fueron a buscar a quien creían el responsable del hecho. No lo encontraron en su casa y creyeron que se había refugiado en la de su padre, Juan Oviedo, a quien le incendiaron la casa y luego lo mataron a golpes en la calle, en parte instigados por el joven de 15 años que había cometido la violación.

10. Detuvieron a los siete sospechosos de haber abusado sexualmente a un joven discapacitado

Los siete acusados de haber abusado a un joven discapacitado en la la localidad de Elcano, en Córdoba, fueron apresados el martes después de que el abogado de la victima solicitara la detención formal de los sospechosos. La Fiscalía de Deán Funes, a cargo de Fabiana Pochettino, ya había imputado a los acusados por el delito de "abuso sexual con acceso carnal".

El hecho ocurrió el 16 de febrero pasado en el galpón de una gomería, y se hizo publico porque los siete agresores grabaron el momento del ataque, y luego lo dieron a conocer por redes sociales. De este modo, la familia de la victima tomó conocimiento de lo que había pasado, y cuando le preguntaron finalmente el joven aceptó que sus conocidos se habían aprovechado de la confianza que tenia con ellos para abusarlo.