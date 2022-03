Columna de opinión | Un día después del festival Lollapalooza…

Los días 18, 19 y 20 de marzo de 2022 se llevó a cabo uno de los festivales más esperados por el público argentino tras dos años de cancelaciones. Tuvo lugar en el Hipódromo de San Isidro con más de 100 bandas en vivo, 5 escenarios diferentes y más de 300 mil personas que gozaron durante horas de los shows. Hubo para todos los gustos y géneros musicales diversos, desde L-Gante a Foo Fighters.

Sin dudas Miley Cyrus fue la gran estrella de este Loolapalooza 2022, ya que se la pudo ver histriónica, muy talentosa y su voz sonó increíble. Tocó temas como Wrecking Ball y Party in the U.S.A entre otras, pero el público enloqueció cuando sonó The Climb. Sin duda nos dejó a todos necesitando verla de nuevo.

Además, estuvieron presentes artistas internacionales como, The Strokes, Doja Cat, A$ap Rocky, Pabllo Vittar, Machine Gun Kelly, Alesso y Martin Garrix, entre otros. Sin embargo, el énfasis hay que marcarlo en los artistas argentinos que se presentaron en este festival.

Como Duki, quien se notó siempre muy preocupado porque la gente no se lastimara y que pudiera disfrutar el show. Cantó alrededor de una hora, y sorprendió a la audiencia al invitar a su novia Emilia Mernes al escenario para entonar juntos dos canciones. Como era de esperarse, la gente los ovacionó.

La presentación de Bizarrap era una de las más esperadas. El productor que se hizo famoso por sus "Music Sessions”, que cuentan con la participación de gran parte de los músicos nacionales e internacionales del momento, deslumbró con un show donde remixó varias de sus producciones más famosas hasta la fecha. En la lista de temas, Bizarrap incluyó los que grabó con Nathy Peluso, L-Gante, Dillom, Nicki Nicole y Nicky Jam entre otros.

Pero quienes lo conocen saben que "El Biza" siempre tiene un as bajo la manga, y para cerrar la noche, invitó al escenario a Gaspar Benegas, el virtuoso guitarrista de "Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado". Juntos hicieron una reversión de Ji Ji Ji, una de las canciones más icónicas del rock nacional escritas por el Indio Solari para "Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota", y en un minuto de sorpresa, llamó a hacer el pogo más grande del Loolla.

Nicky Nicole, que dio un recital de una hora cantando todos sus éxitos, y con un fuerte feedback con la gente, cerró su Show con Duki y Bizarrap con el tema Ya me fui, aunque el momento más especial fue cuando llamó a la banda “No te va a gustar” y tocaron juntos el tema Venganza y al terminar dijo unas palabras que tocaron a más de uno cuando habló de los femicidios y la lucha de las mujeres. "Es muy fuerte lo que está pasando en el mundo y es muy importante que tomemos consciencia de las chicas que se están muriendo", aseguró la artista en medio de su show.

Y también hay que destacar el show que dio Thiago. “Es mi primer show en Argentina, gracias por venir”, gritó el artista que empezó tirando freestyle en las plazas y que durante este festival la rompió. De hecho, tuvo una muy buena performance y una alta interacción con la gente. Incluso, en un momento determinado propuso que el público levantara objetos y empezó a tirar freestyle, lo que mostró su afilada destreza. Luego recibió en el escenario a sus amigos y colegas Lit Killah, Rusher King y FMK para tocar Yo sé que tu.

También tocaron Dillon, Louta, Wos, Khea, Maria Becerra (que fue invitada por Lola Indigo) y Airbag, que otra vez la rompieron. En conclusión, es cierto que hubo auto tune, pero sería necio solo ver esa parte, y no el show y el carisma que tienen nuestros artistas. Argentina vive un muy buen momento musical y cuenta con un escenario muy variado de nuevos y buenos artistas. Es hora de empezar a darles el lugar que merecen.