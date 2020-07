Comenzó la cuarentena estricta y avanza la causa por espionaje ilegal: las 7 noticias del día

Comenzó la cuarentena más dura en el AMBA y esperan que no circulen más de 500 mil personas

Desde la medianoche rige el aislamiento social preventivo y obligatorio total y sólo podrán salir a la calle quienes deban cumplir con alguna de las 37 actividades consideradas esenciales.

El transporte estará limitado y en la Ciudad de Buenos Aires no podrán abrir comercios no esenciales, excepto los gastronómicos, que podrán continuar trabajando bajo la modalidad de delivery o take away.

Las salidas deportivas fueron suspendidas, aunque los paseos recreativos con niñas y niños continuarán permitidos los fines de semana sin restricción por DNI, hasta una hora y a 500 metros del hogar.

La clave está en el movimiento en el transporte público, que hasta hoy superaba el millón de personas diario (antes del 20 de marzo era de 4,5 millones) y el Gobierno espera bajar a menos de 600 mil.

Entre el lunes y ayer caducaron todos los permisos de circulación y quienes deban cumplir actividades esenciales deberán volver a tramitarlos: se podrán mostrar de forma digital, impresa o a través de la app CuidAR.

Quienes deban cuidar a otras personas, trasladar a sus hijos o ir al médico podrán tramitar permisos de circulación de hasta 24 horas, con un máximo de dos veces por semana.

La cuarentena estricta también regirá en la provincia de Chaco, y las ciudades de Neuquén y General Roca, en Río Negro. En el área metropolitana de la Ciudad y el Conurbano el gobierno desplegó 2.500 efectivos de fuerzas federales de seguridad, que controlarán estaciones y terminales.

En la Ciudad, la Policía de la Ciudad realizará controles y retenes en los 40 accesos de tránsito y 26 peatonales.