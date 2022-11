Comienza a pagarse el IFE 5: ¿quiénes podrán recibir este beneficio?

La realidad de quienes menos tienen en la Argentina es muy complicada. Con una inflación galopante y con paritarias que no llegan a reponer lo perdido en el tira y afloje con los empresarios, los sectores medios necesitan de muchos esfuerzos para enfrentar el descalabro económico y mantener el plato de comida en la mesa a un mes de las fiestas.

Pero la disciplina del ahorro no es suficiente para los sectores más empobrecidos del país, quienes dependen del día a día y de la changa para llevar el mango a su casa, y quienes no perciben la recomposición periódica que sí tienen los trabajadores asalariados.

Estas fueron las principales razones para que desde el Poder Ejecutivo, tanto por parte del presidente de la Nación, Alberto Fernández, como del ministro de Economía, Sergio Massa, surgiera el proyecto de que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) brinde un refuerzo alimentario para quienes quedaron más atrás en la distribución económica.

La primera de las dos cuotas que otorgarán un total de $45 mil comenzará a cobrarse desde el próximo lunes, aunque recién mañana se sabrá quiénes de todos y todas las que se anotaron estarán en condiciones de percibir el beneficio, tras haber firmado su Declaración Jurada (DDJJ) de ingresos.

Que desde mañana se sepa quiénes cobrarán la primera cuota de $22.500 no quiere decir que quienes no hayan hecho el trámite correspondiente para recibir el pago ya no tengan tiempo de hacerlo. Aunque para ingresar en el listado en estas instancias, habrá que completar la solicitud de inscripción desde las 6:30 hasta las 8:30, tal como figura en el listado publicado en el apartado "Oficinas de atención al público" del sitio oficial.

Además, quienes busquen acceder al beneficio, no podrán tener obra social o prepaga, ni ningún otro tipo de prestación social, como Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares, Progresar, Desempleo, Potenciar Trabajo, entre otras.

Tampoco se aceptarán a quienes tengan vehículos de menos de 10 años, consumos en tarjetas durante los últimos dos meses, ni movimientos bancarios en el mismo plazo. Quienes en el último semestre hayan comprado moneda extranjera o bonos, o que hubiesen tenido plazos fijos, también quedarán afuera de la iniciativa.