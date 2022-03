Comienza el debate en el Senado por el FMI y avanza el juicio por el crimen de Dalmasso: las claves del día

Un ex funcionario de Macri declarará como testigo en la causa por el hundimiento del ARA San Juan

El ex secretario General de la Presidencia del Gobierno de Cambiemos Fernando de Andreis, declara este jueves como testigo, por videoconferencia, en la causa en la que se investiga el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido el 17 de noviembre del 2017.

El exfuncionario fue convocado por la jueza federal de Caleta Olivia Marta Yáñez en el pasaje de la causa en la que se investiga la eventual responsabilidad penal del ex presidente Mauricio Macri en el hundimiento, así como la del ex ministro de Defensa Oscar Aguad y del ex jefe de la Armada Marcelo Srur.

De Andreis estaba convocado a concurrir de forma presencial al juzgado federal de Caleta Olivia, en Santa Cruz, pero por la mañana solicitó que se lo autorice a prestar testimonio en una audiencia virtual, a lo que la jueza accedió "a los fines de no dilatar más la medida dispuesta".

El testigo había solicitado poder declarar desde la ciudad de Buenos Aires "sobre la base de las actuales funciones que desempeño en Empresa de Consultoría, Presidente de la Fundación CEPLA y la distancia existente entre la sede del Tribunal y mi lugar de residencia que dificultan mi traslado en esta oportunidad".