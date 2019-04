Comienza el juicio contra el "Doctor Abuso": piden 25 años de prisión por 12 casos de corrupción de menores

Un día se destapó todo. Gustavo Rivas, de 73 años, abogado, dirigente político (llegó a ser candidato a gobernador de Entre Ríos por la UCeDé), dirigente deportivo, "notable" de su provincia, fue denunciado por una revista de su provincia. Una investigación del periodistaDaniel Enz lo acusó de aproximadamente 2000 abusos de menores (tal cual está escrito) a lo largo de 40 años, en la ciudad de Gualeguaychú. Entre las personas que no quisieron revivir en la Justicia lo que habían vivido y los casos en los cuales no había elementos de prueba suficientes para armar una causa, la presentación judicial terminó enfocándose en 12 casos. El juicio comienza hoy: el fiscal Lisandro Beherán pidió una pena de 25 años. Rivas está acusado de abuso e incitación a la prostitución, ya que según la denuncia solía pagar por los servicios sexuales de los chicos.

El abogado se presentó las siete veces en las cuales ce lo citó a declarar, pero jamás lo hizo. Argumentaba que no podía defenderse al no conocer la identidad de los denunciantes. Ante la prensa, en cambio, dijo que había tenido relaciones sexuales pagas pero que jamás había abusado de menor alguno. La fiscal de instrucción, Gabriela Cedrés, [que ahora será la adjunta del fiscal Beherán en el juicio] acumuló detalles espantosos y los incorporó a la causa.De acuerdo con la denuncia, Rivas solía recibir a sus víctimas con el torso desnudo, vestido apenas con un calzoncillo cavado. Gustaba de "hacerse penetrar analmente por su víctimas, hacer que se masturbaran exhibiéndoles imágenes pornográficas en donde se recreaban relaciones sexuales, haciéndose introducir objetos en su ano, etc.)".

Algunos jóvenes eran de una condición económica precaria, por lo cual la paga que el Doctor Abuso les ofrecía funcionaba como un eficaz método de captación: con ese dinero comían. Rivas tenía la costumbre de filmar y fotografiar esos encuentros en video, por lo cual la evidencia es abundante. Muchos de los videos y fotografías serán exhibidos en la sala, donde no estará permitida la entrada de la prensa. Según surge de la investigación periodística y de la causa, muchos de esos jóvenes eran vírgenes antes de ser captados.

Se espera que pasen más de 100 testigos por el Tribunal de Juicio y Apelaciones deGualeguaychú, a cargo de los jueces Alicia Vivian, Mauricio Deruddi y Arturo Dumon. Muchos de los jóvenes eran juveniles del club Neptunia de Básquet, en el cual Rivas fue un importante dirigente. Según las denuncias, los llevaba a su casa, a la casa de su madre, a su casa de fin de semana e incluso a su yate "Frenesí". De los 12 denunciantes, 11 prefirieron hacerlo bajo el sistema de "identidad reservada", mientras que uno solo, el ajedrecista Martín Daneri, lo hará con su nombre y apellido.

Durante buena parte del proceso, pareció que tanto el Doctor Abuso como sus abogados defensores no se tomaron demasiado en serio el proceso que debían afrontar. Declaraciones como "para el amor no hay edad", "a los muchachos no se les pedía el documento" u otras por el estilo así parecían indicarlo. Rivas mantuvo una vida activa en las redes sociales, especialmente en su muro de Facebook, donde subió conmovedores videos de animalitos, memes y cosas por el estilo.