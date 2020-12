Operativo de vacunación y expectativa por AstraZeneca: las 7 noticias del día

Declaró el joven que atropelló y mató a un nene de cuatro años

Ricardo Papadopulos, el joven acusado de atropellar y matar a Isaac Sus, de 5 años, y dejar con graves heridas a su mamá, declaró ante la Justicia y sostuvo que no pudo verlos cruzar a causa de un camión que se le cruzó con el semáforo en rojo.

El acusado no respondió preguntas y dijo que no pasó el examen psicológico para la licencia de conducir porque no sabe dibujar. Además, agregó que se “distrajo” por la aparición del camión y que se fugó por miedo, al no tener el carnet de conducir.

Lo mismo había argumentado su abogado Roberto Herrera: "La querella admitió que a las víctimas les cambió la luz del semáforo a mitad de camino y el camión que cruzó impidió que Ricardo los vea", argumentó el abogado.