Comienzo de clases: ideas para lograr que los chicos no coman cualquier cosa en los recreos

Este próximo lunes 2 de marzo las escuelas primarias volverán a abrir sus puertas luego de las vacaciones de verano, y el regreso a los colegios trae, además de nervios y muchas expectativas, el problema de organizar las comidas y viandas de los chicos para lograr que coman rico, saludable y sin gastar demasiado dinero.

Aunque es difícil comenzar la semana con todo resuelto, existen algunos tips e ideas para poder llegar al lunes con la mayoría de los alimentos ya preparados para toda la semana.

A pesar de que a algunos niños pequeños les cuesta desayunar, esta comida es fundamental porque es la primer ingesta después de muchas horas de ayuno, y el cuerpo necesita reponer todo ese combustible que utilizó durante la noche. "Cuando se saltea el desayuno, aumenta el cansancio, el sueño, y disminuye la energía y la capacidad de concentración, afectando el rendimiento escolar", explicó la nutricionista Melany Carlovich.

Del mismo modo, la especialista indicó que lo ideal es organizar un menú para comer durante la noche, que tenga en cuenta lo que los chicos consumen cuando están en la escuela. "Si los niños hacen una comida en el comedor, se puede pedir el menú para poder planificar las comidas de la casa de forma tal que se complementen y así evitar la monotonía. En caso que lleven vianda, se podrá cocinar la noche anterior mayor cantidad y de esta manera asegurarse el almuerzo del día siguiente", indicó.

Además, una buena idea es cocinar durante el fin de semana bizcochuelos, budines, muffins, galletitas y pancakes, para guardarlos freezados y tener así listos alimentos caseros y saludables para consumir en el desayuno, la merienda y en los recreos.

Otro punto a tener en cuenta es la conservación de los alimentos que van en la vianda. "Se puede preguntar si en el comedor o en el colegio hay heladeras o refrigeración donde poder dejar la conservadora. En caso que no lo haya, se podrían enviar las viandas junto con hielo seco o geles congelados para lograr que la comida se mantenga a la menor temperatura posible hasta la hora del almuerzo", agregó la nutricionista de CRENYF.

En forma complementaria al punto anterior, hay que destacar que se debe mantener la higiene adecuada de tappers y conservadoras, por lo que es imprescindible lavarlos ni bien vuelven del colegio, con agua y detergente y de forma cuidadosa para evitar que queden restos de comida que puedan llegar a mezclarse con el almuerzo nuevo al siguiente día.

"Siempre debemos tener en cuenta que luego del almuerzo, los chicos siguen con varias actividades y esa comida es fundamental para reponer energías, por eso hay que enviar comida que sabemos que van a comer. Si hay alimentos que no comen en casa o que nunca probaron antes, no es aconsejable enviárselos para que coman en el colegio, ya que seguramente no lo harán y se quedarán con hambre. Lo que llevará a dos caminos: o picotear alimentos ricos en azúcar, grasa, y sal en los recreos, o a quedarse con hambre y sin energía para continuar el día", sumó Carlovich.

Otro de los consejos de la profesional es que los chicos lleven siempre agua en la mochila, porque eso facilitará su hidratación y disminuirá además el consumo de bebidas azucaradas, las cuales podrá adquirir durante el recreo.

En cuanto a las compras en los kioscos dentro las escuelas, se pueden evitar si los pequeños llevan frutas ya lavadas, las cuales pueden ser llevadas en tuppers o bolsas con cierre hermético para evitar que entre el aire.