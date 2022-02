Cómo cobrar la asistencia escolar: el paso a paso para tramitar el beneficio en la ANSES

Con el inicio de clases en el horizonte, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó los montos de la Ayuda Escolar Anual que se comenzará a pagar en marzo y rehabilitó el canal online para tramitar la actualización de Vínculos Familiares, que es el documento clave para poder gestar la misma.

Se trata de un beneficio de hasta $ 9.000 para aquellos trabajadores, monotributistas, titulares de AUH y SUAF y prestaciones por desempleo con hijos en edad de escolaridad, en la vuelta a clases 2022.

Pero no todos están habilitados para conseguirlo. Hay diferentes condiciones. La primera tiene que ser que todos los datos de los padres e hijos estén cargados en la página de la ANSES. De no ser así, se tiene que ingresar a Mi ANSES con la clave de seguridad social y completar todos los datos. Si ya se presentó el documento de Vínculos Familiares no es necesario hacerlo de nuevo, sólo actualizarlo.

Ya con eso viene el segundo paso, que ese recorte de quienes pueden cobrar esa asistencia. Para hacerlo, de acuerdo a la información que difundió la ANSES, tienen que estár comprendidos en alguna de estas categorías:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo

Trabajadores en relación de dependencia

Monotributistas

Beneficiarios de la Prestación por Desempleo englobados en el Sistema Único de Asignación Familiares (SUAF)

Un dato no menor es que el complemento para hijos en edad de escolaridad varía dependiendo las zonas en donde reside el grupo familiar. El base es de $4.758 y se suman otros complementos dependiendo de las zonas.

Zona 1: $ 6348 para los titulares de SUAF que vivan en la Zona 1.

Zona 2: $ 7941 para los titulares de SUAF que vivan en la Zona 2.

Zona 3: $ 9488 para los titulares de SUAF que vivan en la Zona 3.

Zona 4: $ 9488 para los titulares de SUAF que vivan en la Zona 4.

¿Cuáles son las zonas?