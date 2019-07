Como en San Fermín: se escaparon cuatro toros y uno dejó inconsciente a una mujer

Conmoción, asombro y temor vivieron los vecinos de Malvinas Argentinas cuando el sábado por la tarde un toro - el cual pesa cerca de 500 kilos- que se había escapado de un matadero en Los Polvorines embistió a una mujer de 40 años que cayó inconsciente y producto del golpe tiene contusiones en la cabeza y traumatismos en la espalda.

La secuencia quedó grabada por uno de los testigos, quien captó el momento exacto que el animal de media tonelada –completamente desorientado- corre hacía los vecinos que se encontraban parados en la vereda en la calle Francisco Seguí esquina Uruguay.

En total fueron cuatro los toros que se escaparon, pero uno de ellos -tras recorrer unas 50 cuadras- llegó al barrio Tierras Altas e embistió a Claudia Tarrida, quien se encontraba parada en la puerta de su parrilla, y la dejó inconsciente en plena calle y a pleno luz del día.

Si bien está fuera de peligro, sufrió contusiones, golpes y raspaduras. Estuvo internada en el Hospital Municipal de Trauma y Emergencias Dr. Federico Abete, donde permaneció en observación hasta que recibió el alta.

Según contaron los vecinos, los cuatro animales se escaparon del frigorífico VISOM ubicado en Los Polvorines, a siete kilómetros del lugar donde se registraron las imágenes. “Me dijeron que la saqué barata porque tengo traumatismos pero no me quebré nada”, dijo la mujer en A24.

Y agregó: “Cuando me gritaron cuidado con el toro, no pensé que me estaban hablando de un toro de verdad. El propietario de los toros en ningún momento apareció, no tuve ningún tipo de contacto con esa persona”.

Según informaron fuentes policiales, los animales "fueron reducidos en un descampado y posteriormente fueron retirados por personal del frigorífico al matadero". Mientras que el frigorífico VISOM fue clausurado luego de lo sucedido.