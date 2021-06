Cómo es, la eficacia y cuántas dosis requiere la Covaxin, la vacuna que compró Kicillof

Excelentes noticias. Así estuvo constituida la conferencia de prensa de Axel Kicillof, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Una de ellas fue la firma de un contrato con el laboratorio Bharat Biotech, de India, para la compra de 10 millones de dosis de la vacuna Covaxin. Incluso se puede extender por 5 millones más.



La medida fue anunciada en una conferencia de prensa sobre la situación epidemiológica que dieron entre el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y el ministro de Salud, Daniel Gollán. “Hemos firmado acuerdo con aprovisionamiento con laboratorio indio por la compra de la vacuna Covishield hasta diez millones de dosis, con posibilidad de cinco millones más”, sostuvo Bianco, sobre el acuerdo.

Aunque todavía no se sabe cuándo llegarán los primeros embarques con las dosis y mientras se aguarda la autorización de la la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), ya se sabe que la vacuna está formulada por una forma inactivada del coronavirus que anula la capacidad del SARS-CoV-2 para multiplicarse en el cuerpo humano y aumenta el sistema de inmunidad.

La Covaxin fue desarrollada por la empresa de biotecnología Bharat Biotech, en sociedad con el Consejo Indio de Investigación Médica (ICMR) y con el Instituto Nacional de Virología de India, durante 2020, en medio de la pandemia de coronavirus. Recibió la autorización para ser aplicada en enero de 2021, cuando los resultados finales de la Fase 3 fueron exitosos.



En tanto, Bharat Biotech afirmó que la vacuna es exitosa frente a todas las variantes de Covid. En un comunicado, afirmaron: “La vacunación con Covaxin protege contra todas las variantes de virus emergentes clave. En un estudio realizado en colaboración con el Instituto Nacional de Virología y el Consejo Indio de Investigación Médica, salió a la luz que la vacunación produjo títulos neutralizantes contra todas las variantes emergentes clave probadas, incluidas B.1.617 y B.1.1.7, identificadas por primera vez en India y el Reino Unido, respectivamente”.

Hasta el momento, la Covaxin recibió la aprobaciones regulatorias de 11 países, mientras que otras 11 empresas en siete países mostraron interés en la transferencia de tecnología y en la producción. Y ya es aplicada en Irán, Filipinas, México, Nepal, Guyana, Paraguay y Zimbabwe, entre otros países.

¿Cuántas dosis necesita y cuál es la eficacia de la vacuna?

La Covaxin está compuesta por dos dosis, que son administradas con cuatro semanas de diferencia. El almacenamiento de la vacuna es bastante simple: debe estar entre 2° a 8° C. Por otra parte, el laboratorio informó que tras un estudio, que divide la eficacia del producto para casos leves, moderados y graves; y casos severos de la enfermedad, tuvo buenos resultados.



El análisis con más de 25.800 participantes de entre 18 y 98 años, analizados luego de dos semanas de haber recibido la segunda dosis del medicamento, determinó la alta eficacia de la vacuna. En ese sentido, el laboratorio afirmó que “la eficacia frente a la enfermedad grave covid-19 fue del 100%, con un impacto en la reducción de las hospitalizaciones, mientras que la eficacia contra la infección asintomática fue del 70%, lo que sugiere una disminución de la transmisión en los receptores”.

Por otra parte, la revista The Lancet informó que tras los estudios de Fase 3, la Covaxin tiene una eficacia del 82%. Por otra parte, sobre los efectos adversos, The Times of India afirmó: “Al recibir la vacuna puede haber como sensibilidad en el lugar de la inyección, dolor en el lugar de la inyección, enrojecimiento, picazón, erupciones cutáneas, fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, vómitos y náuseas. En muy raras ocasiones puede producirse una reacción alérgica grave. Aún se están estudiando más efectos secundarios en ensayos clínicos”.

Finalmente, el segundo estudio preliminar realizado en India, informó que la eficacia de la vacuna Covaxin mantiene un alto promedio. El 3 de marzo, en el primer análisis de eficacia la vacuna dio como resultado un 81% promedio de capacidad de protección contra el virus.