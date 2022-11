Cómo fue el brutal ataque a un joven en un boliche de Moreno con una botella de vidrio

El último sábado en el boliche Roca Bruja se vivió una feroz agresión. Una vez más, la noche, el alcohol y la violencia fueron los protagonistas del fin de semana.

El episodio comenzó a raíz de que Santiago "Chanchi" Martínez, un joven de 19 años le partiera una botella de vidrio en la cara a otro de su misma edad. Según la investigación, ambos se conocían y el motivo que desató la violencia de agresor fue que lo encontró hablando con su ex, que también estaba presente en el establecimiento.

El imprevisto momento, el cual no le dejo margen de reacción a la víctima, tuvo consecuencias casi fatales para quien recibió la agresión. Salió a bailar y a divertirse con sus amigos y volvió con profundos cortes en el rostro, que lo hicieron atravesar dos operaciones de más de cinco horas para que le puedan reconstruir el rostro, y tratar de salvarle su ojo izquierdo, ya que corría una gran posibilidad de perderlo.

El expediente está en manos de la fiscal Lisa Bonni de la UDI 12 de Morón, y según la reconstrucción fiscal, al rededor de las tres de la mañana de esa noche, la víctima se encontraba bailando con una mujer cerca de la barra, que al parecer era la pareja del casi homicida, motivo por el cual se enfureció y cometió dicho episodio. El herido fue trasladado rápidamente al hospital y el acusado fue detenido horas después en su casa.

Martínez, además de parecer no tener coherencia a la hora de reaccionar frente a una situación que no le agrada, se olvido de lo fundamental que es la revisión de celulares en un peritaje, y dejó todo evidenciado en sus chats. "Perdón amigo. Nunca hice algo igual. No me conozco amigo", le comenzó relatando a quien parece ser un conocido de ambos involucrados.

"Perdón amigo, me canse wacho. Todos me quieren pasar por arriba. Toque fondo amigo", concluyó justificándose por mensaje de WhatsApp. Este material que fue crucial para la investigación, fue brindado a la policía de manera voluntaria por quien recibió los relatos del agresor. Lo más llamativo de la secuencia via esta red social, fue el audio que continúo mandando.

"Amigo, estás ahí conmigo bailando wacho, hablando de la vida y después te vas a comer a mi ex...Dale. Yo fui y le dije sos un wachin. Está todo bien amigo pero no te la vayas a agarrar en frente mío y después te vengas a hacer el amigo. Pasan 10 minutos wacho y los veo juntos. ¿Qué voy a hacer amigo? Toqué fondo. No sé ni que hice amigo. Me cegué", cerró el agresor en su audio.

Para la justicia, este episodio conlleva a que la imputación contra el agresor sea de tentativa por homicidio agravado por violencia vicaria. Lo que significa que para ellos, Martínez agredió a la víctima con fines de hacerle daño por interpósita persona.