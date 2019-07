Disfrazado de movimiento espiritual, feminista o New Age, no es más que una estafa que apunta a captar mujeres y sacarles dinero: hasta US$ 1.400. Bajo nombres tales como Telar de la Abundancia, Telar de Economía Sagrada, Tejedoras de Sueños, Flor de la Justicia o Flor de la Abundancia, entre muchos otros, el fraude continúa esparciéndose.

Las aire, tierra, agua y fuego -otra máscara para definir las posiciones dentro del grupo- pierden. Todas

La estafa comenzó a crecer en la provincia de Mendoza, está de moda en Córdoba y hace unos meses llegó a la Ciudad de Buenos Aires. El boca en boca entre conocidos es el aspecto esencial de su "reproducción", debido a la necesidad de generar confianza entre quienes participan de esa estructura en forma de flor.

Los Telares y las Flores van cambiando de tinte según a quien haya que convencer. Pero no es ni más ni menos que una pirámide de dinero en donde la persona de arriba se beneficia con la inversión de las de abajo.

Difundido como una iniciativa creada hace 30 años en Canadá (algo que hasta el momento no se pudo comprobar), la estafa se esparce en todo el mundo. Las mujeres son convocadas a formar una "red", que en principio es de ocho personas, a la cual se entra poniendo un "regalo" de alrededor de US$ 1.400, según indicaron algunos participantes.

Al entrar a la red las iniciadas deben pasar por ciertos estadios. En un principio son consideradas "fuego" y le obsequian ese dinero a una persona que pasó por elementos tales como tierra y aire, y que actualmente es agua. Se supone que cada una de ellas completará un proceso igual y al finalizar contarán con US$ 11.200, es decir el "regalo" de otras novatas.

Al convocarlas a estas redes, las mujeres son invitadas a los festejos de las participantes "agua" que reciben la ofrenda de otras. Al ver esto muchas son tentadas a ser parte de esta estafa piramidal. A su vez, se las induce a no contarles a sus parejas de esta iniciativa y ser lo más discretas posible, salvo cuando se debe reclutar a nuevas "tejedoras".

La estructura del Telar de la abundancia

La pirámide de esta estafa está compuesta de cuatro niveles:

Un "agua", que conforman el centro de la flor y quien recibe el dinero Dos "tierras", que son los dos pétalos que rodean el centro; Cuatro "aires", que son los pétalos que rodean a las "tierras" y que tienen la tarea de conseguir cada uno dos aportantes, que se convertirán en los ocho "fuegos". Los ocho "fuegos" que son las iniciadas.

Cuando se entrega el dinero a la mujer "agua", las "tierras" se separan en dos para que cada una genere su propia célula y sucesivamente todas las involucradas suben de posición. El ciclo se repite hasta que se agotan las mujeres solventes. Ahí es cuando emigran hacia otras zonas para introducirlo en otros sectores o poblaciones. Su paso es fugaz, pero arrasan con los ahorros de más de una crédula.

La insólita meta que casi nadie logra

Cada telar completo está conformado por quince personas (un agua, dos tierra, cuatro aires y ocho fuegos) para que ganen deberían completarse otros 14 telares y participar 112 personas nuevas. Así, la estructura debería reproducirse hasta el infinito para que todos ganen. Matemáticamente, para que uno llegue a completar los cuatro niveles tiene que involucrar a 120 personas y pueda concretar el círculo, algo que casi nadie logra.