Compañera Taylor: las "swifties" activaron y llamaron a no votar a Milei, el "Trump argentino"

Taylor Swift es la referente del pop más grande del mundo en este momento, su opinión mueve masas y se consagró como la mujer más relevante de 2023 tras poner en alza toda su carrera con The Eras Tour. Aunque cuando era más joven dijo que ella no hablaría de política jamás porque “no quería decirle a la gente a quién votar”, lo cierto es que cuando cumplió 30 años decidió alzar la voz y apuntar directamente contra Donald Trump -quien hasta bromeó con que se iba de la “comunidad swiftie” tras escuchar sus críticas- y la entonces candidata y actual senadora republicana de Tennessee desde 2019, Marsha Blackburn.

Siguiendo los pasos de Taylor, las swifties de Argentina compararon a Javier Milei con el expresidente de Estados Unidos y llamaron directamente a no votar al libertario, ya que va en contra de los derechos LGBT, de las mujeres, el aborto legal y la educación pública.

Tal es así, que la comunidad de Taylor Swift Argentina lanzó un comunicado oficial donde profesa: “Como fandom nos vemos en la necesidad de hablar sobre las próximas elecciones argentinas y el futuro del país. Como dijo Taylor: tenemos la necesidad de estar en el lado correcto de la historia”.

“Uno de los candidatos, Javier Milei, líder de un partido mal llamado liberal, es en realidad el representante de la derecha antidemocrática que viene a sacarnos todos los derechos adquiridos. ¿Por qué esto nos tiene que llamar como fandom? Porque Milei es Trump, y porque no podemos no dar la batalla luego de haber escuchado y visto a Taylor dar todo para que la derecha no gane en su país”, indica el escrito que fue difundido por redes sociales.

El documento, cita el documental de Netflix “Miss Americana”, donde Swift se emocionó hasta las lágrimas por intentar defender los derechos humanos, sabiéndose una de las figuras públicas con más fuerza -y controversia- de Estados Unidos. Allí, sentó su posición en contra de Trump y habló de “la necesidad de estar del lado correcto de la historia.

Incluso, compuso una canción llamada “Only The Young” luego de su pelea pública con Donald Trump, en la cual le habla directamente a los adolescentes, sobre la importancia de ser conscientes de la historia y de la necesidad de fomentar los derechos de todos: “Ellos no nos van a ayudar, están demasiado ocupados salvándose a sí mismos. Ellos tienen que cambiar esto, pero tenemos que hacerlo nosotros mismos. Porque piensan que ya se acabó, pero esto recién empieza. Sólo una cosa puede salvarnos: Sólo los jóvenes”, indica la letra.

Luego de haber advertido de la peligrosidad de votar a líderes de ultraderecha en sus redes sociales, el registro de votos en Estados Unidos se duplicó tan sólo un día después. Swift, no solamente 10 premios Grammys, sino también miles de seguidores que toman su opinión y los hace reflexionar al respecto.

El comunicado de las swifties, indica además que: “Nosotros, como comunidad, tenemos que enfrentar esa misma necesidad. El partido de La Libertad Avanza tiene dentro de su plataforma electoral propuestas como la privatización de la salud y la educación, la libre tenencia de armas y realizar un referéndum sobre la última Ley de Intervención Voluntaria del Embarazo”.

“Por su parte, en diversas entrevistas los candidatos del partido hablan de "excesos" al referirse a las muertes, torturas y desapariciones llevadas a cabo por el Estado en la última dictadura militar, consideran que el matrimonio igualitario es innecesario, dicen que el feminismo es una mentira, que la brecha salarial por género en el mercado laboral no existe y consideran que habría que habilitar la venta de órganos o incluso de niños, entre otras cosas”, enumeraron las fans de Taylor Swift, cuyo repudio fue similar a la de los “army” de la banda surcoreana BTS.

“Siguiendo su legado (el de Taylor Swift) , y ante el peligro que representa el candidato Javier Milei, principalmente para las mujeres y diversidades, el 19 de noviembre NO los vamos a votar”, cierra el comunicado.