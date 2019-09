Complicarle la vida a los vecinos: el gobierno porteño deja de enviar boletas de ABL y Patentes

Desde principio de año el Gobierno de la Ciudad determinó que algunos contribuyentes dejaran de recibir las boletas impresas en papel de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL). Pero en las últimas semanas, nueve meses después de esa disposición, comenzaron a llegar notificaciones similares a otros vecinos que hasta ahora las recibían. Se les indica que tendrán que ingresar a la página de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) del gobierno de la ciudad para obtener las constancias en papel.

Pero desde hace algunas semanas se dejaron de enviar las boletas a vecinos que hasta ahora las venían recibiendo normalmente. La decisión genera complicaciones debido a que muchos de los vecinos, al no tener la boleta en papel, pueden olvidar la fecha de los vencimientos. Además se genera una complicación adicional para aquellas personas -adultos mayores en general- que no están familiarizados con los pagos en modalidad electrónica o ingresar a las páginas oficiales para obtener sus constancias de pagos.

"A mi me acaba de llegar una notificación en la que me avisan que no me van a enviar más las boletas. Hasta ahora las venía pagando por cajero automático. Y de buenas a primeras me dicen que dejan de enviarlas sin ningún motivo", explicó un vecino de Villa Crespo, que pidió reserva de su nombre.

¿Por qué sucedió esto?

Según consta en la web del Ejecutivo, son cuatros los grupos que dejaron de recibir mensualmente la factura de ABL en su domicilio:

Aquellos titulares de partidas o dominios que se encuentren adheridos a débito automático.

Aquellos titulares de partidas o dominios que hayan obtenido la Clave Ciudad.

Aquellos titulares de partidas o dominios que estén adheridos a Domicilio Fiscal Electrónico.

Aquellos que se encuentran exentos del pago del tributo.

El motivo oficial de la decisión se basó en “reducir la generación de residuos y se contribuye a ahorrar los recursos y energía que requiere su producción”, según consta en el sitio de la Ciudad.

De acuerdo a una serie de casos que pudo conocer BigBang la normativa de exclusión del envió de la boleta impresa se llevó adelante en las últimas semanas sin diferenciar a los contribuyentes por lo que una persona que jamás usó un medio de pago electrónico para abonar una boleta de ABL deberá hacerlo ahora.

“Para la actual emisión de boletas de Inmobiliario/ABL (Cuotas 9-10-11-12) y Patentes (Cuotas 5-6) se han incorporado a la campaña de despapelización a todos aquellos contribuyentes que durante el año 2018 realizaron 3 o más pagos a través de home banking, es decir contribuyentes bancarizados que no esperan recibir la boleta para pagar y estar al día. Estos contribuyentes también han sido debidamente notificados de la novedad”, remarcaron fuente de la AGIP.

Las mismas fuentes que sostuvieron que “en ningún caso aquellos contribuyentes no usuarios de las nuevas tecnologías dejarán de recibir las boletas físicas”. Ahora bien, si te llegó la notificación y durante el 2018 no hiciste ningún pagó mediante tu home home banking tenes que ir a Rentas para hacer el reclamo.

No puede ser unilateral

Claudio Boada, director de la La Unión de Usuarios y Consumidores, dijo a BigBang que el derecho del consumidor en la práctica debe ser asimilable a los derechos de los contribuyentes, como es el caso de los vecinos que dejaron de recibir las boletas de patentes o ABL.

"En el caso de las empresas no pueden resolver en forma unilateral que se deja enviar la factura en papel. Acá debería ocurrir algo similar. Debería ser el contribuyente quien decida que no quiere recibir más el papel y no una decisión inconsulta del gobierno", dijo Boada.

La idea es que si un contribuyente realizó tres pagos en el año por homebanking o por cajeros electrónicos el gobierno no tiene porque presumir que querrá seguir pagando siempre de la misma manera. Puede elegir pagar de otra forma, por ejemplo en los sistemas de pago físico como Pago Fácil o Rapipago.

También indicó que cuando una persona está adherida a un sistema de débito automático se supone que hay un compromiso mayor, pero ese cliente puede luego cambiar de banco o querer salir del sistema porque se acaba la bonificación que le habían dado en su momento.

En su momento, el Gobierno de Mauricio Macri autorizó mediante un decreto a las empresas a dejar de enviar las facturas de sus consumos, pero ante el reclamo de los consumidores y de los sindicatos de camioneros (porque mermaba su trabajo) tuvo que dar marcha atrás con la medida.