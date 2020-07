Con el positivo de Andy Kusnetzoff, ya son más de 15 los infectados de coronavirus en Telefe

El contagio de coronavirus de Andy Kusnetzoff se suma a una preocupante seguidilla de casos que tiene como eje a Telefe. En total, sumando también a personal detrás de cámara, ya se detectaron más de 15 positivos en el canal.

El foco de El Precio Justo

El 19 de junio, Lizy Tagliani anunció en redes sociales que había dado positivo de coronavirus. La conductora de El Precio Justo se había sometido a un hisopado luego de que uno de sus productores contrajera la enfermedad.

"Por suerte, me siento bien. Estoy en casa manteniendo todos los cuidados necesarios”, escribió la conductora en Twitter. Luego, en diálogo con El Noticiero del Mediodía, se mostró angustiada. "Por más que esté sana, que no me vaya a pasar nada, el hecho de sentirme responsable de que puedo ser causante de que alguien por mi culpa sea haya contagiado, por mí, es muy estresante", expresó.

Días atrás, se practicó un nuevo testeo que mostraría que su cuadro ya está superado

Luego de que Lizy confirmara su caso, todos los famosos que fueron invitados en los últimos días fueron testeados. Así, Miguel Ángel Cherutti y Belén Francese también dieron positivo luego de su hisopado.

"Me shockeó un poco. Soy asintomático, de eso no hay dudas porque yo no sentí nada, fiebre ni nada por el estilo. Me siento bárbaro", reveló el cómico en diálogo con Informados de Todo.

Por su parte, Francese reveló la noticia a través de su cuenta de Instagram, en la cual contó que su pareja Fabián Lencinas también se contagió. "Estoy en shock ,con un poco de miedo. A nadie le gusta enfermarse, menos de algo que no conoce", escribió.

Más alertas

Además, Josefina "China" Ansa, columnista de El noticiero de la gente, también se contagió poniendo en alerta a sus compañeros en el ciclo conducido por Germán Paoloski y Milva Castellini, y también a los integrantes de Cortá por Lozano

La peña de Morfi también vivió momentos de preocupación luego de que Martín Insaurralde, marido de Jésica Cirio, anunciara que había contraído el virus.