Con la ley ya firmada, ¿cómo instrumentarán hospitales y obras sociales el acceso al aborto?

Luego de la promulgación de la Ley 27.610 quedó garantizado el aborto libre, seguro y gratuito hasta la semana 14 de gestación inclusive.

En el artículo 16 de la norma queda claro que la práctica formará parte del Plan Médico Obligatorio. Así, obras sociales y empresas de medicina prepaga deberán incluirlo dentro de sus prestaciones.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

De esta manera, las personas gestantes podrán acceder al aborto en hospitales, clínicas, consultorios privados, sanatorios e incluso en el hogar.

La manera más económica y sencilla de acceder al aborto es la farmacológica, recomendada para todos los casos excepto en aquellos que excedan las 12 semanas de gestación o si hubiera alguna patología particular. Es entonces cuando se recomienda otro tipo de intervención como la aspiración manual endouterina.

A la o el paciente le bastará sólo con comunicar su decisión para que los profesionales médicos a cargo tengan la obligación de brindar información y garantizar la práctica. Los objetores de conciencia deberán derivar el caso sin dilaciones.

De acuerdo a lo señalado por el ministro de Salud Ginés González García, reflejado en Página 12, el Estado adquirió en la última licitación cajas de misoprostol por 2.800, pesos menos de la mitad de lo que cuesta en farmacias.

Además, expresó que que el Fondo de Población de Naciones Unidas ofreció otra partida a 400 pesos por caja. Paralelamente, se evalúa la provisión para todo el país a través del laboratorio público de Santa Fe que por ahora tiene permiso sólo para abastecer a esa provincia.

Misoprostol, el tema clave

Para quienes decidan adquirir misoprostol por su cuenta, se deberá garantizar el abastecimiento en farmacias, y que las obras sociales y prepagas lo faciliten con los descuentos correspondientes.

"A veces es un recorrido laberíntico para quienes quieren comprar misoprostol. Y se les da información errónea. También hay mucha venta trucha por internet", cuenta en Página 12 Ruth Zurbriggen, activista e investigadora de la Colectiva Feminista La Revuelta (Neuquén-Patagonia Argentina), Socorristas en Red y de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Otra meta es que se apruebe el uso en nuestro país de mifepristona, que combinada con misoprostol eleva la calidad de la intervención y acorta la cantidad de horas del proceso.

"El sistema de salud gana porque el porcentaje de efectividad es más alto cuando se combinan. El misoprostol tiene una efectividad de entre 89 y 92% ,y combinados, un 98%”, apunta Ruth.

Paralelamente, la activista subraya que "el Ministerio de Salud de la Nación tiene enormes responsabilidades y enorme trabajo en hacer cumplir la ley".

"Si porque tuve partos anteriores me atiendo con una ginecóloga amorosa y que me cuida pero si voy por un aborto no me atiende, en realidad lo que sucede es una estigmatización de la práctica. Para todo puedo atenderme con ella, pero para esto no porque en la clínica en la que atiende no se garantizaron los mecanismos", ejemplifica. "Nuestro trabajo va a estar orientado a todo lo que podamos aportar al sistema público de salud. Por el aprendizaje acerca de la escucha, el cuidado, etcétera. Lo pondremos a disposición como también nuestra capacidad de exigencia".