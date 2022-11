Con palos a Macri y a Vidal, Cristina compartió las "20 mentiras" en la causa Vialidad

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner dio esta mañana sus "últimas palabras" en el juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial entre 2003 y 2015. La propia ex mandataria dejó entrever que iba a usar este derecho a través de una publicación que subió a su cuenta personal de Twitter donde puso la frase "Mañana a las 9:30hs. en el juicio de Vialidad: 'últimas palabras'. Así le dicen…", acompañado del link en el que se podía ver la audiencia.

Esta fue la tercera vez que la Vicepresidenta habló en este juicio -la primera fue en su indagatoria en diciembre de 2019 y la segunda el mes pasado, cuando intervino en el alegato de su defensa, oportunidad en la que se valió de su condición de abogada- y no dudó en arremeter contra los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, apuntó contra la deuda contraída durante la gestión de Mauricio Macri y hasta le dedicó un palito a Maria Eugenia Vidal. "Dije que era el Tribunal del Lwfare, pero luego de todo lo que nos ha tocado vivir y en particular lo que me ha tocado vivir, creo que fui generosa. Este Tribunal es un pelotón de fusilamiento", sostuvo la ex presidenta.

Durante su descargo acusó a Luciani y a Mola de tergiversar, ocultar, inventar y mentir los hechos que le adjudican en el caso y afirmó que durante su gobierno "las condiciones de vida de la gente eran muy superiores a las de hoy". "¿Esta es una defraudación al Estado? Sin embargo, quienes trajeron el FMI y 45 mil millones de dólares que no sabemos dónde están, esos no tienen ningún problema. Están en Qatar mirando el Mundial", agregó.

A pura ironía, Cristina también se refirió al departamento en la zona más exclusiva de Recoleta que Vidal adquirió y que nunca supo explicar. "Capaz algunas otras dirigentes muy importantes de la oposición, vecina del barrio, en un lugar más selecto, compró un departamento a mitad de precio, que además se lo vendió la hija de su contador, que además se lo había comprado un año antes y que además se lo vendió prestándole la plata. Pero el ladrón y la chorra soy yo", advirtió.

De acuerdo con la Vicepresidenta, los fiscales Luciani y Mola "no pudieron responder, replicar ni responder" a ninguno de los hechos. "Entonces creo que esta suerte de pelotón de fusilamiento tiene y tuvo por objeto estigmatizar a un espacio político y fundamentalmente a quien tiene el mayor grado de representación de ese espacio, no porque se me ocurra a mi sino porque las elecciones me dieron ese lugar", denunció.

En ese contexto, publicó en sus redes sociales una lista con las 20 mentiras en la causa que la tiene como acusada de ser la jefa de una "asociación ilícita" y por "administración fraudulenta".

Las 20 mentiras en la causa según CFK

Para Cristina, los fiscales pidieron 12 años de cárcel. La misma condena se pidió para Báez como presunto autor de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada. Además, solicitaron diez años de cárcel para el exministro de Planificación Julio De Vido y para el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti, y seis años para el ex responsable del distrito 23 de ese organismo Mauricio Collareda.

La misma cantidad de años, o sea seis, pidieron para el ex titular de la Administración General de Vialidad en esa provincia Juan Carlos Villafañe. Para otro ex responsable del distrito 23 de Vialidad Raúl Daruich y el ex presidente de la AGVP Raúl Pavesi requirió cinco años, y cuatro años para el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, junto a otro expresidente de la AGVP Raúl Santibáñez. En cuanto al ex secretario de Coordinación de Obra Pública Carlos Kirchner, los dos fiscales postularon la absolución por asociación ilícita y una condena a dos años en suspenso por abuso de poder. El Tribunal Oral Federal 2 dará a conocer el próximo 6 de diciembre el veredicto.