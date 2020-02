Con quién festejó el ex juez Oyarbide el Día de los Enamorados y su tristeza por los niños muertos por desnutrición

El ex juez Norberto Oyarbide, investigado por enriquecimiento ilícito, reapareció en las últimas horas para hablar de la pobreza que hay en el país, y de los niños que mueren por desnutrición en las provincias del norte.

Oyarbide fue encontrado por el sitio Farandula Show, mientras cenaba el pasado viernes 14 de febrero junto a la ex vedette Mimí Pons en el resto "La Stampa", en la zona de Retiro.

Allí, junto a otros amigos, ambos se animaron a hablar con la prensa. En primer lugar, Pons admitió que a pesar de que era el Día de los Enamorados, lo cierto es que lo que la une al ex juez es una profunda amistad que comenzó en los últimos tiempos.

"Como estoy soltera, él me invitó a comer y la estamos pasando bárbaro", sostuvo actriz, mientras que Oyarbide se animó a hablar del gobierno de Alberto Fernández y de la situación actual el país. Además se lamentó por la muerte por desnutrición de niños en las provincias del norte.

"Yo tengo mucha esperanza, soy una persona que mira siempre hacía adelante y estoy pensando en construir cosas buenas. Deseo que este país esté muy unido y que todas las personas estén muy bien. Y le deseo lo mejor a las personas que en este momento tienen la responsabilidad de conducir el país. Muchos éxitos para ellos. Es un sentimiento de todo corazón, porque es para el bienestar de todos", dijo sobre el nuevo gobierno.

Del mismo modo, aclaró que no le gustan las injurias y divisiones, sobre todo porque, según él, la Argentina tiene mucha capacidad para mejorar.

"Me parece que este país es glorioso y que está bendito por Dios. Cuando escucho noticias de chiquitos enfermos, con desnutrición, eso es muy lastimoso. Eso no debe pasar en la República Argentina. Que Dios ilumine las mentes y las almas de las personas que están a cargo de la Argentina. No más giretas", cerró.