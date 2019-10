Con una asistencia multitudinaria arrancó la Expo Cannabis: cultivo y legalización

Científicos, médicos, abogados, cultivadores, emprendedores y activistas aseguraron que "el mundo va hacia la legalización" de una "planta perfecta" que "mejora la calidad de vida de muchas personas", en la inauguración de Expo Cannabis Argentina que quedó habilitada el viernes en el predio de la Sociedad Rural de Buenos Aires y finalizará el domingo.



"A los médicos siempre nos preguntan si hay que legalizar o no, yo creo que esa pregunta quedó obsoleta", dijo durante la conferencia Janosch Kratz, médico alemán experto en cannabis, y agregó que lo que ahora debe discutirse es "cuándo y cómo se hace".



Para Janosch hay dos elementos claves en el camino de la legalización: la "educación" para "sacarnos de encima el estigma" que pesa sobre la planta, y la "inclusión de los cultivadores" en cualquier modelo de comercialización.



Damián Barone, dueño de la cadena nacional de tiendas "Cultivo Urbano", fue otro de los oradores de la conferencia y reclamó "acceso libre a esta planta perfecta, que genera trabajo e industria nacional".



Valeria Salech, de la ONG Mamá Cultiva, también estuvo en la apertura y, ante los visitantes que colmaron el predio de la exposición, dijo: "No me sorprende que seamos tantos, hace tres años que trabajamos en territorio democratizando saberes y sabíamos que si se organizaba algo así, iba a explotar de gente".



Mamá Cultiva, integrada principalmente por madres de niños con epilepsia, fue una de las organizaciones impulsoras de la ley nacional de cannabis medicinal en Argentina.

"Estamos en un año electoral y esto es una marcada de cancha, necesitamos un Estado que nos acompañe", dijo Salech. Y agregó: "somos un país que necesita trabajo y solidaridad, un país agropecuario que tiene todo para dar. Gracias a todos los que nos acompañan en esta lucha por la soberanía sanitaria".



La Expo Cannabis es presentada por la revista de cultura cannábica THC, cuyo director y organizador del encuentro, Sebastián Basalo, señaló que "la idea de Expo Cannabis surgió hace tres años como un espacio donde informarnos y empoderarnos".



"La planta del cannabis tiene propiedades medicinales que ayudan a un montón de personas a tener una mejor calidad de vida, una vida más digna", consideró y agregó: "Para muestra basta la realidad, en Expo Cannabis no inventamos nada, nos propusimos generar un espacio de convergencia y unión para los más diversos actores de un fenómeno impresionante que ya no se puede tapar más con las manos".



Esos actores, enumeró Basalo, son usuarios medicinales, médicos y científicos, profesionales del derecho, cultivadores, criadores de semillas y emprendedores.



La Expo Cannabis es el primer gran evento de este tipo que se realiza en Argentina y la convocatoria fue un éxito: durante la primera jornada apenas se podía caminar por el pabellón, en el que se instalaron casi 70 stands de cultivadores, laboratorios médicos y emprendedores de la industria cannábica.

Máxima atención del público en el taller de aceite Mamá Cultiva Argentina@MamaCultivaArg pic.twitter.com/6mQLlshOZi — Expo Cannabis Argentina (@expocannabisarg) October 4, 2019

Los organizadores esperan recibir a unas 25.000 personas a lo largo de los tres días que durará la exposición: 4, 5 y 6 de octubre entre las 11 y las 20.



En el escenario central del pabellón habrá conferencias y talleres sobre autocultivo, uso responsable del cannabis y producción del aceite medicinal, entre otros temas.



Además, médicos y científicos disertarán sobre el uso medicinal de esta planta en el tratamiento de distintas patologías y dolencias como fibromialgia, epilepsia e insomnio.



También habrá charlas sobre "embarazo y cannabis", "tercera edad" y "cannabis medicinal para mascotas".



Un sector de la exposición está destinado a los "puntos de acceso a la salud y a la justicia". Allí, un grupo numeroso de abogados y médicos está disponible para asesorar a los visitantes sobre las propiedades terapéuticas de la planta y despejar dudas legales.