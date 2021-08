Confirman el primer caso de transmisión comunitaria Delta en la provincia: el nexo con la Ciudad

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, informó hoy que se detectó en la provincia de Buenos Aires el primer caso de un contagiado con la variante Delta del coronavirus (Covid-19) por transmisión comunitaria, sin contacto con alguien que haya viajado al exterior.

"Detectamos un caso que es de una persona sin nexo de viaje. Esta persona vive en Lanús pero trabaja y se contagió en la Ciudad de Buenos Aires donde desempeña sus actividades", informó el ministro en una rueda de prensa esta mañana en La Plata, en la que indicó que "la transmisión comunitaria empieza a darse”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En conferencia de prensa junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, Kreplak cargó contra la administración del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por su política de aislamiento a los viajeros y de contención ante la variante Delta. Justamente fue el mandatario provincial el que hizo énfasis en ese punto.

“Hemos logrado demorar el ingreso de la variante delta y la circulación comunitaria. Por primer vez ayer detectamos delta que no es por contacto de un viajero”, agregó. “En otras jurisdicciones hay medidas distintas de menor control. Esta es bonaerense, no tuvo contacto con viajero sino con un trabajador en la ciudad de Buenos Aires”, precisó.

"Nosotros hemos logrado, por el momento, no tener casos que no se nos escapen. Hacemos una búsqueda activa en la población, de manera muestral y proporcional, y no encontramos Delta”, agregó Kreplak.

”Como siempre explicamos, es un conglomerado muy grande la Ciudad de Buenos Aires con el Conurbano, donde la gente todos los días tiene que ir a trabajar de un lugar a otro", concluyó.

Por último criticó a la mayor apertura de las escuelas de la ciudad: “En receso escolar bajan los contagios; cuando se recupera la presencialidad hay aumento de los contagiados, pero es muy superior en la ciudad: del 14 al 21 por ciento, y entendemos que es por la presencialidad más estrecha”.