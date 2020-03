Confirman un nuevo muerto de coronavirus e investigan una muerte dudosa de un hombre que estaba en aislamiento

Un médico que estaba en aislamiento en la ciudad de Neuquén falleció en las últimas horas. Se trata de Alejandro Passarelli, un profesional de la cercana localidad rionegrina de Cipolleti. La noticia fue dada a conocer en las redes sociales por su esposa. Passarelli tenía 59 años y es la víctima número 13 de la pandemia en la Argentina.

Según informó el sitio lmneuquen.com, el hombre había vuelto de un viaje por Italia y España el viernes 13 de marzo y al día siguiente había ingresado al hospital con problemas respiratorios. El primer test que se le hizo dio negativo, pero como el cuadro persistía se le hizo una segunda muestra en el Laboratorio Central de Neuquén, que dio positivo, al igual que la contraprueba del Instituto Malbrán.

A su vez, el Gobierno de la ciudad informó la muerte de un hombre de 70 años que había llegado de Miami y estaba en aislamiento en un hotel de Recoleta. El hombre se descompensó y fue llevado al Hospital Fernández, donde falleció. Ahora investigan si su muerte tuvo que ver con el coronavirus o se debió a otro motivo.

El hombre había llegado el martes con su esposa junto a un grupo de Argentinos que se encontraban en Miami. Un total de 19 pasajeros de aquel vuelo estaban cumpliendo hasta ahora el aislamiento obligatorio. vueljunto a su esposa en uno de los vuelos que trajo de regreso al país a argentinos que se encontraban varados en Miami y ambos fueron trasladados junto a otros 17 pasajeros para cumplir el aislamiento obligatorio.



"En la primera revisación médica se detectó que no presentaba síntomas de coronavirus, que estaba en buen estado de salud y que tenía antecedentes de gota, una forma común y dolorosa de artritis que afecta las articulaciones y tejidos por un nivel elevado de ácido úrico en sangre", indicó el Gobierno porteño. El texto indica que "el miércoles volvió a ser revisado y no tenía temperatura", y que "ayer, jueves, fue revisado tres veces. En las dos primeras, a las 8.30 y a las 14, no presentaba síntomas. A las 17, pidieron asistencia desde la habitación por pérdida de temporal de espacio y tiempo y aparición de fiebre. La médica que lo atendió recomendó estudios por síndrome confusional, se llamó al SAME y fue llevado al hospital Fernández, donde falleció a las 22.13. Se espera los resultados de los análisis para determinar las causas de su muerte", precisaron desde el gobierno porteño.