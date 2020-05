Confirmaron tres nuevas muertes por coronavirus y ya hay 285 fallecidos

El Ministerio de Salud confirmó tres nuevas muertes por coronavirus en las últimas horas y ya son 285 las víctimas fatales por la enfermedad desde que se desató la pandemia en marzo pasado. En el reporte matutino diario, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, detalló que hay 5.371 casos confirmados y que hay 3.427 con la enfermedad en curso.

Las tres nuevas muertes se suman a las nueve informadas en el reporte publicado anoche. Según detallaron, se trata de dos mujeres, una de 80 años, residente en la provincia de Buenos Aires, otra de 89 años, residente en la Ciudad de Buenos Aires, y un hombre de 59 años, también residente en la Capital Federal.

Según detalló Vizzotti, hasta ahora hay 1.659 personas recuperadas del coronavirus COVID-19 y otras 3.427 con la enfermedad en curso. A esas cifras se les deben sumar las 285 personas que murieron desde mediados de marzo. Según detallaron, 929 de los casos confirmados son importados, 2.372 son contactos estrechos de casos confirmados, 1.597 son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentran aún en investigación epidemiológica.

Además, ayer se descartaron 59.768 casos por laboratorio y por criterio clínico, y el promedio de edad de contagios continúa siendo a los 42 años.

DEBATE POR LA CUARETENA

Mientras los casos de coronavirus aumentan de manera estable sin grandes picos desde hace semanas, se espera que en las próximas horas el presidente Alberto Fernández anuncie la extensión de la cuarentena otras dos semanas, hasta el 24 de mayo, aunque se habilitarían nuevas excepciones, entre las que se encuentran más de 1.000 industrias de todo el país, la mayoría ubicadas en la provincia de Buenos Aires, la Ciudad, Córdoba y Rosario. Otra de las novedades es que el Gobierno porteño podría autorizar a partir de este fin de semana las salidas recreativas para niños extremando los controles sanitarios.

Sin embargo, esta semana se avivó el debate respecto a la extensión de la cuarentena. Hubo sectores que volvieron a plantear que el Gobierno estaba “enamorado” de la cuarentena, y exigieron ponerle fin para reactivar la economía sin darle demasiada importancia a la salud. Uno de ellos fue el exministro de Hacienda de Mauricio Macri, Alfosno Prat-Gay, quien señaló, semanas atrás que “es peligroso que el Gobierno se haya enamorado de la cuarentena como instrumento”. El propio Macri, días atrás, firmó una carta donde cuestionaba las medidas de aislamiento adoptadas por algunos países de la región.

Y si bien el propio presidente esta semana reconoció que en había que avanzar hacia una salida “paulatina” y controlada, las restricciones continuarán vigentes, de igual modo que las restricciones a lugares con presencia masiva de personas. Esta semana, por ejemplo, el infectólogo Pedro Cahn, quien asesora a la Casa Rosada, mandó un mensaje claro: “Si creen que la cuarentena es mala, prueben con la terapia intensiva y la muerte”.

En esta línea se manifestaron varios gobernadores, incluso de la oposición, como Gerardo Morales, que salieron a respaldar al gobierno en cada una de las ocasiones en que se extendió la medida. Este viernes, Gerardo Zamora, de Santiago del Estero y muy cercano al kirchnerismo, declaró que “preocupa que se estén escuchando voces que dicen que las muertes no importan”.

En Santiago del Estero ocurre una situación muy particular: hay pocos casos, menos de 15, y no hay circulación viral de la provincia, pero todavía no se retomaron actividades que impliquen un traslado masivo de personas y el gobernador sostuvo que se aumentarán los controles a medida que se permitan nuevas actividades, entre las que ya se encuentran la obra pública y privada, el sistema comercial con delivery, las peluquerías y las profesiones liberales.