Conmoción mundial: murió Diego Maradona, sufrió un infarto y no pudieron reanimarlo

A dos semanas de haber sido dado de alta en la Clínica Olivos, donde estuvo ocho días internado tras ser operado de un hematoma en la cabeza, Diego Armando Maradona (60) se descompensó en su nuevo hogar situado en el partido de Tigre, donde estaba siendo acompañado por allegados a Matías Morla, custodios, su kinesiólogo, su psiquiatra y su enfermera. "El corazón no respondió y lo trataron de reanimar", informó Luis Ventura.

Minutos después de pasados el mediodía, llegó la confirmación menos esperada por los argentinos: el "Diez" falleció a los 60 años. "Maradona tuvo un paro cardíaco y no pudieron reanimarlo", señaló el periodista, despertando las lágrimas de propios y extraños. Cabe recordar que Diego fue internado el 2 de noviembre en una clínica privada de La Plata, pocos días después de celebrar su cumpleaños número 60.

Aunque desde el entorno del "Diez" intentaron minimizar la internación, detallaron que la descompensación había sido producto de un desbalance en su medicación y un estado emocional complicado: "Diego está deprimido y muy decaído". En ese sentido, habían adelantado que la tristeza de Maradona se debía a la ausencia de sus padres, Doña Tota y Don Diego, quienes fallecieron el 19 de noviembre de 2011 y el 25 de junio de 2015, respectivamente.

Maradona se encontraba en su nueva casa del barrio San Andrés, donde se mudó a un domicilio acondicionado para su rehabilitación. EL deseo de regresar a su casa siempre fue del ex DT de la Selección Argentina, quien tuvo que firmar un documento desligando a la Clínica Olivos de cualquier inconveniente que pudiese ocurrir si abandonaba el nosocomio, ya que los profesionales creían que debía permanecer internado más tiempo.

Según las primeras versiones, Gianinna Maradona, la menor de las hijas que tuvo El Diego con Claudia Villafañe, estaba presente en el lugar cuando el ex futbolista sufrió un paro cardiorrespiratorio. "Se intentó reanimarlo hasta último momento, pero mis fuentes me dicen que ya estaba muerto", sumó Ventura. Al descompensarse, los presentes buscaron ayuda en un vecino, que intentó reanimarlo hasta la llegada de una ambulancia.

Sin embargo, El Diego ya se encontraba sin signos vitales cuando llegaron las nueves ambulancias que se acercaron hasta el lugar y todo lo que se hizo posteriormente fue "extraordinario" para intentar revivirlo. "Desde el Gobierno se está barajando la posibilidad de que el velorio sea en Congreso o en Casa Rosada", adelantó Jorge Rial en Intrusos, donde adelantaron que las maniobras de reanimación duraron más de 30 minutos.

Segú contó Rodrigo Lussich, Maradona se levantó cerca de las ocho de la mañana, salió de su habitación y acompañado de Maximiliano Pomargo, mano derecha y cuñado de Matías Morla, Johny, el sobrino de Diego, hijo de una de las hermanas de Diego y del Morsa, hoy preso en Marcos Paz, su psiquiatra, Agustina Cosachov, y de su enfermera personal. "Se movió por la casa y desayunó acompañado de su enfermera y su sobrino", contó.

Y siguió: "A las 10 am, aproximadamente, comenzó a sentirse mal. Volvió a la cama a esa hora y después se descompuso. Estuvieron tratando de reanimarlo durante media hora con la llegada de este vecino y la enfermera". Matías Morla no se encontraba en el lugar y si bien estaba yendo hacia allá, decidió no estar presente en la casa de San Andrés para darle espacio a la familia de Diego.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, se despidió a través de las redes sociales y decretó a partir de este miércoles tres días de duelo Nacional en honor a la figura de Maradona. "Nos llevaste a lo más alto del mundo. Nos hiciste inmensamente felices. Fuiste el más grande de todos. Gracias por haber existido, Diego. Te vamos a extrañar toda la vida", escribió el jefe de Estado a través de su cuenta de Twitter.

A raíz de la muerte de Diego, se inició una causa judicial por su muerte. El fiscal general de San Isidro, John Broyad; sus dos adjuntos, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, y la fiscal de la jurisdicción, Laura Capra, de la UFI de Benavídez, investigarán las circunstancias del deceso. En las próximas horas se le realizará una autopsia en la Morgue de San Fernando para determinar las causales de su muerte.