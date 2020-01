Conmovedor: la maravillosa historia del dálmata que tiene un corazón en la nariz

La historia llegó a nosotros a través de Internet. Wiley es un dálmata, pero no es un dálmata como cualquier otro: tiene un rasgo que lo hace distinto de todos los demás, un rasgo que lo hace único e irrepetible y maravilloso: su hocico con forma de corazón, que le hizo ganar más de 100 mil seguidores en Instagram. La dueña de Wiley, la fotógrafa Lexi Smith, asegura que su carácter está a tono con la increíble figura que emerge de su hocico.

«Él vino de una camada de 11, y 8 de ellos eran machos, así que tuve una decisión difícil al elegirlo. El corazón estaba allí, pero no estaba completamente formado hasta el punto en que no creía que lo mantendría, porque las manchas de los dálmatas cambian tanto a medida que crecen... Elegí a Wiley porque el criador me dijo que todo lo que hacía era dormir, acurrucarse y comer, así que a partir de ese momento ya teníamos mucho en común. Wiley tiene más personalidad en su pequeño cuerpo que cualquier otro perro que haya conocido", sostiene, orgullosa, la propia Lexi,..

Wiley tiene una ventaja sobre otros perros, que le permite mantener una vida feliz: vive en Colorado, cerca del Gran Cañón, a pleno contacto con la naturaleza "Somos muy afortunados de vivir en Colorado y tenemos los lugares más hermosos y hermosos para jugar y explorar. Le encanta ir de excursión o ir a uno de los muchos parques para perros aquí . También disfruta de los viajes en automóvil y se sienta donde puede mirar por la ventana delantera como un verdadero copiloto. Pero cuando tiene sueño, realmente, le encaaaanta acurrucarse", asegura Lexy.