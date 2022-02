Consejos para emprendedores: “Es el año indicado para comenzar con su propio negocio”

El crecimiento económico de Argentina es más que evidente. Tras los duros momentos que dejó la etapa más dura de la pandemia de coronavirus en Argentina, se registran niveles altos de reactivación comercial e industrial en todos los ámbitos.

En ese contexto, los emprendedores tienen una gran oportunidad para comenzar a hacer realidad sus proyectos y para invertir en nuevos negocios. Por ese motivo, BigBang charló con Daniel Adler, especialista en estrategias de Educación Financiera y crecimiento personal, y emprendedurismo.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

“Aunque la pandemia haya complicado un poco el camino y los políticos y economistas hagan predicciones sobre las catástrofes económicas que estás siempre por llegar; les aseguro que este es el momento indicado para empezar a hacer dinero, con poco o sin dinero”, aseguró Adler.

Y agregó: “La mayoría de los emprendedores carecen de dinero. Pero la buena noticia es que no importa cuán limitado sea su presupuesto, siempre tienen algunas otras opciones para iniciar su marca propia”.

-¿Y cómo lo logran?

-El aspecto más importante que se necesita para tener éxito en su empresa, es tener un plan claro y ambición para ejecutarlo. Por supuesto, como en todo, a veces la suerte también podría jugar un papel importante en los negocios, por lo que se necesita estar preparados para aprovechar al máximo las oportunidades que se presenten. Argentina 2022 es el lugar y el momento indicados para comenzar un emprendimiento, aunque no lo crean el capital es lo de menos. Es el momento ideal porque se dan todas las condiciones de crecimiento en todos los aspectos.

-¿Cómo se logra eso?

-Primero hay que analizar el mercado en donde se va a trabajar. La investigación de mercado en ningún caso tiene que impedir que se desarrolle el talento real, se trata simplemente de ver qué estrategias usa la competencia pero que, bajo ninguna circunstancia, esto te frene o haga ver como David y Goliat. Mi sugerencia, de hecho, es lo que yo hago en todos los proyectos: que se fijen una meta y después discutir los detalles. También confiar en su producto o servicio. El análisis F.O.D.A es una técnica vital que puede ayudarle a identificar las fortalezas y debilidades de su idea de negocio y sirve para sumar en esta investigación del mercado. También puede hacer ver las oportunidades potenciales abiertas y las amenazas que puede enfrentar en su empresa.

-¿Y después?

-Una vez que se sepa cuál es el mercado al que se apunta y tenga una idea en mente, es importante comenzar a situarse en el mercado como un líder de la industria. Otra forma de decirlo es que debe posicionarse como un experto en la materia. Debemos saber cuáles son las necesidades de las personas en cada mercado. Para esto sitios web como Amazon y y Yelp ofrecen excelentes opiniones sobre lo que está funcionando o lo que le falta a diversos productos y servicios. ¿Qué se puede mejorar? ¿Hay productos digitales disponibles que no están recibiendo críticas favorables? ¿Hay un producto físico en el mercado que carece de un toque personal que solo usted puede diseñar?. Tengamos presente que no importa qué tipo de producto o servicio es el que estamos ofreciendo, si deseamos que nuestro negocio sea diferente al de la competencia, tenemos que oír lo que la gente de ese mercado busca. La forma más rápida de hacerlo es unirse a las redes sociales y comunidades en línea, como Reddit o grupos de Facebook que ofrecen una gran variedad de temas para elegir. En la mayoría de los casos ni siquiera tiene que unirse a ellos, simplemente entrar y buscar soluciones a los problemas de la gente. Se tendría que tener una comprensión sólida del negocio y más importante aún, que su propia voz dentro de ella sea escuchada. Otra estrategia que utilizamos mucho, y que es extremadamente poderosa saliendo de las redes sociales y el mundo digital, es entrevistar a las personas que se interesaron y no compraron el producto o servicio. Cuando damos consultoría y asesoría a grandes empresas, tanto de Argentina como en el Ecuador, tenemos entrevistadores que se paran fuera de los locales o las empresas, y les preguntan a esas personas que ingresaron y no compraron las causas de su decisión, lo cual es extremadamente enriquecedor ya que podemos aprender de los errores reales y en tiempo real.

-¿Cómo se logra que el emprendimiento sea valorado económicamente?

-Con el emprendimiento puesto en marcha a través de fase de pruebas. Probablemente hayamos terminado con una gran cantidad de información que podríamos no haber aplicado inicialmente. La razón por la que las empresas invierten tanto en la recopilación de información, es debido a su gran valor. Esta información le permite hacer cambios en su modelo de negocio, productos y políticas de relación con sus clientes. Aunque el poder de una segunda opinión es a menudo infravalorado en la comunidad empresarial, debido a que los empresarios son excesivamente confiados, o soberbios. Sin embargo, debemos hacer el mayor uso de estos datos para asegurarnos que nuestro negocio tenga un buen comienzo y esté en el camino correcto. Por más atractiva que le pueda parecer una idea en el papel, puede no ser tan rentable en el mercado. El mercado es en última instancia quien determinará el valor de su producto o servicio, debemos desarrollar un sentido agudo para escucharlo cuando sea necesario, y la capacidad de hacer ajustes pondrá nuestro negocio por delante de otros empresarios aspirantes que son rígidos con sus planes y su modo de ejecución.