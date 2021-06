Copa América, el pedido de Vizzotti a la oposición y bomba contra Tinelli: las 7 noticias del día

Brasil cierra sus fronteras y siembra dudas por la Copa América

El gobierno brasileño prohibió temporalmente la entrada al país de extranjeros "de cualquier nacionalidad" por recomendación de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil, Anvisa. Además, el ministro de la Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, aclaró que "no hay nada cerrado" respecto a la realización de la Copa América, luego de que Argentina desestimara su realización.

Según publicó O'Globo, la decisión de prohibir el ingreso a extranjeros se debe al "riesgo de contaminación y diseminación del coronavirus". En un documento firmado por los ministros Marcelo Queiroga de Salud, Luiz Eduardo Ramos de Casa Civil y Anderson Torres de Justicia y Seguridad Pública, alertaron por el "impacto epidemiológico de las nuevas variantes del coronavirus identificadas en Reino Unido, Sudáfrica e India".

Respeto a la realización de la Copa América, Ramos explicó que "todavía no hay nada cerrado, quiero dejar esto de forma bien clara. Estamos en medio del proceso. Pero no vamos a rehuir la demanda, en caso de que sea posible de atender". Además, explicó que el gobierno brasileño puso varias condiciones a la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) para la realización del torneo, como que no haya público y que todas los miembros de las delegaciones sean vacunados.

"Ese evento, en caso de que se realice, no tendrá público. Por ahora son 10 equipos, en dos grupos, habrá 65 personas por delegación, todos vacunados. Las sedes serán responsabilidad de la CBF. De acuerdo con la elección de las sedes, ellos consultarán con los estados", declaró el ministro.

Brasil es el segundo país en el mundo con más muertes por Covid-19. Con 212 millones de habitantes, registró 462.000 muertes por covid, el segundo peor balance mundial. En tanto, ocupa el tercer lugar del ranking de casos con más de 16 millones de contagios.