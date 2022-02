Córdoba se suma a las medidas contra Putin: una heladería suspendió el sabor "crema rusa"

La invasión rusa en Ucrania provocó que la Unión Europea y Estados Unidos, al igual que otros países, reacciones con sanciones contra el gobierno de Vladímir Putin. Las más contundentes fueron su desconexión de forma parcial del sistema de transacciones SWIFT, el congelamiento de los activos del Banco Central de Rusia, y la suspensión de los pasaportes dorados de los oligarcas rusos. “Esto asegurará que estos bancos sea desconectados del sistema financiero internacional y dañará su habilidad de operar globalmente”, señaló el comunicado firmado por la Comisión Europea, Francia, Alemania, Italia, Canadá, Reino Unido y EEUU.

Cabe remarcar que la Sociedad para las Comunicaciones Interbancarias y Financieras Mundiales (SWIFT en inglés) es el principal sistema de mensajería que utilizan los bancos para realizar pagos transfronterizos rápidos y seguros. Su expulsión impedirá a Rusia ingresar dinero del exterior. Debido a esto, el rublo ya experimentó una bajada cercana al 30 por ciento frente al dólar y al euro. Respecto a la moneda estadounidense, esta caída es todo un récord.

Por otra parte, el Comité Ejecutivo de la FIFA acordó -con el visto bueno de la UEFA y del Comité Olímpico Internacional (COI)- que Rusia juegue hasta nuevo aviso sus partidos en campo neutral y a puertas cerradas, sin himno ni bandera, y únicamente bajo el escudo de su federación. La medida alcanzará a los partidos eliminatorios de cara al Mundial, que Rusia deberá jugar contra Polonia si finalmente los polacos aceptan disputarlo bajo esas condiciones.

Otra medida que sonó con fuerza fue que la Unión Europea cerró su espacio aéreo a Rusia. "Cerramos el espacio aéreo de la UE para aviones de propiedad rusa, registrados en Rusia o controlados por Rusia", explicó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Esta medida incluye tanto aviones comerciales como jets privados. A esta acción, también se le sumó Reino Unido y Canadá.

Y como no quería ser menos, una heladería de Córdoba se convirtió en tendencia en las redes sociales a partir de la inusual postura que adoptó a causa del conflicto bélico que mantiene en vilo a todo el mundo. Si bien el conflicto ocurre a unos 13 mil kilómetros de Argentina, un cartel llamó la atención de los vecinos del barrio Cerro de las Rosas: “Disculpe las molestias, se encuentra suspendida momentáneamente la venta del sabor crema rusa. Muchas gracias”.

Ocurre que en esa sucursal de la reconocida cadena de helados Caseratto, el dueño del negocio decidió tomar partido tras la invasión de Rusia a Ucrania haciendo lo poco que tenía a su alcance: dejó de vender el sabor de helados que se vincula a Rusia: “Si los jugadores de fútbol piden no jugar contra Rusia, si una banda que iba a tocar en Rusia pide bajarse de la agenda y yo quiero manifestar mi repudio contra la guerra, lo mejor que puedo hacer es poner este cartel"

El que habla es José, dueño del local, quien en diálogo con El Doce, sostuvo que esta medida "fue una muestra de mi repudio a la guerra”. De acuerdo con el noticiero local, las cajeras del establecimiento señalaron que los clientes entendieron la llamativa postura del dueño del establecimiento y aclaran que no lo ven como un chiste, sino como un "símbolo". "Cada uno tiene su forma de repudiar lo que está pasando en el mundo", sentenciaron.

Por supuesto, las repercusiones no tardaron en llegar. Y si bien los fanáticos de ese sabor se mostraron de acuerdo en parte con la decisión del dueño de la heladería, muchos internautas cuestionaron su postura y lo acusaron de aprovechar el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania para generar publicidad gratis. "Desde ahora no como más ensalada de papa, mayonesa y huevo... Ni me vuelvo a subir a uno de esos caritos que van por una vía de tren a toda velocidad!", ironizó un internauta, mientras que otro, en cambio, retrucó: "Próximas cancelaciones cordobesas: el Ruso Lebón, ensalada rusa, Montaña Rusa (en parques una y en la tele la otra), el Ruso Zielinski, Miguel Ángel Russo, el Ruso Verea...".