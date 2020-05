Córdoba, sin colectivos: reclaman subsidios para el transporte

Si los cordobeses quisieran utilizar el transporte para volver a su hogar o para ir a cumplir el horario en su trabajo, no pueden. Deben usar su propio vehículo o pagar un taxi. El conflicto lleva nada menos que un mes y medio. El viernes, el gremio de AOITA, que concentra a los trabajadores de los colectivos interurbanos (los que comunican a las ciudades del interior con la capital y entre los pueblos) volverá a reunirse con autoridades de la provincia para comenzar a buscar una solución.

Se cumplen 45 días sin el servicio que debe transportar a los trabajadores esenciales, pero no transporta a nadie. Lo mismo ocurre en la ciudad. Desde hace 20 días no hay líneas de colectivos. Desde el municipio afirman que las gestiones con Nación son incansables, buscando una salida al conflicto. Pero los subsidios, al parecer, se quedan atrapados en el AMBA.

Los empresarios aclaran que sin ayuda del Estado no pueden funcionar o mantener los costos de los pasajes. Por cierto, también uno de los más caros del país. En Córdoba, movilizarse desde un barrio al centro cuesta $31,90.

Los subsidios son solo para Buenos Aires y GBA.

El reclamo de todos los actores involucrados se puede demostrar en números. En 2019, la Nación repartió $ 69,4 mil millones en ayudas a las empresas de transporte. Pero el 91% quedó en el Amba. Para entenderlo mejor, si es necesario explicarlo más: apenas 9,1 pesos de 10 que se reparten quedan en Capital y conurbano bonaerense.

Bastan y sobran ejemplos. En Buenos Aires, un ómnibus recibe $ 3,46 millones anuales, en el interior, $ 420 mil pesos. Aquí está planteado el reclamo del intendente cordobés Martín Llaryora. Los choferes pertenecen a empresas privada, pero sin subsidios no pueden mantener el servicio. Se busca un mejor reparto de los subsidios que vienen de la Nación.

Según los datos a los que accedió La Voz, el año pasado se destinaron 69.391 millones de pesos en subsidios nacionales al transporte urbano e interurbano. De ese total, 63.244 millones de pesos se quedaron en el Gran Buenos Aires, y apenas 6.147 millones se repartieron entre las jurisdicciones del interior del país.

Cordoba no está sola.El reclamo se hace en forma conjunta con los intendentes de Paraná, Rosario y Santa Fe para que se ponga en marcha un sistema más equitativo de subsidios al transporte.El intendente quiere sumar al pedido a diputados y senadores nacionales por Córdoba, al gremio y a empresarios. “Si no discutimos el reparto, nunca vamos a resolver el problema de fondo del sistema”, señalan en el Palacio 6 de Julio.

