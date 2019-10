Córdoba: un joven de 20 años murió luego de consumir éxtasis en una fiesta electrónica ilegal

Samir Velázquez, de 20 años, murió en la noche del sábado en Córdoba luego de descompensarse en una fiesta electrónica que, según se supo luego, no estaba habilitada. Si bien aún no se conocen los resultados de la autopsia, se teoriza que el joven habría consumido éxtasis.

Si bien fue trasladado de urgencia al Hospital Florencio Díaz, donde llegó con signos vitales, falleció momentos después. Según le señaló a radio Mitre el fiscal Pedro Caballero, dos hombres fueron detenidos luego del hecho.

Uno de ellos es el organizador de la fiesta, imputado por homicidio culposo. El otro es quien atendió a Velázquez en el lugar luego de su descompensación y no posee título habilitante para ejercer la medicina y terminó imputado por homicidio simple con dolo eventual.

"Queremos que esto no quede en la nada, queremos llegar al fondo. Sabía que él consumía, teníamos una relación muy cercana", reveló Darío, el padre de Samir, en diálogo con Cadena 3. "No era un chico que estaba todos los días consumiendo, pero estas fiestas electrónicas no duran hasta las 5 de la mañana, sino hasta las 4 de la tarde del otro día".

"Lo que les interesa es el dinero, ni siquiera la calidad de lo que venden", agregó en relación a los organizadores de este tipo de celebraciones. "Quieren vaciar a los pibes de lo que tienen en el bolsillo y no puede ser que las autoridades y los papás hagamos oídos sordos".

Atención. Fiesta electrónica, estupefacientes y muerte. Dos fiscalías trabajan en el tema y junto a @PoliciaCbaOf trabajamos en las acciones que nos son indicadas por los fiscales intervinientes. https://t.co/FKTgcQE4kl — FPA (@FPAcba) October 7, 2019

El padre del joven fallecido además denunció que en el lugar de la fiesta "no había servicios de nada, había una símil ambulancia que no tenía nada" y que su hijo fue subido al vehículo "como se sube un tronco, una bolsa de papas".