Coronatips: algunos consejos para tener en cuenta en la flexibilización de la cuarentena

Para correr

El primer día que se habilitó el running, las imágenes de los espacios verdes de la Ciudad llenos de personas recorrieron canales y portales. A partir de mañana podrás volver a correr, con las mismas restricciones que la vez anterior. Así que en la medida de lo posible procura mantener la distancia social con las otras personas.

Buscá un horario en el que sepas que no va a haber muchas personas (incluso se va extender de 18 a 10 para evitar aglomeraciones) y no te olvides que mientras estás corriendo no tenés que tener el barbijo puesto.