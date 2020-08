Coronavirus: advierten por un posible colapso de recursos humanos para atender a los pacientes críticos

El Ministerio de Salud informó esta mañana 66 nuevos fallecimientos por coronavirus en la Argentina. Ahora la cifra de muertos desde que comenzó la pandemia es de 5.428 y la cantidad de infectados es de 276.072. A su vez, , la tasa de mortalidad es de 118 personas cada millón de habitantes y el índice de letalidad es de 1,9%. A 199.005 les dieron el alta médica, es decir que tuvieron la enfermedad y se recuperaron.



El 80% de los nuevos casos ocurren en el AMBA. El porcentaje sigue siendo altísimo en relación con el resto del país, pero disminuyó bastante en relación con otros momentos de la pandemia, debido a que otras provincias reportan un número sostenido de casos, como Córdoba, que ayer registró 175 pacientes; Jujuy, que tuvo 170; Mendoza, con 164; Santa Fe con 168 y Río Negro con 160.

De cara al nuevo anuncio relacionado con el aislamiento, ninguna provincia reportó casos positivos en las últimas dos semanas. En este momento, hay 1.682 personas en terapia intensiva en todo el país, de los cuales el 80,4% están en el AMBA.. El porcentaje de camas ocupadas en el AMBA es mayor que en el resto del país: el 68,4 por ciento, mientras que en el resto del país llega al 58,3%. Sobre ese tema en particular versó el reporte de hoy. Arnaldo Dubin, miembro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), explicó que "la limitante del funcionamiento del sistema (de salud), no es un recurso físico" como un respirador o una cama "sino el recurso humano" y dijo que esa "triste" realidad ya puede observarse, por ejemplo, en Jujuy. En otras palabras, que además de haber camas tiene que haber personal para los pacientes críticos, y empieza a escasear. "Si existe un riesgo de colapso", subrayó Dubin, "no es por falta de respiradores, de camas, es por la falta de personal .Son pocos los médicos que quieren hace terapia intensiva. Esto tiene que ver con las demandas de la enfermedad, la carga física, psicológica, el contacto con el sufrimiento y los salarios. Menos del 50% de las vacantes son ocupadas y de no ser por los médicos extranjeros que vienen a formarse en el país, no sería posible atender correctamente a los pacientes", concluyó.



Desde el último reporte emitido, se registró la muerte de 38 varones y 28 mujeres: 32 de la provincia de Buenos Aires, 10 en CABA, 21 en Jujuy, una en Salta, una en Córdoba y una en Neuquén.



Del total de casos confirmados en Argentina desde el inicio de la pandemia, 1.143 (0,4%) son "importados", 71.620 (25,9%) son contactos estrechos de casos confirmados, 162.959 (59%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. Mientras tanto, se espera que este mediodía el presidente Alberto Fernández anuncie cómo sigue la cuarentena, como es habitual, acompañado por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.