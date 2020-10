Coronavirus: Argentina superó los 27 mil muertos y Ginés admitió errores con los testeos

El Ministerio de Salud reportó anoche 16.337 nuevos contagios de coronavirus y ya hay 1.018.999 personas infectadas desde marzo, cuando se registró el primer caso. Además, Salud informó 384 fallecidos en las últimas 24 horas, por lo que los muertos treparon a 27.100 por COVID-19. Ya fueron dados de alta 829.647 pacientes. Luego de que una ONG internacional eliminara los datos estadísticos de argentina por considerarlos imprecisos, el ministro de Salud, Ginés González García, explicó cuáles fueron los errores cometidos en relación a los testeos.

En las últimas 24 horas se reportaron 213 muertes de hombres, la mayoría en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba; y 170 mujeres, la mayoría de la Provincia, la Capital Federal y Santa Fe. En las últimas 24 horas se realizaron más de 37 mil testeos.

Por la noche, el ministro de Salud, Ginés González García, reconoció que existen errores en la carga de los testeos diarios y responsabilizó a las provincias por el modo en el que cargan los datos de los test y sostuvo que ayer mismo comenzó a ser corregido. “Estamos preocupados, estamos modificando y simplificando el sistema”.

“Empezamos a ver que caía el número de testeos diarios que nos informaban, expandimos mucho la capacidad de testear, hablamos con las provincias y descubrimos que en realidad los positivos, que son los que hay que saber primero, se ponían y se informaban, pero los negativos no se informaban”, indicó el ministro de Salud, que aclaró: "Se ponían y se informaban, pero los negativos no se informaban. Algo por lo cual pasaban dos cosas: decíamos menos de lo que estábamos haciendo y, en segundo lugar, daba una tasa de positividad altísima”, admitió en declaraciones a C5N.

Ayer la ONG inglesa que confecciona el reporte Our World in Data sobre coronavirus eliminó a la Argentina de un conjunto de datos porque las cifras reportadas no reflejan el alcance real de los testeos. El titular de la organización, Edouard Mathieu señaló que “para asegurar la calidad y confiabilidad” de la organización, decidieron, por el momento, “eliminar a la Argentina del conjunto de datos. Las cifras oficiales agregadas por el Gobierno no tienen la calidad suficiente para reflejar correctamente el alcance de los testeos”.

Por otra parte, González García también reconoció que los test de antígenos adquiridos para llevar a cabo testeos masivos de manera rápida a través de la presencia de proteínas virales en muestras de hisopados fueron comprados “por la mayoría de las provincias”, e indicó que la Nación “hizo una licitación pública con ocho oferentes para adquirirlos”. Según precisó, se trata de kits que no tienen producción nacional por el momento, y puntualizó que los que fueron desarrollados en el país son otro tipo de pruebas.

De todos modos, indicó: “Este test de antígenos no reemplaza a ningún otro, sino que nos permite ampliar en forma rápida y efectiva la búsqueda activa de contagiados, identificación de sus contactos estrechos y aislamiento inmediato”.

También precisó que esta tecnología “se está extendiendo rápidamente en todo el mundo ya que las ventajas que tiene sobre otras metodologías de diagnóstico son notables”. En este sentido, manifestó que posibilita “ampliar los rastreos sin necesidad de laboratorio o equipamiento de alta complejidad. Por eso lo estamos implementando en los operativos de Detectar Federal para intensificar el abordaje territorial y preventivo en todo el país”.