Coronavirus, caída de bolsas y el avance del caso Pérez Volpin: las 7 noticias para empezar el día

Fernández autorizó a Guzmán para reestructurar la deuda por $68.000 millones

Por decreto, el presidente Alberto Fernández dio el primer paso para reestructurar la deuda soberana al autorizar al ministro de Economía, Martín Guzmán, a refinanciar U$S 68.842 millones en bonos emitidos bajo ley extranjera. No se trata de los tramos de la millonaria deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional en 2018, que asciende a U$S 44.000 millones.

El Gobierno debe presentar a fin de mes la propuesta de reestructuración de deuda con los acreedores, de acuerdo con el cronograma establecido por el Ministerio de Economía. De hecho, esta semana debería haber una definición sobre la nueva propuesta de pago que haría el gobierno.